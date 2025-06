Ngay sau khi tập 1 của chương trình thực tế âm nhạc Em Xinh Say Hi chính thức lên sóng, mạng xã hội đã nhanh chóng xuất hiện loạt tin đồn rò rỉ về danh sách 6 Em Xinh phải nói lời chia tay sớm với nhà chung. Theo thông tin đang lan truyền, những cái tên bị loại đầu tiên bao gồm: LyLy, Ngô Lan Hương, YeoLan, Danmy, Chi Xê và Hoàng Duyên.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía chương trình, danh sách này đã ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Trong đó, cái tên LyLy khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối nhất. Là một trong những Em Xinh được đánh giá cao ngay từ vòng đầu, LyLy sở hữu nền tảng âm nhạc vững vàng với khả năng sáng tác, hát, rap và vũ đạo đều tốt. Không ít bình luận cho rằng nếu LyLy thực sự phải dừng chân sớm thì đây là một kết quả khó chấp nhận và có phần bất công.

Rầm rộ tin đồn LyLy, Ngô Lan Hương, YeoLan, Hoàng Duyên, Chi Xê và Danmy là những Em Xinh bị loại đầu tiên

Bên cạnh đó, những cái tên còn lại cũng được cho là mang đến màu sắc đặc biệt cho chương trình. Ngô Lan Hương và Hoàng Duyên ghi điểm nhờ giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, YeoLan, Danmy và Chi Xê tạo dấu ấn với cá tính riêng biệt trong âm nhạc, được kỳ vọng sẽ bứt phá tại sân chơi này.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến kêu gọi nhau khoan hoang mang trước tin đồn chưa kiểm chứng. Một số khán giả cho rằng ở giai đoạn đầu, những thông tin hành lang hoàn toàn có thể sai lệch. Với luật chơi vẫn chưa hé lộ hết và format thay đổi khó lường, việc kết luận ai đi ai ở lúc này là quá sớm.

LyLy chính là cái tên khiến nhiều netizen tiếc nuối nếu cô bị loại đầu tiên. Tuy nhiên, đây chỉ mới là tin đồn được rôm rả trên mạng xã hội

Tối 31/5, tập 1 Em Xinh Say Hi chính thức lên sóng. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành. Trong tập đầu tiên, các "Em Xinh" lần lượt chào sân, giới thiệu bản thân và giao lưu nhẹ nhàng trước khi chia thành 2 liên quân để đối đầu nhau. Các Em Xinh cũng đã chia thành 6 team, bầu chọn đội trưởng và chơi trò chơi phụ để tích luỹ điểm số để mua bài hát cho stage đầu tiên. Tập 1 kéo dài gần 4 tiếng rưỡi, đã thu về hơn 1,7 triệu lượt xem sau 20 giờ lên sóng.

Sau thời gian chờ đợi, Em Xinh Say Hi đã lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả

Chương trình thực tế âm nhạc Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên quy tụ 30 nữ nghệ sĩ đa tài và cá tính của Vbiz. Đây là phiên bản nữ của Anh Trai Say Hi - show thực tế từng gây sốt năm 2024, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho thị trường giải trí Việt.

Danh sách các "Em Xinh" mùa đầu tiên bao gồm: Bích Phương, Phương Ly, Juky San, Orange, 52Hz, Đào Tử A1J, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh, Vũ Thảo My, Lamoon, Lyly, Muộii, Lâm Bảo Ngọc, Lyhan, Ánh Sáng AZA, Yeolan, Han Sara, Mỹ Mỹ, Hoàng Duyên, Chi Xê, Maiquinn, Liu Grace, Ngô Lan Hương, Châu Bùi, Pháo, Danmy, Sabiirose và Quỳnh Anh Shyn.

Em Xinh Say Hi không chỉ là sân chơi âm nhạc mà còn là nơi các nghệ sĩ thể hiện cá tính, bản lĩnh và tinh thần đồng đội. Với sự đầu tư kỹ lưỡng từ nhà sản xuất, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, góp phần định hình thế hệ nữ nghệ sĩ mới của Vbiz.