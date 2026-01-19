Ngay sau khi hệ thống Robot phẫu thuật Da Vinci Xi – một trong những hệ thống robot phẫu thuật hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, trị giá hơn 3 triệu USD – được chuyển giao, sáng ngày 03/01/2026, Bệnh viện FV đã chính thức đưa hệ thống này vào vận hành và ghi dấu mốc quan trọng khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thùy phổi phức tạp cho bệnh nhân ung thư 72 tuổi.

Đây là bước đệm quan trọng trước khi Bệnh viện FV chính thức ra mắt Trung tâm Phẫu thuật Robot FV trong thời gian tới, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của phẫu thuật công nghệ cao tại bệnh viện.

Ca đại phẫu "gần như không đau" của bệnh nhân ung thư phổi 72 tuổi

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh - Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, kiêm Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot, Bệnh viện FV - bác sĩ đã có kinh nghiệm thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật bằng Robot Da Vinci.

TS.BS.CKII. Đặng Đình Minh Thanh trực tiếp kiểm tra robot phẫu thuật và chuẩn bị bệnh nhân trước cuộc mổ (Ảnh: FV)

Bệnh nhân là bà N.T.B. (72 tuổi, TP.HCM), đi khám sức khỏe định kỳ vào cuối tháng 10/2025 và được phát hiện một nốt mờ ở thùy trên phổi trái qua X-quang. Kết quả chụp PET/CT sau đó xác định có hai nốt phổi kích thước nhỏ (10–13 mm) - phù hợp với chỉ định phẫu thuật bằng robot.

TS.BS.CKII. Đặng Đình Minh Thanh trao đổi và khích lệ ê-kíp trước ca mổ đầu tiên bằng Robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện FV (Ảnh: FV)

TS.BS Đặng Đình Minh Thanh cho biết: "Ung thư phổi giai đoạn sớm ưu tiên điều trị bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, cắt thùy trên phổi trái và nạo hạch triệt để bằng phẫu thuật nội soi thông thường là một thách thức lớn vì đây là vị trí khó nhất trong phẫu thuật lồng ngực, tiềm ẩn nguy cơ phải chuyển sang mổ hở. Phẫu thuật bằng robot cho phép thao tác chính xác như mổ hở nhưng vẫn giữ được ưu điểm ít xâm lấn của nội soi".

Bác sĩ phụ mổ đưa cánh tay phẫu thuật của Robot Da Vinci Xi vào vị trí được xác định (Ảnh:FV)

Ca mổ được bắt đầu bằng ba vết rạch siêu nhỏ, mỗi vết khoảng 8mm trên thành ngực. Từ đó, bác sĩ điều khiển các cánh tay robot tiếp cận vùng phổi. Nốt phổi đầu tiên nằm ở ngoại vi nên được lấy ra chỉ sau 20 phút, mẫu mô được gửi sinh thiết lạnh ngay tại Khoa Giải phẫu bệnh của FV để có kết quả tức thì khi bệnh nhân vẫn đang trên bàn mổ. Tuy nhiên, kết quả là lành tính, nên bắt buộc phải sinh thiết tiếp nốt phổi còn lại.

Robot Da Vinci Xi thao tác thông qua các vết rạch nhỏ chỉ khoảng 8mm, giúp giảm tổn thương tối đa cho bệnh nhân (Ảnh:FV)

Thử thách lớn nằm ở nốt phổi thứ hai, do nằm sâu trong nhu mô phổi, cách bề mặt phổi hơn 3cm. Kết quả sinh thiết nốt thứ hai xác nhận ung thư phổi không tế bào nhỏ, ê-kíp mổ lập tức tiến hành cắt toàn bộ thùy trên phổi trái và nạo vét 5 nhóm hạch.

Sau 3,5 giờ phẫu thuật (đã bao gồm thời gian chờ 2 lần sinh thiết lạnh hết 90 phút), với sự hỗ trợ của hệ thống Da Vinci Xi, ca mổ được thực hiện chính xác, triệt để, lượng máu mất rất ít và không ghi nhận biến chứng.

Bệnh nhân chia sẻ đầy bất ngờ: "Tôi thấy mình rất khỏe, gần như không đau. Nếu không ai nhắc, tôi còn quên là mình vừa trải qua ca mổ. Tôi thấy quyết định phẫu thuật bằng robot tại FV là hoàn toàn đúng đắn."

Bệnh nhân N.T.B. tập vật lý trị liệu và có thể đi lại sau phẫu thuật 1 ngày. (Ảnh:FV)

Bệnh nhân hồi phục nhanh, chỉ nằm viện 4 ngày và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Robot Da Vinci Xi - "siêu xe" của ngành ngoại khoa

Phẫu thuật có sự hỗ trợ của Robot Da Vinci Xi được ví như việc bác sĩ có thể đưa "đôi bàn tay thu nhỏ" của mình vào sâu trong cơ thể người bệnh, cho phép thao tác chính xác trong không gian rất hẹp, đặc biệt quan trọng trong bóc tách mạch máu và nạo hạch trong phẫu thuật ung thư.

TS.BS.CKII. Đặng Đình Minh Thanh thực hiện phẫu thuật từ hệ thống điều khiển robot (Ảnh:FV)

Hệ thống Da Vinci Xi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:

- Cổ tay nội soi EndoWrist linh hoạt hơn tay người: các đầu dụng cụ có thể xoay và uốn cong đến 540 độ, giúp tiếp cận những vị trí cực khó mà phẫu thuật nội soi thông thường không thể thực hiện.

- Hình ảnh 3D độ phân giải cao: hình ảnh được phóng đại nhiều lần, giúp bác sĩ quan sát rõ từng mạch máu nhỏ và sợi thần kinh.

- Khả năng chống rung tuyệt đối: hệ thống tự động loại bỏ rung động sinh lý của tay người, đảm bảo mỗi thao tác chính xác đến từng milimet.

Đôi tay lão luyện của phẫu thuật viên giúp độ chính xác, hiệu quả của phẫu thuật robot càng tăng cao (Ảnh:FV)

TS.BS Đặng Đình Minh Thanh ví von: "Vận hành Da Vinci Xi giống như việc chuyển từ lái một chiếc xe phổ thông sang điều khiển một chiếc siêu xe. Những hạn chế của các thế hệ robot trước đều được khắc phục, giúp ca mổ diễn ra thuận lợi và an toàn hơn rất nhiều".

Chuẩn mực mới cho các ca phẫu thuật phức tạp tại FV

Việc đầu tư hơn 3 triệu USD cho hệ thống Da Vinci Xi nằm trong chiến lược đưa FV trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu châu Á. FV xây dựng một quy trình khép kín để tối ưu hiệu quả của robot:

- Đội ngũ chuyên gia chuẩn quốc tế: bác sĩ phải trải qua đào tạo bài bản, sát hạch nghiêm ngặt bởi các chuyên gia Da Vinci trong khu vực để được cấp chứng chỉ phẫu thuật bằng Robot Da Vinci Xi.

- Hỗ trợ đa chuyên khoa: hệ thống giải phẫu bệnh hiện đại ngay tại chỗ giúp trả kết quả sinh thiết nhanh, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định điều trị tức thì. FV cũng duy trì quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn toàn diện, với tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện luôn dưới 0,5%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung.

- Hệ sinh thái công nghệ cao: Da Vinci Xi gia nhập hệ thống thiết bị tiên tiến tại FV như Cath-lab, máy gia tốc tuyến tính trong điều trị ung thư, hệ thống định vị dẫn đường thần kinh Navigation, và CyberKnife S7 dự kiến được lắp đặt trong thời gian tới.

Kỷ nguyên mới của Trung tâm Phẫu thuật Robot FV

Ê-kip phụ mổ được đào tạo bài bản để làm việc hiệu quả cùng 4 cánh tay robot (Ảnh:FV)

Thành công của ca phẫu thuật ung thư phổi đầu tiên đã mở ra kỷ nguyên mới cho Trung tâm Phẫu thuật Robot FV. Trong 3–6 tháng tới, Robot Da Vinci Xi sẽ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều chuyên khoa như:

- Tiết niệu: ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang

- Tiêu hóa: ung thư dạ dày, đại trực tràng (đặc biệt các khối u ở vị trí hẹp)

- Phụ khoa: ung thư tử cung, buồng trứng, bóc tách u xơ bảo tồn tử cung

- Tai Mũi Họng: phẫu thuật khối u vùng đầu – mặt – cổ

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon – Tổng Giám đốc Bệnh viện FV khẳng định: "Với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu châu Á, FV mong muốn mang đến cho người Việt Nam những gì tốt nhất".