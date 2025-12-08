Rapid Lofi đối đầu 7 "gã khổng lồ", tranh đoạt 5,2 tỷ đồng tại "chảo lửa" Quần Ngựa

Cộng đồng game thủ Việt Nam đang sục sôi trước thông tin giải đấu chuyên nghiệp quốc tế Delta Force Invitational 2025: Chế độ Chiến Trường (DFIW 2025) sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11/12 đến 14/12 ngay tại Thủ đô Hà Nội. Điểm nhấn khiến giải đấu này trở thành "bom tấn" cuối năm chính là quy mô giải thưởng gây choáng ngợp.

Với tổng quỹ thưởng hơn 5,2 tỷ đồng, DFIW 2025 không chỉ là sân chơi kỹ năng mà còn là cuộc đua kim tiền khốc liệt. Riêng đội vô địch sẽ "bỏ túi" ngay 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng), Á quân nhận 40.000 USD và ngay cả đội đứng cuối bảng xếp hạng (hạng 7-8) cũng ra về với 10.000 USD.

Rapid Lofi là đại diện Việt Nam thi đấu tại Delta Force Invitational 2025

Sức hấp dẫn từ giải thưởng khủng đã quy tụ 8 "gã khổng lồ" của làng FPS thế giới về hội tụ tại Việt Nam. Bên cạnh những tên tuổi sừng sỏ quốc tế như TengLong, ProjectOne hay NoMercy, sự chú ý của người hâm mộ nước nhà đang đổ dồn vào Rapid Lofi - đại diện duy nhất của Việt Nam.

Vừa đăng quang giải quốc nội với chuỗi thắng áp đảo, Rapid Lofi được kỳ vọng sẽ tạo nên địa chấn để giữ lại chiếc cúp vô địch cùng khoản tiền thưởng danh giá ngay trên sân nhà.

Nhà vô địch Việt Nam sẽ chạm trán HOSTILE RESPONSE ngay ngày ra quân

Giải đấu sẽ diễn ra với lộ trình căng thẳng: Vòng Tứ kết (11-12/12), Bán kết (13/12) và Chung kết (14/12). Đặc biệt, ban tổ chức sẽ mở cửa miễn phí đón khán giả vào hai ngày thi đấu cuối cùng, mang đến cơ hội hiếm có để người hâm mộ tận mắt chứng kiến những màn đọ súng đỉnh cao và nhận nhiều quà tặng độc đáo.