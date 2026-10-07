RIMOWA giới thiệu hai sắc màu mới UMBER và ULTRAMARINE

Lấy cảm hứng từ lịch sử của các sắc tố tự nhiên trong nghệ thuật, bộ đôi màu sắc mới mang đến cách tiếp cận giàu tính thẩm mỹ, kết nối giữa thiết kế đương đại và những giá trị thủ công vốn là nền tảng của thương hiệu hành lý đến từ Đức.

Umber là sắc nâu đất ấm áp, được lấy cảm hứng từ loại sắc tố tự nhiên từng được các họa sĩ sử dụng như lớp nền trong nhiều tác phẩm hội họa cổ điển. Trong khi đó, Ultramarine là sắc xanh lam đậm, gợi nhớ màu xanh quý giá được tạo nên từ đá lapis lazuli, từng được xem là một trong những sắc tố có giá trị nhất trong lịch sử nghệ thuật. Sự kết hợp giữa Umber và Ultramarine tạo nên cuộc đối thoại thị giác giữa hai thái cực: một bên là vẻ trầm ổn của đất, bên còn lại là chiều sâu của bầu trời và trí tưởng tượng.

Hai sắc màu mới được giới thiệu nổi bật trên dòng vali Essential, bộ sưu tập polycarbonate đặc trưng của RIMOWA. Tại đây, màu sắc được áp dụng xuyên suốt từ phần vỏ vali đến tay kéo, khóa kéo, logo và cụm bánh xe, tạo nên tổng thể đồng nhất và hiện đại. Bên cạnh diện mạo mới, dòng Essential vẫn giữ những đặc điểm quen thuộc như hệ thống tay kéo telescopic đặc trưng, bánh xe Multiwheel, khóa chuẩn TSA và không gian nội thất được thiết kế với hệ thống Flex Divider giúp tối ưu việc sắp xếp hành lý.

Umber và Ultramarine cũng được mở rộng sang bộ sưu tập Groove, dòng phụ kiện da dành cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Trong đợt ra mắt này, RIMOWA giới thiệu Groove Cross-Body Bag Small và Groove Zipped Pouch trong sắc Umber, đồng thời bổ sung Groove Mini Shopping Bag với cả hai lựa chọn màu Umber và Ultramarine. Được chế tác tại Ý từ da bê trơn cùng các chi tiết kim loại hoàn thiện màu palladium, những thiết kế này hướng đến sự linh hoạt trong sử dụng nhưng vẫn duy trì tinh thần tối giản và tinh tế vốn gắn liền với thương hiệu.

Song song với việc ra mắt sản phẩm, RIMOWA cũng triển khai chiến dịch hình ảnh có sự tham gia của nam diễn viên Joe Alwyn. Trong chiến dịch, Alwyn hóa thân thành một nghệ sĩ trẻ chuyển đến không gian sáng tạo mới. Thông qua hành trình xây dựng môi trường làm việc của riêng mình, nhân vật dần khám phá và sống cùng những gam màu Umber và Ultramarine, qua đó nhấn mạnh mối liên hệ giữa màu sắc, cảm hứng sáng tạo và đời sống thường nhật.

Việc giới thiệu Umber và Ultramarine cho thấy màu sắc ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm của RIMOWA. Thay vì chỉ tập trung vào chức năng của hành lý và phụ kiện, thương hiệu tiếp tục khai thác yếu tố cảm xúc thông qua những bảng màu theo mùa, mang đến cho người dùng thêm lựa chọn để thể hiện phong cách cá nhân trong quá trình dịch chuyển.

Bộ sưu tập RIMOWA Essential và Groove với hai sắc màu mới Umber và Ultramarine sẽ chính thức có mặt trên toàn cầu từ ngày 8/10 thông qua hệ thống cửa hàng và website của thương hiệu. Với sự xuất hiện đồng thời trên cả vali lẫn phụ kiện da, đây được xem là một trong những đợt mở rộng màu sắc đáng chú ý nhất của RIMOWA trong năm nay.

Tại Việt Nam, thương hiệu RIMOWA được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn.

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