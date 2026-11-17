Sáng 16/11 theo giờ Mỹ, các tài khoản mạng xã hội chính thức của James Bond đăng một đoạn video ngắn với dòng chữ "Identity confirmed" (Danh tính đã được xác nhận). Trong video, Robert Pattinson mặc tuxedo, tay cầm súng, khép lại bằng câu quen thuộc "James Bond will return". Amazon MGM Studios xác nhận anh sẽ đóng 007 trong bộ phim Bond đầu tiên dưới thời hãng này, do Denis Villeneuve (Dune, Arrival) đạo diễn và Steven Knight, cha đẻ của Peaky Blinders, viết kịch bản.

Hình ảnh đầu tiên của Robert Pattinson trong vai James Bond, được Amazon MGM Studios công bố ngày 16/11. Ảnh: Amazon MGM Studios

"James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất của điện ảnh, và được giao phó 007 là vinh dự của cả cuộc đời", Pattinson chia sẻ với Variety. "Nói vai diễn này là giấc mơ thành hiện thực vẫn còn chưa đủ."

Ở tuổi 40, Pattinson trở thành người thứ bảy khoác lên mình bộ tuxedo trong loạt phim chính thức, sau Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig. Anh vượt qua một danh sách toàn những cái tên trẻ hơn mình, gồm Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor và Nicholas Hoult. Theo SlashFilm, các ứng viên còn lại đều 36 tuổi. Nhưng điều thú vị nhất của câu chuyện này không nằm ở con số, mà ở việc người đàn ông này đã nói trước tất cả từ 14 năm trước.

Cậu ma cà rồng bị cả thế giới trêu chọc

Năm 2012, Pattinson đang đi quảng bá Cosmopolis, bộ phim đầu tiên đánh dấu nỗ lực thoát khỏi cái bóng Twilight của anh. Trả lời tờ The Sun, anh nói mình "chắc chắn muốn thử vai Bond", nhưng phải đợi khoảng 20 năm nữa. Lý do anh đưa ra nghe như một lời phê bình điện ảnh hơn là mơ mộng của một ngôi sao trẻ: "Không gì tệ hơn kiểu 'Hãy tìm một Bond mặt non choẹt đi!'. Đó sẽ là ý tưởng tồi tệ nhất thế giới. Thật lố bịch nếu tái tạo nhân vật thành một cậu công tử trẻ tuổi nào đó."

Robert Pattinson tại Comic-Con San Diego tháng 7/2012, năm anh nói muốn đóng Bond nhưng phải 20 năm nữa. Ảnh: Gage Skidmore

Rồi anh nói thêm một câu mà giờ đọc lại thấy rõ anh hiểu Bond của Daniel Craig đến mức nào: "Sau Daniel Craig, anh phải mang theo hành trang. Tôi sẽ phải bị tra tấn ngay trong mấy cảnh đầu. Có khi phải đóng phim đầu tiên với chỉ một cánh tay."

Năm đó, chẳng ai coi lời này là nghiêm túc. Pattinson 26 tuổi, vừa khép lại Twilight, loạt phim giúp anh nổi tiếng toàn cầu nhưng cũng biến anh thành trò cười của giới phê bình.

Ít ai nhớ rằng vai lớn đầu tiên của Pattinson là Cedric Diggory trong Harry Potter và chiếc cốc lửa (2005), một chàng trai trong sáng, đẹp trai và bị giết ở cuối phim. Ba năm sau, vai ma cà rồng Edward Cullen trong Twilight biến anh thành thần tượng tuổi teen khắp thế giới. Theo Variety, năm phim Twilight thu về tổng cộng 3,3 tỷ USD.

Vai ma cà rồng Edward Cullen trong Twilight đưa Pattinson thành thần tượng tuổi teen toàn cầu, nhưng cũng khiến anh bị giới phê bình chế giễu. Ảnh: Summit Entertainment

Nhưng danh tiếng ấy có giá. Giới phê bình gần như không mặn mà, các bộ phim bị xem là sến súa, còn Pattinson trở thành mục tiêu quen thuộc của những trò đùa về diễn xuất. Với nhiều người, anh chỉ là một gương mặt đẹp may mắn vớ được một thương hiệu béo bở. Chính anh cũng thường tự giễu về Twilight mỗi khi trả lời phỏng vấn.

Khi loạt phim khép lại năm 2012, anh có trong tay thứ mà bất kỳ diễn viên trẻ nào cũng thèm muốn: sự nổi tiếng đủ để chọn bất cứ bom tấn nào. Anh làm điều ngược lại. Anh đóng một tỷ phú trẻ ngồi trong limousine đi xuyên New York trong Cosmopolis của David Cronenberg, một gã trai yếu đuối giữa vùng đất Úc vô luật pháp trong The Rover của David Michôd, một nhà thám hiểm mất hút trong rừng Amazon trong The Lost City of Z của James Gray. Năm 2017 là Good Time của anh em nhà Safdie, vai diễn được coi là bước ngoặt sự nghiệp. Năm 2019 là The Lighthouse của Robert Eggers, nơi anh và Willem Dafoe cùng trượt dần vào cơn điên trên một hòn đảo hoang.

Pattinson và Willem Dafoe trong The Lighthouse (2019) của Robert Eggers. Ảnh: A24

Chính trong giai đoạn này, cái tên Pattinson lần đầu được gắn với James Bond một cách nghiêm túc. Năm 2019, đạo diễn Danny Boyle, người từng được chọn làm phim Bond thứ 25 trước khi rời dự án vì bất đồng sáng tạo, kể với The Guardian rằng ông đang xem High Life của Claire Denis, trong đó Pattinson đóng một tử tù bị đưa lên vũ trụ, thì chợt nghĩ: "Ôi trời, họ nên để cậu ấy làm Bond tiếp theo." Khi bị hỏi Pattinson có quá trẻ không, Boyle gạt đi: "Connery bao nhiêu tuổi? Cậu ấy sẵn sàng rồi."

Một sự nghiệp "dị" có chủ đích

Germain Lussier, cây bút điện ảnh lâu năm của Gizmodo, gọi đó là "một trong những sự nghiệp kỳ lạ và tuyệt vời nhất" của Hollywood thời gian gần đây. Theo cách đếm của anh, cứ mỗi bom tấn Pattinson nhận thì lại có khoảng năm phim nhỏ, khó nhằn đi kèm. Ngay cả khi quay lại dòng phim lớn, anh cũng chọn theo cách riêng: lần đầu đóng hành động quy mô lớn trong Tenet của Christopher Nolan, nhận The Batman vì cách nhìn của Matt Reeves khiến anh hào hứng, đóng hai phiên bản của cùng một người trong Mickey 17, và sắp tới sẽ xuất hiện trong vai phản diện đầu trọc biết biến hình ở Dune: Part Three của chính Villeneuve.

Vai Bruce Wayne trong The Batman (2022) đưa Pattinson trở lại dòng bom tấn theo cách riêng. Ảnh: Warner Bros.

Vai Batman còn để lại một chi tiết mà giờ nhìn lại thấy như kịch bản đã được viết sẵn. Nicholas Hoult, một trong những đối thủ cuối cùng của Pattinson cho vai Bond, cũng từng về nhì sau anh trong cuộc đua giành vai Người Dơi. Năm 2024, Hoult kể lại rằng anh đang lái xe thì nghe radio báo Pattinson sẽ đóng Batman, trong khi buổi thử vai của chính anh với Matt Reeves còn một tuần nữa. Bảy năm sau, lịch sử lặp lại.

Batman cũng thay đổi cả tệp khán giả của anh. Hồi đầu năm 2025, trên thảm đỏ Mickey 17, Pattinson thừa nhận với AP rằng thấy "khá lạ" khi giờ fan đến ủng hộ mình phần lớn là đàn ông. "Có cả một đám con trai, chuyện này mới với tôi đấy", anh nói. Từ thần tượng của các cô gái tuổi teen thời Twilight đến người hùng của khán giả nam, anh đã đi một vòng rất dài trước khi đến được bộ tuxedo của 007.

Pattinson tại Liên hoan phim Berlin tháng 2/2025, nơi Mickey 17 ra mắt. Ảnh: Harald Krichel

Lần đầu tiên, Bond chọn một ngôi sao

Có một điều khiến lựa chọn này khác hẳn mọi lần chọn Bond trước đây. M.G. Siegler, cây bút công nghệ và giải trí của Spyglass, chỉ ra rằng trong lịch sử, các ngôi sao không được biến thành James Bond, mà chính James Bond biến họ thành ngôi sao. Sean Connery hay Daniel Craig đều chưa phải tên tuổi hàng đầu khi nhận vai. Pattinson thì khác: anh là cái tên lớn nhất từng được chọn vào thời điểm thử bộ tuxedo. Siegler cho rằng chính độ nổi tiếng ấy từng có thể là lý do loại anh, nếu quyền quyết định vẫn nằm trong tay gia đình Broccoli, những người giữ thương hiệu Bond suốt hơn sáu thập kỷ.

Nhưng gia đình Broccoli đã không còn cầm lái. Từ đầu năm 2025, Amazon MGM nắm quyền kiểm soát sáng tạo của thương hiệu sau thỏa thuận liên doanh với Barbara Broccoli và Michael G. Wilson. Một nhận định được Deadline dẫn lại cho rằng việc chọn Pattinson xác nhận cách tiếp cận dựa trên "chỉ số thương mại" của Amazon nay đã được áp vào tương lai của Bond. Trang Puck, trước khi có thông báo chính thức, cho biết nhờ vị thế ngôi sao, Pattinson đã đàm phán giảm cam kết xuống còn ba phim, kèm mức thù lao cao hơn hẳn các ứng viên khác.

Pattinson tại Liên hoan phim Venice tháng 9/2026, trong buổi chiếu Primetime. Ảnh: Colleen Sturtevant

Ngay cả cách công bố cũng cho thấy Amazon đang làm mới Bond. Theo Variety, thay vì tổ chức một sự kiện sang trọng đậm chất Anh như truyền thống, hãng chọn mạng xã hội, nơi khán giả trẻ hơn và mang tính toàn cầu. Sáng thứ Hai, tài khoản 007 chính thức bắt đầu xóa hàng nghìn bài đăng tích lũy gần một thập kỷ. Variety cho biết đến tận tuần trước, nhiều người làm truyền thông của chính Amazon vẫn chưa biết tin.

Chủ tịch kiêm CEO Amazon Andy Jassy gọi Pattinson là "một trong những diễn viên đa năng nhất thế hệ, người luôn đưa ra những lựa chọn táo bạo và liên tục khiến mọi người bất ngờ với các vai diễn của mình". Lời khen ấy cũng chính là canh bạc: Amazon đang đặt thương hiệu điện ảnh lâu đời nhất của mình vào tay một người nổi tiếng nhờ sự khó đoán.

Glen Weldon, nhà phê bình văn hóa của đài NPR, đặt tít cho bài bình luận của mình: "Nếu Robert Pattinson là James Bond, 007 cần phải dị đi một chút". Weldon thẳng thắn cho rằng với chất diễn viên lập dị của mình, Pattinson trông hợp vai phản diện trong phim Bond hơn, và gọi anh là "kiểu người hơi dị", theo nghĩa ngưỡng mộ. Ý của ông rất rõ: khó hình dung Pattinson gồng mình thành một điệp viên lịch lãm khuôn mẫu, nên chính Bond sẽ phải thay đổi để vừa với anh.

Đó cũng là kết luận của Lussier trên Gizmodo. Lựa chọn này thoạt nhìn có vẻ hiển nhiên, nhưng Pattinson mở ra nhiều khả năng cho thương hiệu hơn hầu hết diễn viên khác. "Ta tưởng mình biết một James Bond do Robert Pattinson đóng sẽ thế nào, nhưng thật ra ta không biết", anh viết.

Vai người dẫn chương trình Chris Hansen trong Primetime, một lựa chọn rất "Pattinson" ngay trước khi anh thành James Bond. Ảnh: A24

Không phải ai cũng hào hứng. Trước khi có thông báo, cây bút Wenlei Ma của tờ The Nightly (Úc) đã viết một bài với nhận định gây chú ý: Pattinson sẽ là một Bond tuyệt vời, nhưng vì chính anh và vì khán giả, anh không nên nhận vai. Theo Ma, một hợp đồng nhiều phim sẽ trói anh vào lịch làm việc dài và nặng, chặn mất những dự án liều lĩnh làm nên sự nghiệp hiện tại. Vai Bond cũng thường nuốt luôn diễn viên, bằng chứng là Daniel Craig chỉ thực sự mở rộng sự nghiệp sau khi rời vai. Bà còn cho rằng Amazon có thể đòi tốc độ quay nhanh hơn và kiểm soát thương hiệu chặt hơn thời Eon. Deadline cũng ghi nhận lo ngại rằng bóng của Twilight và Batman sẽ còn rất đậm khi anh xuất hiện trong vai 007.

Có một chi tiết nhỏ khiến câu chuyện này tròn trịa đến lạ. Một trong những nhà sản xuất của bộ phim Bond mới là David Heyman, người đã sản xuất toàn bộ loạt Harry Potter. Hơn 20 năm trước, trong một bộ phim của Heyman, chàng trai 19 tuổi Robert Pattinson đóng Cedric Diggory và bị giết ở cuối phim. Giờ đây, cũng dưới tay Heyman, anh trở thành người đàn ông nổi tiếng nhất điện ảnh vì không bao giờ chết.

Pattinson trong vai Cedric Diggory ở Harry Potter và chiếc cốc lửa (2005), bộ phim do David Heyman sản xuất. Ảnh: Warner Bros.

Năm 2012, Pattinson nói Bond sau Daniel Craig phải mang theo hành trang. Ở tuổi 40, anh có thừa thứ đó: một thời bị chế giễu, một thập kỷ lặn lội trong phim độc lập, một chiếc áo choàng Người Dơi và danh tiếng của một diễn viên không ai đoán trước được. Câu hỏi bây giờ không phải là anh có hợp với James Bond hay không, mà là James Bond đã sẵn sàng cho anh chưa.



