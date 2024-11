Review phim "Linh miêu: Quỷ nhập tràng": Thùy Tiên diễn có hay như lời đồn?

Thời điểm hiện tại, bộ phim "Linh miêu: Quỷ nhập tràng" đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Đây là tác phẩm đang dẫn đầu phòng vé Việt, chặn đứng "Cười xuyên biên giới". Thế nhưng, nó có xứng đáng để khán giả ra rạp hay không?

"Linh miêu: Quỷ nhập tràng" có đáng để khán giả ra rạp hay không?

Câu chuyện ác giả ác báo xoay quanh gia tộc giàu có bậc nhất cố đô

Bộ phim "Linh miêu: Quỷ nhập tràng" lấy bối cảnh tại xứ Huế trong giai đoạn chuyển giao thoát khỏi chế độ thuộc địa, xoay quanh các thành viên trong gia tộc Dương Phúc nổi tiếng với nghề khảm sành. Câu chuyện bắt đầu vào lễ thượng thọ của bà Bích (NS Hồng Đào), người đứng đầu gia tộc.

Trong một ngày vui như vậy, đứa cháu đích tôn Gia Cường bất ngờ chết đuối, xác nổi lềnh phềnh giữa hồ hoa đăng trước sự chứng kiến của vô số quan khách. Thế rồi, sau lễ thượng thọ là đám tang, và tất cả mọi người đều bàn tán về những điềm xấu kéo đến với gia tộc này.

Giữa lúc nhà Dương Phúc làm lễ đưa tiễn Gia Cường, một con mèo đen đã nhảy qua quan tài và cậu đích tôn của gia tộc sống lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bác sĩ nói rằng Gia Cường trải qua quá trình chết lâm sàng, một hiện tượng y học rất bình thường. Thế nhưng cũng từ đây, những hiện tượng kỳ quái, kinh hoàng bủa vây gia tộc giàu có bậc nhất xứ Huế. Không chỉ vậy, bí ẩn về những tội ác tưởng như đã bị chôn vùi trong quá khứ từng bước được vén màn. Cuối cùng, tất cả kẻ đã gieo nhân ác dù vì lý do gì đi nữa, đều phải chịu quả báo xứng đáng.

Dàn cast diễn xuất ổn, Thùy Tiên xứng đáng được khen với bộ phim điện ảnh đầu tay

Bộ phim "Linh miêu: Quỷ nhập tràng" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, thế nhưng cái tên được khán giả chú ý bậc nhất có lẽ là Hoa hậu Thùy Tiên. Bởi lẽ, ai cũng muốn biết nàng hậu thể hiện ra sao trong lần chạm ngõ điện ảnh.

Trong phim, Thùy Tiên đảm nhận vai Phượng, cô hầu trẻ tuổi, xinh đẹp và là gia nô thân tín được bà Bích tin tưởng nhất. Bề ngoài, Phượng là một cô gái hiền lành, hiểu chuyện. Bà Bích từng nói rằng giá mà kẻ hầu trong nhà ai cũng được như cô thì tốt. Dẫu vậy, bà không hề biết Phượng lại mang trong mình nỗi đau tột cùng và bước chân vào gia tộc Dương Phúc với một mục đích bí ẩn.

Thùy Tiên có màn thể hiện tốt trong vai diễn điện ảnh đầu tay.

Ở "Linh miêu: Quỷ nhập tràng", Phượng là nhân vật mang đến bất ngờ lớn nhất, chiếm spotlight nhờ có nhiều đất diễn với loạt diễn biến nội tâm phức tạp. Dù là vai điện ảnh đầu tay, Thùy Tiên vẫn thể hiện tốt, khắc họa được những sắc thái cảm xúc khác nhau của nhân vật. Tuy nhiên trong một số cảnh quay, nét diễn của cô vẫn mang màu sắc hiện đại. Dẫu vậy nhìn chung, với một người mới chưa có nhiều kinh nghiệm, những gì Thùy Tiên mang đến xứng đáng được ngợi khen.

Thiên An đảm nhận vai mợ Kim trong "Linh miêu: Quỷ nhập tràng".

Bên cạnh Thùy Tiên, Thiên An và Samuel An cũng là những cái tên đáng chú ý, đảm nhận những nhân vật có vai trò quan trọng. Thiên An vào vai mợ Kim, cô con dâu của gia tộc Dương Phúc. Giống như vai Phượng của Thùy Tiên, mợ Kim cũng là một nhân vật mang tới nhiều không gian để thể hiện diễn xuất. Thiên An đã khắc họa khá ổn hình tượng một người phụ nữ phải chịu nhiều uất ức, mang nhiều tham vọng, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ gia đình.

Samuel An trong vai Vĩnh Trọng.

Samuel An đảm nhận vai Vĩnh Trọng, cậu hai của gia đình Dương Phúc, chồng của mợ Kim. Đây là một người đàn ông lương thiện, yêu vợ hết mực. Thực tế, nhân vật này mang màu sắc có phần tương tự như vai diễn trước đó anh từng thể hiện trong "Cô dâu hào môn". Chính vì thế, Samuel An không gặp khó trong việc diễn một cách tròn vai.

Về phần nghệ sĩ Hồng Đào, dĩ nhiên cô đã làm rất tốt trong việc khắc họa hình ảnh bà Bích độc đoán và khắt khe.

NS Hồng Đào dĩ nhiên không gặp khó khăn trong việc đảm nhận vai bà Bích.

Yếu tố kinh dị chưa đủ đô

"Linh miêu: Quỷ nhập tràng" quy tụ dàn cast khá chất lượng, bối cảnh được đầu tư kỹ càng, tái hiện nhiều nét đẹp văn hóa. Dẫu vậy, đáng tiếc là phim lại có những điểm trừ ở kịch bản khi mà các tình tiết được xây dựng một cách đơn giản, dễ đoán.

Đáng nói hơn, thiết lập của hai nhân vật quan trọng là mợ Kim và Vĩnh Trọng vẫn còn những điểm khiến người xem cảm thấy chưa thuyết phục, đặc biệt là nhân vật mợ Kim, dù cho khi xem phim, khán giả sẽ thấy đây là một nhân vật được đầu tư xây dựng tương đối dày công. Dẫu vậy, cũng phải nói thêm rằng cú plot-twist cuối cùng của phim tuy không mới nhưng cũng khá ổn, giúp giữ chân khán giả để họ không bỏ về sớm.

"Linh miêu: Quỷ nhập tràng" là một bộ phim kinh dị nhưng xem lại không quá đáng sợ.

Một điều gây chú ý khác, đó là các yếu tố kinh dị trong "Linh miêu: Quỷ nhập tràng" quả thực chưa đủ đô. Một phần vì kỹ xảo, phần khác vì thiếu đi những màn jump-scare chất lượng, bởi vậy nên "Linh miêu: Quỷ nhập tràng" không khiến cảm giả cảm thấy quá sợ hãi. Tuy nhiên sau tất cả, "Linh miêu: Quỷ nhập tràng" vẫn là một món ăn tinh thần tương đối thú vị, xứng đáng để được ra rạp ủng hộ, nhất là với những khán giả yêu thích những câu chuyện lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian.