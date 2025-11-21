Rầm rộ tin cấm sóng vĩnh viễn nữ diễn viên H.T

Sáng 20/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hứa Tình được cho là đã bị cấm sóng vĩnh viễn. Thông tin gây sốc cho công chúng bởi Hứa Tình vốn gắn liền với tuổi thơ của khán giả thuộc mọi lứa tuổi nhờ vai diễn Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ bản năm 2001.

Theo nguồn tin, nhiều khả năng nữ diễn viên đã bị cấm sóng ở Cbiz ngay từ năm 2022. Hồi năm 2023, khi tác phẩm điện ảnh Điều Cha Chưa Nói ra rạp, mọi hình ảnh, thông tin của Hứa Tình trong phim đã bị xóa sạch. Tên nữ nghệ sĩ thậm chí còn không xuất hiện trên ảnh poster phim, đồng thời "đất diễn" cũng bị cắt hết khỏi tác phẩm. Chưa dừng lại ở đó, "Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh" còn không hề xuất hiện tại các buổi tuyên truyền, giao lưu của đoàn phim Điều Cha Chưa Nói. Trước đó, hồi năm 2022, Hứa Tình đã bị xóa mặt khỏi bộ phim Thanh Diện Tu La bằng công nghệ AI.

Đất diễn của Hứa Tình trong Điều Cha Chưa Nói bị cắt hết không thương tiếc

Tên Hứa Tình còn xuất hiện trong sự kiện giới thiệu Thanh Điện Tu La (trái) nhưng tới khi phim công chiếu, gương mặt của "Thánh Cô" lại bị đổi thành diễn viên khác

Hứa Tình mất hút khỏi giới giải trí trong khoảng 3 năm qua, chỉ tham gia vở kịch sân khấu chứ không còn xuất hiện công khai trên sóng truyền hình, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Khi nghi vấn Hứa Tình bị cấm sóng triệt để đang lan nhanh như tên bắn, truyền thông đã vào cuộc tìm hiểu về nguyên nhân sâu xa khiến nữ diễn viên đình đám rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Theo đó, "Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh" được cho là từng yêu đương nhân vật tai tiếng trong ngành tài chính. Người này đã gây thất thoát tài sản nhà nước, khiến Hứa Tình bị liên lụy và lâm nguy.

Hiện tại, công chúng đang chờ đợi phản hồi chính thức từ Hứa Tình về tin tức nghi nữ diễn viên bị cấm sóng toàn diện.

Hứa Tình đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp

Hứa Tình sinh năm 1969, tốt nghiệp Khoa biểu diễn thuộc Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Vào năm 21 tuổi, cô nổi tiếng với vai chính trong tác phẩm Vừa Đi Vừa Hát của đạo diễn quốc dân Trần Khải Ca, từ đó lọt mắt xanh của nhiều nhà sản xuất và nhanh chóng trở thành minh tinh nổi bật tại làng giải trí Trung Quốc. Cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ loạt vai cổ trang ấn tượng, trong đó không thể không nhắc tới vai diễn kinh điển Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh ở Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001.

Trên mặt trận show truyền hình, Hứa Tình từng gây sốt qua chương trình Hoa Tỷ Đệ mùa 2 cùng dàn khách mời đỉnh cao gồm Ninh Tịnh, Trịnh Sảng, Dương Dương,...