Chủ xe Hà Nội: VF MPV 7 linh hoạt trong phố, rộng rãi khi cả nhà đi xa

Dễ dùng trong tuần, đủ chỗ khi cả nhà cùng đi

Chiếc VF MPV 7 của anh Lê Sỹ Bình (Hà Nội) được sử dụng gần như mỗi ngày. Trong tuần, xe phục vụ những chặng đi làm, đưa đón con và mua sắm tại Hà Nội. Đến cuối tuần, cấu hình 7 chỗ phát huy vai trò khi có thêm ông bà hoặc người thân cùng tham gia các chuyến đi ngoại thành.

Ngày thường, gia đình không dùng hết các vị trí nên phần không gian còn lại được dành cho cặp sách, đồ mua sắm hoặc vật dụng của trẻ nhỏ. Khi đi đông người, cả ba hàng ghế được sử dụng để gia đình không phải chia thành hai xe.

"Tôi cần một chiếc xe thoải mái khi sử dụng hằng ngày nhưng vẫn đủ chỗ mỗi khi cả nhà đi cùng. VF MPV 7 giải quyết được cả hai nhu cầu mà không phải thay đổi phương tiện", anh Bình chia sẻ.

VF MPV 7 có chiều dài cơ sở 2.840 mm, tạo nền tảng bố trí cabin ba hàng ghế. Theo anh Bình, sự rộng rãi được cảm nhận rõ nhất trong những chuyến cuối tuần. Ngoài chỗ ngồi cho các thành viên, xe còn phải mang theo vali, xe đẩy hoặc đồ dùng cá nhân.

Khả năng làm mát cũng ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm sử dụng tại Hà Nội, đặc biệt trong những ngày xe đỗ lâu dưới trời nắng. VF MPV 7 có cửa gió phục vụ các vị trí phía sau, giúp khí mát được phân bổ tới cả ba hàng ghế. Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 bổ sung tiện ích cho những chặng di chuyển thường xuyên trong môi trường đô thị.

"Các con tôi thường ngồi phía sau nên cửa gió tại từng khu vực vô cùng hữu ích. Khi xe chở đủ người, hàng cuối vẫn được làm mát, không phải chờ hơi lạnh từ phía trước truyền xuống", anh Bình nói.

Đi phố thuận tiện, lên cao tốc vẫn tự tin

Nếu các chặng trong thành phố cho thấy sự linh hoạt của cabin, đường trường giúp anh Bình đánh giá khả năng vận hành khi xe chở đủ người và hành lý.

VF MPV 7 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 150 kW, tương đương khoảng 201 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Theo anh Bình, xe vẫn phản hồi nhanh khi nhập làn hoặc cần tăng tốc trên cao tốc, ngay cả khi cabin có nhiều hành khách.

"Qua những chuyến đi thực tế, VF MPV 7 vẫn cho cảm giác chủ động khi nhập cao tốc hoặc vượt, nhưng phản hồi chân ga không quá đột ngột", anh nhận xét.

Hệ thống treo sau đa liên kết góp phần kiểm soát chuyển động của thân xe trên nhiều hành trình . Đặc điểm này có ý nghĩa với một mẫu MPV bởi hành khách tại hai hàng ghế sau thường cảm nhận dao động rõ hơn người lái.

VF MPV 7 có phạm vi di chuyển 450 km. Quãng đường này phù hợp với nhiều tuyến du lịch ngắn ngày từ Hà Nội tới Ninh Bình, Hạ Long hoặc các địa điểm lân cận.

Khi cần bổ sung năng lượng, xe hỗ trợ sạc nhanh DC, đưa mức pin từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút. Gia đình có thể kết hợp thời gian sạc với một lần nghỉ chân hoặc dùng bữa trước khi tiếp tục hành trình.

Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm, chính sách hiện hành giúp bài toán sở hữu VF MPV 7 dễ cân đối hơn. Xe có giá niêm yết 750 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng đáp ứng được ưu đãi 9%, tương đương 67,5 triệu đồng , trong chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2. Giá xe sau ưu đãi còn 682,5 triệu đồng.

Người mua có thể được vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng theo chương trình "Mua xe 0 đồng", áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Cabin linh hoạt đáp ứng lịch trình đô thị, cấu hình bảy chỗ phục vụ những chuyến đông người, còn sức mạnh và phạm vi di chuyển cho phép gia đình chủ động đi xa. Các chính sách hiện hành tiếp tục mang tới lợi thế tài chính cho một mẫu xe được khai thác thường xuyên trong đời sống.