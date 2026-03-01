Tả Nhất được mệnh danh là ngọc nữ của dòng phim ngắn chiếu mạng tại showbiz Trung Quốc vì sở hữu nhan sắc trong trẻo, dịu dàng. Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa và đứng trước cơ hội được rẽ hướng sang đóng phim chính thống, Tả Nhất vướng bê bối lớn, sụp đổ danh tiếng chỉ trong 1 đêm vào cuối năm ngoái.

Đúng Giáng sinh 2025, trợ lý của Tả Nhất gây chấn động Cbiz khi công bố file ghi âm dài hàng tiếng đồng hồ để bóc trần bộ mặt thật của ngọc nữ này. Nội dung trong file ghi âm là những lời lẽ Tả Nhất chửi mắng xúc phạm nặng nề trợ lý, kèm theo tiếng đồ vật bị đập phá và tiếng kêu cứu thất thanh hoảng loạn của một người phụ nữ khi bị “tác động vật lý”.

File ghi âm tiết lộ con người thật của Tả Nhất lan truyền khắp MXH. Ảnh: Weibo.

Không lâu sau, trợ lý cũ của Tả Nhất đã lên tiếng, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong file ghi âm. Theo lời người này, cô bắt đầu công việc hỗ trợ cho Tả Nhất từ ngày 10/9/2025 và chuyển đến sống cùng nữ diễn viên. Dù khối lượng công việc rất nhiều, phải dậy sớm thức khuya, lại thêm tính cách của Tả Nhất lại thất thường, khó chiều, cô vẫn cố gắng nén nhịn, chịu đựng để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, nữ diễn viên gen Z này được đà ỷ quyền bắt nạt, ngày càng đưa ra 1.001 yêu cầu vô lý, liên tục gây áp lực cho trợ lý.

Đỉnh điểm xảy ra vào ngày 24/9/2025, do không còn chịu nổi tính khí sớm nắng chiều mưa, làm khó làm dễ của Tả Nhất, nữ trợ lý đã xin nghỉ và đề nghị thanh toán tiền lương cho 8 ngày làm việc. Thay vì giải quyết êm đẹp, Tả Nhất lại nổi nóng, liên tục chửi mắng, đôi co gay gắt không chịu thanh toán tiền lương cho trợ lý.

Mâu thuẫn leo thang khi nữ diễn viên mất kiểm soát, cầm đồ vật tấn công, đánh liên tiếp vào đầu và cơ thể trợ lý, khiến nạn nhân bị thương. Quá trình ẩu đả này đã bị nữ trợ lý lén ghi âm lại để làm bằng chứng. Sau đó, cảnh sát địa phương cũng đã đến hiện trường để giải quyết vì nhận được tin báo của người dân xung quanh về 1 vụ đánh nhau huyên náo cả khu chung cư.

Tả Nhất bị tố cáo ra tay đánh đập trợ lý không thương tiếc sau khi cô gái xin nghỉ việc vì không nổi tính khí của nữ diễn viên. Ảnh: Weibo.

Sau khi vụ việc hành hung gây chấn động bị phanh phui, Tả Nhất đã chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có hành vi bạo lực với trợ lý cũ. Cô cho biết bản thân đã chi trả đầy đủ tiền lương, tiền đền bù thương tích và thăm khám tổng cộng 5.619 NDT (hơn 21 triệu đồng) cho trợ lý cũ, đồng thời tung giấy kết luận điều tra của cảnh sát để chứng minh. "Tôi xin lỗi vì đã ra tay đánh người. Tôi thừa nhận đôi lúc chìm đắm trong vai diễn, không kịp điều chỉnh cảm xúc nên tôi đã có hành xử không đúng đắn như vậy", Tả Nhất giải thích về việc động tay động chân với trợ lý cũ của mình.

Tả Nhất thừa nhận hành vi "tác động vật lý", gây thương tích cho nhân viên. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, lời xin lỗi và giải thích nói trên của Tả Nhất chẳng những không giúp cô cứu vãn hình ảnh, ngược lại còn khiến nữ diễn viên bị lên án mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng, hành xử thô lỗ và thiếu trọng nhân viên. Theo kết luận của cảnh sát, Tả Nhất là người ra tay đánh trợ lý trước. Tuy nhiên, từng câu từng chữ trong bài xin lỗi, cô không hề có ý nhận sai, thậm chí đổ thừa cho vai diễn khiến bản thân hành xử thất thường. Vụ việc khiến hình tượng ngọc nữ của Tả Nhất sụp đổ trong 1 đêm. Trên mạng xã hội, các netizen xứ Trung tiến hành tẩy chay, đòi cấm sóng Tả Nhất vì nhân cách quá tệ.

Cũng theo một số nguồn tin, tính khí của Tả Nhất rất thất thường, chỉ cần chuyện nhỏ không vừa ý cũng có thể khiến cô nổi trận lôi đình, ra tay đánh người. Nữ diễn viên từng vả 2 cú liên tiếp vào mặt nam diễn viên Trần Cương khi họ còn hẹn hò chỉ vì đối phương dám phá giấc ngủ, gọi cô dậy đi trang điểm vì sắp đến giờ đi quay phim.

Cho nên hiện tại, khi nhắc về cái tên Tả Nhất, người ta lại ngay lập tức nghĩ đến câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Các nhà sản xuất cũng không còn ưu ái cho Tả Nhất sau bê bối hành xử bạo lực, hành hung trợ lý của cô. Vừa qua, cô đã bị cắt vai trong dự án Bất Nhượng Giang Sơn.

Mỹ nhân gen Z sụp đổ hình tượng, bị cắt vai trong nhiều dự án sau bê bối bạo lực. Ảnh: Sina.

Tả Nhất tên thật Trần Tiểu Thanh, sinh năm 1998. Nữ diễn viên có các tác phẩm tiêu biểu như Vưu Vật, Phó Tiên Sinh Đừng Theo Đuổi Nữa, Đại Tiểu Thư Là Giả...

Nguồn: Sohu, Sina