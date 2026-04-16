Sáng 16/4, tờ Koreaboo cho hay, Jennie (BLACKPINK) vừa mới xuất hiện tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. Tại đây, influencer Harry Daniels đã bất ngờ tiếp cận nàng rapper BLACKPINK rồi hát lại ca khúc like JENNIE của cô nhằm thu hút sự chú ý. Đồng thời, Harry Daniels cũng quay lại trọn vẹn phản ứng từ Jennie trước màn cover bất ngờ của anh. Được biết, đây chính là phong cách làm content đặc trưng của Harry. Trong quá khứ, anh từng hút về lượng tương tác khủng nhờ những video ghi lại màn tiếp cận các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đoạn video Harry Daniels quay chung với Jennie mới đây cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đáng nói dưới phần bình luận, không ít netizen đã để lại những lời nhận xét mang tính body shaming, chê bai vóc dáng nữ rapper “Hắc Hường” thậm tệ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không tin nổi vào mắt mình, thậm chú bức xúc.

Trong diễn biến mới nhất, đoạn video nói trên vừa bất ngờ bốc hơi trên trang cá nhân của Harry Daniels. Theo Koreaboo, nhiều khán giả hiện đặt ra nghi vấn phía Jennie đã bắt Harry phải gỡ gấp đoạn clip. Nguyên nhân được cho là do video này chưa qua chỉnh sửa, đã khiến nữ idol sinh năm 1996 lộ vóc dáng thật. Song song với đó, đông đảo fan lại nhấn mạnh, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Jennie đã can thiệp nhằm gỡ bỏ đoạn video quay chung với Harry Daniels.

Đây không phải lần đầu tiên Jennie vướng nghi vấn lạm quyền. Còn nhớ, hồi tháng 5/2024, Rosé bất ngờ chia sẻ ảnh dạo chơi trên đường phố New York, Mỹ với Jennie. Khi ấy, những bức ảnh này đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Cụ thể, 1 số netizen chỉ trích Jennie - Rosé lạm quyền, mắc bệnh ngôi sao khi để vệ sĩ che ô cho trên suốt đường đi: “Họ nên mang ô riêng của mình”, “Quá đáng rồi đấy”, “Thảnh thơi quá nhỉ” ... Nhưng rất nhanh chóng sau đó, nhiều fan đã phản bác rằng đó là công việc của vệ sĩ, và việc vệ sĩ che ô cho Rosé - Jennie cũng là cách bảo đảm an toàn cho 2 cô gái.

Sau đó không lâu, Jennie tiếp tục dính ồn ào lạm quyền trong vụ hút thuốc. Ở đoạn Vlog trên kênh YouTube cá nhân hồi tháng 7/2024, nữ ca sĩ bị soi hành động hút thuốc lá điện tử trong phòng kín, còn phả khói vào mặt nhân viên.

Giữa tâm bão ồn ào, 1 nhân viên sự kiện cho hay Jennie nhả khói ở khu vực phòng chờ cho phép hút thuốc. Theo người này, Jennie rất lịch sự hỏi mọi người rằng mình có thể hút thuốc trong phòng chờ hay không. Đến khi nhận được sự đồng ý từ nhân viên xung quanh, nữ idol liền mở cửa sổ rồi mới hút thuốc.

Cuối cùng, Jennie đã thừa nhận có hút thuốc lá điện tử. Cô cho biết bản thân vô cùng hối hận về hành động này, đồng thời đưa ra lời xin lỗi những nhân viên đã bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Nguồn: Koreaboo