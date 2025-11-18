Rể Tây lớn tuổi hơn mẹ vợ Việt, kể chuyện “dở khóc dở cười” khi sống cùng nhà

Bí kíp lấy lòng gia đình bạn gái cực đỉnh

Bà Lương Thị Châu (65 tuổi) có một chàng rể rất đặc biệt. Đó là anh Charles Edward Wilson (66 tuổi, quốc tịch Anh). Anh Charles nhiều hơn vợ - Kimmy Bùi (tên thật là Bùi Kim Anh) 29 tuổi và lớn hơn mẹ vợ 1 tuổi.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà Châu và chàng rể rất đặc biệt. Khi đó là thời điểm đang bùng phát dịch covid-19, việc ra ngoài, gặp gỡ mọi người khá khó khăn. Nhà hết trứng nên bà Châu hỏi con gái: “Bây giờ mua trứng ở đâu vậy con?” thì Kimmy trả lời rằng: “Mẹ ơi, một lát nữa bạn con sẽ mang trứng đến cho mẹ”.

Lát sau, bà Châu nhận được điện thoại, xuống nhà và được anh Charles đưa 50 quả trứng. Khi bà nói trả tiền thì anh Charles không nhận. Lúc này, người mẹ đã nhận ra điều hơi khác thường và có hỏi con gái thì Kimmy nói rằng giữa cô và anh Charles chưa có gì.

Bà Châu (váy đỏ) và con gái Kimmy.

Vợ chồng anh Charles và Kimmy.

Một thời gian sau, anh Charles thường xuyên mang gà nướng đến tặng gia đình bà Châu. Điều này càng làm cho bà tin rằng, có lẽ anh Charles đã có tình cảm với con gái mình. Và vì có ấn tượng tốt với anh Charles nên bà Châu tỏ ý vun vén cho cặp đôi. Với bà, trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng. Song với Kimmy, chênh lệch 29 tuổi là điều khiến cô lăn tăn.

Về phía anh Charles, người đàn ông quốc tịch Anh rất ấn tượng với mẹ vợ tương lai vì thấy bà Châu trẻ trung, giống như một người chị gái lớn trong nhà. Biết bà Châu thích cười, đùa nên anh Charles cũng hay pha trò để mọi người cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, vì bà Châu không biết tiếng Anh nên đa số phải thông qua Kimmy để nói chuyện hoặc giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.

Sau đó, anh Charles mời gia đình bà Châu đi du lịch ở Đà Nẵng. Chuyến đi rất vui vẻ khiến bà Châu cảm nhận Charles là người rất nhiệt tình, rất yêu Kimmy. Bà nói với con gái: “Anh này được đấy”, nhưng Kimmy vẫn tỏ ra chưa ưng lắm.

Cặp đôi chênh lệch 29 tuổi.

Cặp đôi rất hợp nhau, rất lãng mạn.

Kimmy đã từng trải qua đổ vỡ, từng buồn, khóc rất nhiều và bà Châu là người luôn ở bên động viên. “Có nhiều nỗi đau không kể hết được. Tôi biết ơn Chúa đã mang chàng rể này đến để xoa dịu, chữa lành nỗi đau cho con gái mình. Tôi cảm nhận được Charles sẽ là chồng của Kimmy và tôi cũng nói với con gái cảm nhận của mình”, bà Châu kể.

Một thời gian sau, Kimmy chia sẻ với mẹ rằng cô và anh Charles đã trở thành một đôi. Sau gần 1 năm hẹn hò, anh Charles chính thức trở thành con rể của bà Châu. Hiện bà Châu cùng vợ chồng anh Charles sống ở TP.HCM.

Câu chuyện "dở khóc dở cười" khi sống chung

Bà Châu và con rể rất hợp nhau, cả hai đều thích ăn và nấu ăn. Anh Charles vẫn giữ thói quen pha trò cho mẹ vợ cười. Anh rủ cả mẹ vợ đi tập gym vì quan điểm của người đàn ông ngoại quốc là: “Trong cuộc sống mình luôn phải cân bằng. Sức khỏe là quan trọng nhất nên tôi muốn cả nhà đi tập thể dục”.

Ngày lễ, Tết, anh Charles luôn chuẩn bị những món quà cho gia đình. Bà Châu ấn tượng nhất là đôi giày màu trắng, được con rể đưa ra tận cửa hàng để chọn làm quà Noel. Sau thời gian các con gắn bó, bà cảm thấy vui vì con gái đã lấy được đúng người.

Anh Charles yêu thương vợ và đối xử tốt với gia đình của vợ.

Họ là minh chứng cho thấy tuổi tác chưa bao giờ là rào cản trong tình yêu.

Còn với Charles, anh thấy mẹ vợ là một người rất tốt, nấu ăn ngon, luôn dành nhiều thời gian để giúp đỡ người khác, làm công việc tại nhà thờ, giúp người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Mặc dù vậy, do những khác biệt về văn hóa nên đôi lúc, giữa các thành viên trong gia đình cũng xảy ra những vấn đề va chạm. Tuy nhiên, bà Châu luôn dặn con gái: “Lúc chồng nóng giận, con hãy im lặng, đừng nói lại. Hôm sau chồng con sẽ bớt giận và xin lỗi con thôi”. Và đúng như lời bà Châu, anh Charles luôn chủ động xin lỗi vợ.

Giữa bà Châu và con rể cũng có điểm chưa hợp, đó là trong việc giáo dục con trai riêng của Kimmy. Anh Charles rất quan tâm đến con riêng của vợ, chăm sóc, dạy bảo bé chu đáo. Tuy nhiên, cách giáo dục con của anh rất kỷ luật còn bà ngoại thì chiều cháu, cháu muốn làm gì cũng được.

Chẳng hạn, anh Charles thấy con dùng điện thoại quá nhiều nên tịch thu điện thoại trong vòng vài ngày. Nhưng chỉ cần anh quay lưng đi thì bà Châu đã đưa điện thoại của mình cho cháu. Charles từng nửa đùa nửa thật rằng, nếu mẹ vợ còn làm như thế nữa thì anh sẽ thu luôn cả điện thoại của mẹ.

Bà Châu phải thừa nhận rằng anh Charles muốn tốt cho con, còn bản thân bà do chăm cháu từ khi lọt lòng nên có hơi nuông chiều bé quá. Dần dần, bà thấy cách dạy con của anh Charles rất tốt. Thay vì xem điện thoại đến sáng như trước, cậu bé đã đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Bà Châu rất vui, hạnh phúc và an tâm vì con rể đã quan tâm và đối xử tốt với con riêng của vợ như vậy.

Bà Châu rất hạnh phúc vì con gái đã tìm được bến đỗ.

Gia đình chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị khi chung sống cùng nhau.

Sở thích ăn uống của bà Châu và con rể cũng có chút khác nhau. Mẹ vợ thích ăn món Việt hơn còn anh Charles thì thích món Tây. Đặc biệt, anh Charles rất sợ mùi sầu riêng mà đây lại là món khoái khẩu của bà Châu. Mỗi lần mở tủ lạnh, thấy có món này trong tủ là anh bịt mũi "chạy thẳng".

Trong khi đó, bà Châu thì lại rất sợ mùi của món phô mai mốc Blue Cheese nhưng đây lại món mà anh Charles rất thích. Mỗi khi thấy món phô mai mốc, bà Châu cũng “chạy xa”.

Tất nhiên, những vấn đề trái ngược đó là chỉ là rất nhỏ trong cuộc sống của gia đình bà Châu. Sau tất cả, bà Châu thường nói với Kimmy rằng: “Con lấy được người chồng này rất hợp. Người đàn ông khác không chịu được con đâu”.

Còn với anh Charles, người đàn ông ngoại quốc đã xác định khi lấy vợ Việt Nam thì phải yêu cả gia đình của vợ. Anh cũng luôn nói lời cảm ơn với bà Châu vì nếu không có mẹ thì sẽ không có người phụ nữ tuyệt vời như Kimmy để cho anh lấy.