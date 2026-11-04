Renaissance Riverside Hotel Saigon mở lối khám phá văn hóa Việt từ thưởng lãm đến thưởng thức

Mỗi năm, Renaissance Riverside Hotel Saigon lại mang đến một tầng khám phá mới, mở ra những cơ hội để du khách kết nối với vùng đất và nhịp sống quanh mình theo những cách bất ngờ. Năm nay Renaissance Day of Discovery tôn vinh các giá trị Văn Hoá gắn liền cùng mô hình Thủ Công với chủ đề Lớp Mực Khai Mở - The Ink that Marks - một lời tri ân dành cho những đường nét, màu mực và phong cách sáng tạo làm nên bản sắc của một vùng đất. Từng nét vẽ quyết định hình hài; từng lớp mực làm nên sắc độ.

Cùng nhau, màu và nét biến ý tưởng thành hình ảnh, ký ức thành câu chuyện, và những khoảnh khắc đời thường trở thành điều đáng để chậm lại và ngắm nhìn. Năm nay, từng tầng khám phá được mở ra mới mẻ hơn, từ nghệ thuật thủ công bản địa, cách con người được truyền cảm hứng đến những tầng lớp hương vị phong phú vùng miền, từ đó khắc hoạ cá tính bản địa đặc trưng làm nên hình hài và tinh thần của dải đất chữ S.

Hành trình được mở ra qua sự đồng hành của hai đối tác sáng tạo Jack Clayton và Saigon Indigo, mang đến một góc nhìn riêng về nghệ thuật thủ công Việt Nam. Nghệ nhân in khắc và họa sĩ minh họa người Anh Jack Clayton, người đã gắn bó với Sài Gòn suốt 14 năm, đưa nhịp sống đường phố, truyền thống và những chi tiết đời thường của thành phố vào những tác phẩm minh họa tinh tế cùng các bản in khắc gỗ mộc mạc.

Du khách có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh và tự mình tham gia kỹ thuật in khắc trên giấy dó qua thực nghiệm trực tiếp tại sự kiện. Trong khi đó, Saigon Indigo giới thiệu nghệ thuật nhuộm chàm tự nhiên, lấy cảm hứng từ tri thức được gìn giữ qua nhiều thế hệ của các cộng đồng dân tộc tại Việt Nam. Từ một nguyên liệu mộc mạc trong tự nhiên, chàm được chuyển hóa thành những sắc màu sâu thẳm và những tấm vải, dải lụa giàu sức sống, tiếp nối câu chuyện về di sản và nghệ thuật thủ công.

Từ thưởng lãm đến thưởng thức, hành trình tiếp tục được mở ra qua những tầng hương vị lấy cảm hứng từ bức tranh ẩm thực đa dạng của Việt Nam. Đội ngũ ẩm thực của Renaissance mời du khách khám phá đất nước theo hành trình từ Bắc vào Nam, tôn vinh nghệ thuật nấu ăn Việt cùng nguồn nguyên liệu bản địa phong phú làm nên bản sắc riêng của từng vùng miền.

Mỗi hương vị lại hé lộ một câu chuyện mới, từ những nét đặc trưng của ẩm thực miền Bắc và kỹ thuật chế biến được gìn giữ qua thời gian, đến nguồn nguyên liệu đầy sức sống và tinh thần hào sảng của miền Trung và miền Nam. Hơn cả một trải nghiệm ẩm thực, đây là hành trình tìm về những con người, vùng đất và truyền thống phía sau mỗi món ăn, nơi nguồn nguyên liệu phong phú và tinh thần sáng tạo độc lập cùng góp phần tạo nên diện mạo của ẩm thực Việt.

Hành trình khám phá tiếp tục qua những trải nghiệm tương tác, đưa nghệ thuật bản địa đến gần hơn với du khách. Du khách có thể tự tay vẽ trên nón lá, tái hiện theo cách riêng một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng nhất của Việt Nam, hoặc khám phá nghệ thuật mosaic qua việc tạo nên một chiếc đế lót ly mang dấu ấn cá nhân. Mỗi trải nghiệm mời gọi du khách bước ra khỏi vai trò của một người quan sát để thực sự chạm vào văn hóa, tự tay tạo nên một điều gì đó và mang theo một phần câu chuyện về nhà.

Tại The Ink that Marks, mỗi đường nét, sắc màu, kỹ nghệ thủ công và hương vị đều trở thành một dấu vết của hành trình khám phá. Một lớp mực lưu lại ký ức. Một nét vẽ định hình câu chuyện. Và mỗi hương vị lại mở ra một tầng mới của Việt Nam.