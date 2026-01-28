Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk: Sức khỏe phi công đã ổn định

Liên quan đến vụ rơi máy bay quân sự tại khu vực vùng núi phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, trưa 28/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, phi công được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khoảng 9h cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân bị đa chấn thương, trầy xước vùng hàm mặt, ngực và hai tay; sưng đau gò má trái, đau vai phải và ngực phải. Hiện sức khỏe của phi công đã ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Cơ quan chức năng đang tiếp cận hiện trường.

Như Báo điện tử VTC News đã đưa tin, vào khoảng 7h40 sáng 28/1, một máy bay quân sự thuộc Trung đoàn 940 gặp sự cố và rơi tại khu vực vùng núi thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trước khi máy bay rơi vào vách núi, phi công đã kịp thời nhảy dù xuống khu vực phường Hòa Hiệp. Phi công bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ rơi máy bay, lực lượng chức năng đang tiếp cận.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi gặp sự cố, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay rời khỏi khu vực đông dân cư nhằm hạn chế thiệt hại.

