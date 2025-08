Cầu hôn bằng trực thăng ở Bali gây sốt mạng: Đầu tư cả nghìn đô, nam nữ chính đẹp như phim ngôn tình là ai?

Một video ghi lại khoảnh khắc cầu hôn trên trực thăng giữa không trung đảo Bali đang "gây bão" mạng xã hội Việt với hàng trăm nghìn lượt xem. Trong khung cảnh lãng mạn tựa phim điện ảnh, nam chính bất ngờ giơ nhẫn, nhìn bạn gái đầy xúc động: "Em làm vợ anh nhé?".

Nữ chính bật khóc, gật đầu trong tiếng vỗ tay của phi hành đoàn. Câu chuyện đằng sau màn cầu hôn như mơ này cũng khiến dân tình phải xuýt xoa: Hóa ra họ đã yêu xa suốt 6 năm, vượt qua nửa vòng trái đất để giữ vẹn nguyên tình cảm.

Cặp đôi trai tài - gái sắc khiến dân tình ngưỡng mộ

Chuyện tình ngôn tình giữa đời thực: Kỹ sư phần mềm và cô gái làm truyền thông

Cô gái trong đoạn clip là Hoàng Anh, sinh năm 1999, hiện làm quản lý truyền thông tại TP.HCM. Còn người đã lên kế hoạch cầu hôn tỉ mỉ kia là Hồng Hơn, sinh năm 1996, kỹ sư phần mềm đang sống và làm việc tại Singapore.

Hai người quen nhau qua mạng từ năm 2019, bắt đầu bằng một email và một món quà nhỏ: hộp chocolate từ một chàng trai lạ mặt. Suốt 6 năm yêu xa, Hồng Hơn đều đặn gửi hoa, quà và trái cây về Việt Nam không cần lý do đặc biệt, chỉ để Hoàng Anh thấy được yêu thương.

"Mỗi khi nhận được quà, tôi đều thấy anh ấy nghĩ đến mình từng chút một, từ vị chocolate đến màu hoa", Hoàng Anh chia sẻ.

Trước khi có một kết thúc ngọt ngào, cặp đôi đã vượt qua không ít thử thách. Khi dịch Covid-19 xảy ra, Hoàng Anh chuẩn bị sang Thụy Sĩ du học. Hồng Hơn lúc đó đang ở Singapore đã cố tìm vé để kịp bay về Việt Nam trước khi cô rời đi. Anh thuê một căn hộ gần nhà bạn gái và dành trọn 2 tuần chỉ để ăn cơm với gia đình cô mỗi trưa.

Khi Hoàng Anh tốt nghiệp trở về nước, họ tiếp tục yêu xa. Dù công việc bận rộn, Hồng Hơn vẫn cố gắng bay về Việt Nam vài tháng một lần để gặp bạn gái.

Màn cầu hôn trên không: Đầu tư cả nghìn đô để biến giấc mơ thành hiện thực

Vào tháng 7/2025, Hồng Hơn đưa Hoàng Anh đi du lịch Bali. Trong một buổi sáng nắng đẹp, anh dẫn cô lên trực thăng tham quan đảo. Khi máy bay bay qua khu vực ven biển, dòng chữ "Will you marry me Anh?" hiện lên giữa bãi cỏ xanh.

Ngay lúc ấy, Hồng Hơn lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước, ngỏ lời cầu hôn. Hoàng Anh rưng rưng gật đầu trong sự vỡ òa cảm xúc.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và chia sẻ. Nhiều người gọi đây là "màn cầu hôn trong mơ", không chỉ vì độ lãng mạn mà còn vì tình yêu xa bền bỉ phía sau nó.

Khoảnh khắc xúc động của cặp đôi

"Tình yêu là sự cố gắng từ hai phía. Tôi biết mình may mắn vì gặp được một người không bỏ cuộc giữa chừng", Hoàng Anh chia sẻ.

Hiện cả hai đã đính hôn và dự kiến tổ chức lễ cưới vào năm tới.

Chuyện tình Hoàng Anh – Hồng Hơn là minh chứng sống động cho một điều: Yêu xa không đáng sợ, nếu người ta thật lòng và đủ kiên định. Màn cầu hôn bằng trực thăng chỉ là một khoảnh khắc nhưng phía sau là cả hành trình 6 năm vun đắp bền bỉ.

Và với rất nhiều người đang yêu, họ là động lực đẹp đẽ rằng đôi khi, chỉ cần đủ yêu khoảng cách sẽ chẳng là gì cả.