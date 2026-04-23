Cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án với 3 chiếc xe hơi hạng sang của bà Trương Mỹ Lan.

Theo đó, 3 tài sản để thi hành án gồm: xe ô tô biển số 50L-069.47, 5 chỗ, màu xanh, hiệu BMW. Chủ xe là Công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký xe năm 2016. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 966 triệu đồng.

Xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, hiệu Lexus. Chủ xe là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Giấy chứng nhận đăng ký xe năm 2016. Giá khởi điểm đấu giá hơn 767 triệu đồng.

Xe ô tô 51F-199.99, 4 chỗ, màu trắng, hiệu Maybach. Chủ xe là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Giấy chứng nhận đăng ký xe năm 2015. Giá khởi điểm đấu giá hơn 7 tỷ đồng.

Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, gồm: Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (thời gian thành lập của tổ chức đấu giá, kinh nghiệm đấu giá các tài sản tương tự với tài sản kê biên trong thời hạn 6 tháng gần nhất; có ít nhất 3 đấu giá viên, trong đó có ít nhất 1 đấu giá viên đủ năng lực bán đấu giá tài sản cần bán).

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá là 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.