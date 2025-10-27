Mốt cài hoa "thần tiên tỷ tỷ": Vì sao giới trẻ Trung phát cuồng đu trend giống Lưu Diệc Phi?

Trong thế giới giải trí Hoa ngữ, có lẽ hiếm có cái tên nào lại duy trì được sức hút và khả năng tạo trend 'vô tiền khoáng hậu' như Lưu Diệc Phi. Gần hai thập kỷ trôi qua, danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" vẫn chưa bao giờ bị lung lay, và mỗi lần cô xuất hiện, từ một món đồ nhỏ, một kiểu tóc đơn giản cũng đủ sức làm nên cơn sốt.

Còn nhớ hồi phim Đi về nơi có gió làm mưa làm gió, trào lưu chụp ảnh ôm bó hoa 'tiên tử' bùng nổ khắp mạng xã hội đất nước tỷ dân, ai cũng muốn sở hữu một set đồ 'hút vía' giống nữ thần để cầu may mắn. Và bây giờ, lịch sử trend lại lặp lại!

Xuất hiện tại Gala Vogue danh giá vừa qua, nhan sắc Lưu Diệc Phi một lần nữa "chặt đẹp" mọi ống kính, nhưng điều khiến dân tình 'rần rần' hơn cả lại chính là mái tóc của cô. Chỉ là vài chùm hoa baby nhỏ nhắn được cài khéo léo phía sau, không phải kiểu cài hoa Tuyền Châu truyền thống cầu kỳ, mà nhìn qua cứ ngỡ đó là trang sức kim cương lấp lánh, toát lên khí chất thanh tao, thoát tục. Và thế là chẳng cần quảng cáo rầm rộ, chỉ trong chớp mắt, Douyin, Xiaohongshu... đã tràn ngập video, ảnh chụp các cô gái thi nhau đu trend cài hoa này. Kiểu tóc này hot đến mức giới trẻ Trung Quốc mạnh dạn dự đoán, đây chắc chắn là 'must-have item' cho cô dâu trong mùa cưới sắp tới.

Trend "nàng tiên hoa" giống Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi: Nàng thơ không cần làm gì cũng tạo ra 'cơn bão' xu hướng

Nói thật, nhiều ngôi sao phải dùng đủ chiêu trò, phải 'làm lố' để thu hút sự chú ý, nhưng với Lưu Diệc Phi, chỉ cần cô ấy là chính mình thôi cũng đủ sức biến mọi thứ trở thành trào lưu 'hot hit'.

Tại sự kiện Vogue hoành tráng mới đây, khi các mỹ nhân khác chọn váy áo lộng lẫy, trang sức kim cương chói lòa, Lưu Diệc Phi lại gây thương nhớ với vẻ ngoài vô cùng tinh tế và thanh thoát. Bên cạnh chiếc đầm Haute Couture kiêu sa, thứ khiến tạo hình của cô trở nên đặc biệt lại chính là kiểu tóc búi cao điểm xuyết bằng những chùm hoa baby trắng muốt.





Nó không phải là kiểu cài hoa to bản, màu mè như mọi người thường thấy, mà là những chùm hoa nhỏ li ti, được đính kết một cách ngẫu hứng nhưng vô cùng nghệ thuật ở phần búi tóc. Hiệu ứng thị giác mà nó mang lại phải gọi là đỉnh cao: Vừa mộc mạc, vừa thơ mộng lại vừa sang trọng đến khó tin. Đặc biệt, dưới ánh đèn, những cánh hoa trắng bé xíu ấy cứ lấp lánh, khiến người ta liên tưởng ngay đến những viên kim cương quý giá, tôn lên triệt để gương mặt thanh tú và khí chất thần tiên không lẫn vào đâu được của nữ diễn viên.

Lưu Diệc Phi tạo trend "nàng tiên hoa"

Sức mạnh của 'trend Tiên Tử': Đu là đẹp, làm là sang

Sức lan tỏa của kiểu tóc cài hoa này nhanh chóng vượt qua mọi dự đoán. Chỉ vài ngày sau sự kiện, khắp Douyin, Xiaohongshu đã xuất hiện hàng loạt video hướng dẫn tự làm và chụp ảnh theo trend này. Các cô gái Trung Quốc, từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội cho đến các bạn trẻ bình thường, đều bị kiểu tóc này chinh phục hoàn toàn.

Điều làm nên sức hấp dẫn của trend này chính là tính ứng dụng cao và sự đơn giản mà vẫn đạt đến vẻ đẹp tinh tế. Hoa baby vốn dĩ đã mang vẻ đẹp mong manh, thuần khiết. Khi được cài lên tóc, nó ngay lập tức mang lại cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn, giúp người cài trông trẻ trung và thoát tục hơn hẳn. Đây là một sự khác biệt lớn so với các trào lưu cài hoa nổi cộm trước đó, vốn thường mang tính chất cổ điển và hơi nặng nề.

Các cô gái không chỉ dừng lại ở việc cài hoa baby mà còn biến tấu với nhiều loại hoa nhỏ khác như hoa sao tím (hoa oải hương baby) hay hoa cúc họa mi tí hon. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định kiểu tóc này chính là cứu cánh cho những ngày lười gội đầu, chỉ cần búi tóc cao lên, điểm thêm vài cành hoa là đã có ngay một visual 'ăn tiền' mà không tốn quá nhiều công sức. Phong cách này không chỉ hợp với trang phục đời thường, dạo phố, đi cà phê mà còn cực kỳ lý tưởng cho những dịp quan trọng.

Không chỉ dừng lại ở một trào lưu 'sống ảo' thoáng qua, giới mộ điệu thời trang và làm đẹp tại Trung Quốc còn mạnh dạn dự đoán rằng kiểu tóc cài hoa 'thần tiên tỷ tỷ' này sẽ trở thành xu hướng tóc cô dâu hot nhất trong mùa cưới năm nay.

Lý do rất rõ ràng: Thay vì những chiếc vương miện kim cương, đá quý đắt đỏ và đôi khi hơi 'già dặn', hoa baby mang đến sự tươi mới, thuần khiết và dịu dàng tuyệt đối cho cô dâu trong ngày trọng đại. Kiểu tóc này dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách váy cưới, từ công chúa bồng bềnh đến váy ren tối giản, đều làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo.





Hơn nữa, những chùm hoa nhỏ xinh ấy còn được xem như một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và sự ngây thơ, rất phù hợp với ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân. Dân tình đồn đoán, sắp tới, các studio chụp ảnh cưới và chuyên gia trang điểm sẽ phải nhập về cả tấn hoa baby để đáp ứng nhu cầu 'đu trend' của các cô dâu mới.

Quả thật, sức ảnh hưởng của Lưu Diệc Phi chưa bao giờ giảm sút, cô không chỉ là một diễn viên mà còn là một biểu tượng phong cách, một 'cỗ máy' tạo trend tự nhiên. Nhờ 'thần tiên tỷ tỷ' mà năm nay, mái tóc của chúng ta có thêm một lựa chọn làm đẹp vô cùng lãng mạn, thanh lịch và cuốn hút.