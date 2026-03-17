Rao bán căn hộ 58m² giá 3 tỷ nhưng tường ẩm thấp, mốc meo ở HH Linh Đàm: Cận cảnh bên trong khiến nhiều người choáng váng

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội dù ghi nhận nguồn cung chung cư gia tăng, song mặt bằng giá vẫn neo ở mức cao, khiến các căn hộ tầm trung tại khu vực ven đô hoặc các căn chung cư cũ giá tầm trung tại các khu đô thị như Kim Văn – Kim Lũ, KĐT Thanh Hà hay KĐT HH Linh Đàm nơi được xem là lựa chọn “vừa túi tiền” của nhiều gia đình trẻ.

Tuy nhiên, mới đây, một bài đăng rao bán căn hộ tại khu đô thị Linh Đàm bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội. Theo nội dung chia sẻ, căn hộ có diện tích 58m², thiết kế 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh có Hợp đồng mua bán đang được chào bán với giá khoảng 3 tỷ đồng - mức giá không quá hiếm trong phân khúc hiện nay. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ lại nằm ở cách người bán mô tả tình trạng căn hộ.

Bìa đăng rao bán căn hộ chung cư tại KĐT HH Linh Đàm khiến nhiều người xôn xao

Cụ thể, thay vì “tô hồng” như thường thấy, người đăng bài lại thẳng thắn nhắc đến các nhược điểm như tường nhà ẩm mốc, xuống cấp, thậm chí tiêu đề còn ghi rõ “bán căn nhà mốc meo tại HH Linh Đàm”. Nhân viên bất động sản còn chỉ ra một số ưu điểm nhưng không đáng kể như tầng thấp, đi lại tiện không mỏi chân, không cần đợi thang máy. Đặc biệt là nhà cơ bản có thể về tự thiết kế theo ý mình.

Tuy nhiên, xem ảnh thực tế của căn nhà đã khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Bởi sau quá trình sử dụng, nhiều phần tường và trần nhà bên trong phòng khách và phòng ngủ của căn chung cư rộng 58 mét vuông đã bị ẩm thấp, mốc đen. Không gian bếp và ban công cũng cho thấy dấu hiệu xuống cấp với sự bừa bộn, cáu bẩn, khiến tổng thể căn hộ mất đi sự gọn gàng vốn có.

Nhiều khu vực tường nhà bên trong căn hộ mốc meo, ẩm thấp

Trần nhà bên trong phòng ngủ mốc đen

Thế nhưng chính cách rao bán “thật thà đến khó tin” này nhanh chóng thu hút sự chú ý, lan truyền trên nhiều hội nhóm. Không ít người hài hước cho rằng đây chính là môi giới nhà đất "thật thà dũng cảm" nhất nhì Hà Nội.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng, đặc biệt là các chị em phụ nữ, những người thường quan tâm nhiều đến không gian sống đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cách mô tả thẳng thắn giúp người mua có cái nhìn thực tế, tránh mất thời gian đi xem nhà không đúng kỳ vọng. “Ít nhất còn biết trước để chuẩn bị tâm lý, chứ không phải xem ảnh long lanh rồi đến nơi thất vọng”, một tài khoản chia sẻ.

Trong khi đó, không ít ý kiến lại bày tỏ lo ngại về tình trạng xuống cấp của căn hộ, đặc biệt là vấn đề ẩm mốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt lâu dài. “Nhà mốc thế này thì phải sửa lại khá nhiều, tính ra chi phí đội lên không hề rẻ”, một người dùng bình luận.

Khu vực bếp và ban công xuất hiện nhiều vết cáu bẩn, ố vàng, khiến không gian trở nên kém sạch sẽ và mất đi sự gọn gàng vốn có.

Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng cách bài trí và sinh hoạt của chủ căn hộ phần nào thể hiện sự thiếu gọn gàng, ngăn nắp, dẫn đến không gian trở nên bừa bộn hơn trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, không ít người nhận định với mức giá khoảng 3 tỷ đồng, người mua hoàn toàn có thể cân nhắc những căn hộ khác có chất lượng tốt hơn. Đáng chú ý, căn hộ hiện mới chỉ có hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, chưa được cấp sổ hồng, nên tiềm ẩn không ít rủi ro pháp lý đối với người mua.

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, chị M.L - chủ nhân bài viết đã lên tiếng chia sẻ cho rằng không có ý “bóc phốt” hay chê bai căn hộ, mà chỉ muốn phản ánh trung thực hiện trạng để những người có nhu cầu mua nhà có thêm thông tin tham khảo. Theo người này, mỗi căn hộ đều có ưu - nhược điểm riêng, mức giá cũng khác nhau tùy vào chất lượng và vị trí, vì vậy việc cập nhật đầy đủ, khách quan sẽ giúp người mua dễ dàng cân nhắc, so sánh và đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính.

Dù gây tranh cãi, bài đăng vẫn phản ánh một thực tế đáng chú ý trên thị trường: khi giá chung cư ngày càng cao, người mua ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng hơn, không chỉ về giá mà còn về chất lượng thực tế của căn hộ trước khi xuống tiền.