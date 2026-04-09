Rau muống không chỉ để xào tỏi, còn là "bí quyết" giúp cơ thể nhanh hồi phục

Rau muống từ lâu đã là một trong những loại rau phổ biến nhất trong bữa cơm gia đình Việt. Từ món xào tỏi “quốc dân” đến canh rau muống thanh mát, loại rau này gần như xuất hiện quanh năm và phù hợp với nhiều cách chế biến.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngoài vai trò là một món ăn quen thuộc, rau muống còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong giai đoạn cơ thể cần phục hồi sau ốm, mệt mỏi hoặc suy nhược.

Rau muống là thực phẩm dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin A, C, sắt và chất xơ, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, thanh nhiệt, giải độc và bổ máu

Theo TS.BS Lê Thị Hải - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống: Rau muống là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ khá tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, người dân cần lựa chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch và nấu chín kỹ, đặc biệt không nên ăn sống để tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Trong suy nghĩ của nhiều người, rau muống chủ yếu có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Dù điều này không sai, nhưng giá trị dinh dưỡng của rau muống còn nhiều hơn thế.

Rau muống chứa một lượng đáng kể vitamin C, vitamin A, sắt và chất xơ. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết giúp cơ thể duy trì hoạt động bình thường và tăng cường khả năng hồi phục. Đặc biệt, loại rau này có kết cấu mềm, dễ nhai và dễ tiêu hóa, phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Người có vết thương hở, sẹo lồi nên hạn chế vì có thể làm tình trạng sẹo nghiêm trọng hơn

3 lợi ích nổi bật giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn

Tăng cường miễn dịch nhờ vitamin C

Vitamin C trong rau muống đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch. Dưỡng chất này giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại và thúc đẩy quá trình phục hồi sau bệnh.

Ngoài ra, vitamin C còn là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra.

Hỗ trợ tạo máu nhờ hàm lượng sắt

Rau muống là một trong những loại rau xanh chứa sắt - khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu.

Việc bổ sung sắt từ thực phẩm tự nhiên như rau muống có thể giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, chóng mặt do thiếu máu, đặc biệt ở phụ nữ hoặc người mới ốm dậy.

Tốt cho tiêu hóa, giảm táo bón

Hàm lượng chất xơ trong rau muống giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Điều này đặc biệt hữu ích với những người ăn uống kém, ít vận động hoặc đang trong quá trình hồi phục, khi hệ tiêu hóa thường hoạt động kém hơn bình thường.

Rau muống chứa chất chống oxy hóa giảm cholesterol, hàm lượng kali giúp điều hòa huyết áp

Dù là thực phẩm quen thuộc, nhưng cách chế biến rau muống cũng ảnh hưởng lớn đến giá trị dinh dưỡng.

- Ưu tiên món luộc hoặc canh: Rau muống luộc hoặc nấu canh là cách chế biến đơn giản, giúp giữ lại nhiều vitamin và khoáng chất.Nước luộc rau cũng có thể tận dụng như một loại “canh thanh mát”, giúp bổ sung nước và điện giải cho cơ thể.

- Xào ít dầu, không nấu quá kỹ: Nếu xào, nên hạn chế dầu mỡ và không nấu quá lâu để tránh làm mất vitamin, đặc biệt là vitamin C - vốn dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

- Kết hợp với thực phẩm giàu đạm: Rau muống nên được ăn cùng các nguồn protein như thịt, cá, trứng hoặc đậu phụ để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ phục hồi tốt hơn.

Có thể luộc, xào, nấu canh để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau muống

- Cẩn trọng với nguồn gốc: Rau muống trồng ở ao hồ hoặc khu vực ô nhiễm có thể chứa ký sinh trùng, vi khuẩn hoặc kim loại nặng. Vì vậy, nên chọn mua rau từ nguồn uy tín, rửa sạch và nấu chín kỹ trước khi ăn.

- Không nên ăn sống: Một số người có thói quen ăn rau muống sống hoặc tái, nhưng điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là giun sán.

- Ăn vừa phải, không lạm dụng: Dù là rau lành tính, việc ăn quá nhiều rau muống cũng có thể gây đầy bụng hoặc mất cân bằng dinh dưỡng nếu không kết hợp với các thực phẩm khác.

Có thể thấy, rau muống không chỉ đơn thuần là một món ăn dân dã mà còn mang lại nhiều lợi ích nếu được sử dụng hợp lý.

Trong giai đoạn cơ thể cần phục hồi, việc bổ sung các loại rau xanh giàu dinh dưỡng như rau muống là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là ăn uống đa dạng, cân bằng và kết hợp với lối sống lành mạnh.

Đôi khi, những thực phẩm quen thuộc nhất lại chính là “bí quyết” chăm sóc sức khỏe mà nhiều người bỏ qua. Và rau muống - với mức giá rẻ, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng - hoàn toàn xứng đáng có mặt thường xuyên trong thực đơn mỗi gia đình.