Rán cá nguyên con không bắn dầu, không vỡ nát nếu bạn làm theo mẹo cực hay này

Hoàn thành

Canh tới khi cá chín giòn thôi! Sau khi lật mặt cá thì để lửa to 1-2' nữa rồi giảm xuống lửa mức trung bình đợi cá chín. Nếu cá to dày thì bật mức nhỏ để cá chín đều hơn. Có thể đậy vung bật lửa nhỏ, nhưng khi cá đã chín thì mở vung bật lửa to chiên giòn 2 mặt. Nhưng tốt nhất không nên đậy vung tránh tụ hơi nước.