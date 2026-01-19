Một bà mẹ hai con đang kêu gọi những người khác đi kiểm tra các triệu chứng của mình sau khi những trải nghiệm kỳ lạ của cô trở thành dấu hiệu cảnh báo của một căn bệnh ung thư “chết người”, báo Anh Daily Express đưa tin.

Người phụ nữ 28 tuổi bắt đầu cảm thấy đau khi uống rượu vang, và bị ngứa da dữ dội, nhưng tại buổi kiểm tra hậu sản ở phòng khám bác sĩ gia đình, Hollie Thursby được cho biết rằng đó là do “nội tiết tố”.

Chỉ đến khi cô phát hiện một cục u ở cổ, cô mới quay lại gặp bác sĩ, và tại đây, chẩn đoán tàn khốc của cô đã được đưa ra. Chụp CT cho thấy cô mắc u lympho Hodgkin giai đoạn hai. Đây là một loại ung thư hiếm ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu, vốn giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Theo số liệu thống kê mới nhất của tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK), căn bệnh này chỉ chiếm 1% tổng số ca ung thư mới tại Vương quốc Anh, với khoảng 920 phụ nữ và 1.300 nam giới được chẩn đoán mỗi năm.

Hiện tại, Hollie đang trải qua quá trình hóa trị và kêu gọi những người khác đi kiểm tra các triệu chứng của mình để có thể được điều trị sớm.

Các dấu hiệu cảnh báo ung thư mà Hollie gặp phải

Nhớ lại những gì đã xảy ra, Hollie cho biết khi cô uống rượu vang đỏ, cô cảm thấy “thực sự, thực sự rất đau”. Cô cảm thấy đau dọc theo cổ và phía sau tai bên trái, chính là nơi có khối u.

Hollie Thursby vừa nhận chẩn đoán u lympho Hodgkin giai đoạn hai.

Cô giải thích rằng tại buổi kiểm tra từ sáu đến tám tuần sau khi sinh đứa con thứ hai, cô đã than phiền về việc bị “ngứa da khủng khiếp”.

Hollie nói thêm: “Chân tôi ngứa không chịu nổi, đặc biệt là vào ban đêm. Họ chỉ nói rằng có lẽ là do nội tiết tố, tôi nghe theo lời bác sĩ và rõ ràng là không nghĩ thêm gì khác nữa.”

“Tôi đã kiệt sức trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy mệt mỏi đến đau đớn nhưng tôi có hai đứa con dưới hai tuổi nên tôi chỉ cho rằng đó là do bận rộn làm mẹ, có một em bé sơ sinh và một đứa trẻ mới biết đi.”

Cô cho biết mình “mệt mỏi không thể chịu nổi” và cần phải ngủ trưa trong ngày, điều này “không thực sự bình thường”. Khi phát hiện khối u, cô đã đặt lịch hẹn quay lại.

Khối u ở cổ được Hollie phát hiện.

Hollie cho biết bác sĩ điều trị ung thư máu của cô mới chỉ gặp một trường hợp giống như cô trong suốt 17 năm sự nghiệp. Cô nói rằng các bác sĩ giải thích rằng mức độ axit cao của rượu vang, so với các loại đồ uống có cồn khác, có thể liên quan đến cơn đau.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các triệu chứng của u lympho Hodgkin bao gồm “đau ở các tuyến ở cổ, nách hoặc bẹn khi bạn uống rượu”.

NHS cũng liệt kê tình trạng ngứa da, và một khối u hoặc chỗ sưng không đau, thường ở cổ, nách hoặc bẹn, đây là “triệu chứng phổ biến nhất”. Các triệu chứng khác bao gồm sốt cao, đổ mồ hôi ban đêm, khó thở hoặc sụt cân đột ngột.

Mẹ của Hollie cũng từng được chẩn đoán mắc một căn bệnh máu hiếm khi cô còn rất nhỏ. Bà đã qua đời một cách đau lòng vì hội chứng loạn sản tủy khi Hollie mới 10 tuổi.

“Tôi lớn lên mà không có mẹ và điều đó thật khủng khiếp, tôi không thể làm điều đó với các con trai của mình,” cô nói.

Hiện tại Hollie đang trải qua quá trình hóa trị, mà cô mô tả là “kinh khủng”, và điều ảnh hưởng đến cô nhiều nhất là không thể chăm sóc các con trai của mình. “Tôi lo rằng mình sẽ chết và sẽ rời bỏ chúng. Tôi không thể để chúng lớn lên mà không có mẹ.”

Theo NHS, u lympho Hodgkin chủ yếu ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, hoặc những người từ 75 tuổi trở lên. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, u lympho Hodgkin đã cướp đi sinh mạng của 320 người tại Vương quốc Anh.