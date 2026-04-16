Sáng 16/4, tờ Newsen đưa tin, “em gái quốc dân” Moon Geun Young vừa tham gia ghi hình cho chương trình You Quiz on the Block (đài tvN) do MC Yoo Jae Suk làm chủ xị. Tại đây, nữ diễn viên sinh năm 1987 trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp - hội chứng chèn ép khoang cấp tính.

Moon Geun Young cho biết mình đã bỏ lỡ giai đoạn vàng để điều trị, dẫn tới tình trạng bị hoại tử. Cuối cùng, cô phải thực hiện gấp ca phẫu thuật trong bệnh viện. Dù trải qua 1 tình huống vô cùng ngặt nghèo nhưng “em gái quốc dân” vẫn giữ được tâm thế bình tĩnh. Theo lời Moon Geun Young, cô đã ra sức động viên mẹ trong bệnh viện sau ca phẫu thuật khẩn cấp: “Sau ca phẫu thuật, em đã nói với mẹ ‘Thực ra con đang thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mà không phải lo nghĩ gì cả’. Tôi muốn mẹ được an lòng”.

Moon Geun Young cho biết cô đã bị hoại tử vì bỏ lỡ giai đoạn vàng để điều trị căn bệnh hiếm gặp. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên trở nên phù nề, phát tướng so với thời đỉnh cao trong sự nghiệp (hình dưới). Ảnh: Nate

Tới tháng 10/2024, Moon Geun Young thông báo cô đã khỏi bệnh. Tuy nhiên đến hiện tại, “em gái quốc dân” vẫn gặp vấn đề trong việc kiểm soát cân nặng do quá trình dùng thuốc để ngăn bệnh tình tái phát.

Tới nay sau hơn 1 năm kể từ khi bình phục, Moon Geun Young đã xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình và cởi mở chia sẻ về căn bệnh hiếm gặp của mình. Khi còn đang chống chọi với bệnh tật, nữ nghệ sĩ 8X đã luôn giữ tinh thần lạc quan. Và giờ đây khi đã khỏi bệnh, cô cũng không hề cảm thấy buồn bã khi bản thân không còn giữ được vóc dáng như thời hoàng kim sự nghiệp: “Có lẽ khi cơ thể bỗng trở nên to lớn hơn thì tâm hồn của em cũng rộng mở hơn nhiều so với trước đây”.

Cô vẫn giữ được tâm thế lạc quan và cách nói chuyện dí dỏm trong màn tái xuất trên truyền hình mới đây. Ảnh: Naver

Không chỉ xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình, cách đây đúng 1 tháng, Moon Geun Young còn dự sự kiện họp báo ra mắt vở kịch mang tên Orphans diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc. Được biết, tác phẩm này cũng đánh dấu màn tái xuất trên sân khấu kịch của nữ diễn viên sau 9 năm vắng bóng.

Trong lần lộ diện hiếm hoi sau thời gian dài chống chọi với hội chứng chèn ép khoang cấp tính, Moon Geun Young trông tăng cân đáng kể so với thời hoàng kim nhan sắc. Chứng kiến diện mạo khi ấy của “em gái quốc dân”, người hâm mộ đã không khỏi xót xa, đồng thời cảm phục trước những nỗ lực của nữ diễn viên để có thể trở lại với sân khấu.

Cũng trong sự kiện họp báo hồi tháng trước, Moon Geun Young khẳng định niềm đam mê với nghề của cô vẫn còn rất mãnh liệt: “Thông điệp từ kịch bản của vở kịch Orphans đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi quyết định tham gia mà không chút do dự. Tôi đã trăn trở rất nhiều về vai diễn của mình, đêm nào cũng đọc kịch bản vô số lần. Cuối cùng, dòng suy nghĩ ‘mình nhất định phải làm được’ đã trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Để chuẩn bị cho vai diễn lần này, tôi đã luyện tập các phân cảnh hành động rất kỹ lưỡng. Vì bình thường chưa từng chửi thề nên tôi đã phải nhờ bạn bè hỗ trợ để mình có thể nhập vai 1 cách tự nhiên nhất có thể”.

Nữ diễn viên trở lại trên sân khấu kịch cách đây 1 tháng. Ảnh: Nate

Moon Geun Young sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Tuy nhiên đến năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ phải phẫu thuật khẩn cấp do hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Căn bệnh quái ác làm sức khỏe lẫn ngoại hình của cô suy giảm trầm trọng, phải phẫu thuật đến 4 lần.

Bệnh tật còn làm sự nghiệp của “em gái quốc dân” chững lại. Từ lúc bị bệnh đến nay, Moon Geun Young không thể đóng phim, cô chỉ giữ kết nối với khán giả qua những bức ảnh trên Instagram. Tới tháng 10/2024, nữ diễn viên thông báo cô đã khỏi bệnh.