Cách xưng hô của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh khi về chung một nhà

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Mới đây, cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý khi lần đầu đăng tải bộ ảnh chung, ghi lại những khoảnh khắc tình tứ trong giai đoạn chuẩn bị đón thành viên mới. Loạt hình nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, nhận về nhiều lượt tương tác và bình luận trên mạng xã hội.

Trong loạt ảnh, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh không ngần ngại thể hiện sự gần gũi. Nữ diễn viên gây chú ý với bụng bầu lớn, diện mạo rạng rỡ. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, liên tục dành cho bạn đời những cử chỉ âu yếm. Khả Ngân còn viết dòng trạng thái: "It's the most beautiful time of the year" (Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm). Nam diễn viên cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên.

Visual "over hợp" của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân trong bộ ảnh đầu tiên kể từ khi công khai tình cảm

Hai vợ chồng đang háo hức chờ "thiên thần nhỏ" chào đời

Bên cạnh những khung hình tình cảm, màn tương tác dưới phần bình luận của hai diễn viên mới là chi tiết khiến dân mạng thích thú. Cụ thể, Nhan Phúc Vinh đã vào bài đăng của Khả Ngân và để lại lời nhắc nhở nhẹ: "Credit thiếu tên mẫu nam rồi bé". Hóa ra, người mẫu nam mà anh nhắc đến không ai khác chính là mình.

Đáp lại bình luận của bạn đời, Khả Ngân lập tức lên tiếng: "Chết chết sorry anh chả húi nhó". Cách trả lời có phần nũng nịu, pha chút tinh nghịch của nữ diễn viên khiến màn đối đáp càng thêm đáng yêu.

Đáng chú ý, cách xưng hô của cặp đôi cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhan Phúc Vinh gọi Khả Ngân là "bé", còn nữ diễn viên đáp lại bằng cách gọi "anh chả húi" đầy thân mật. Màn trêu đùa qua lại cũng đủ cho thấy sự thoải mái và ngọt ngào của cả hai khi tương tác trên mạng xã hội.

Nhan Phúc Vinh gọi vợ là "bé", còn Khả Ngân kêu chồng là "anh chả húi"

Những chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân vốn có khoảng thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm. Cả hai từng hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018, sau đó có dịp gặp gỡ, đồng hành trong những buổi chạy bộ cùng nhóm bạn vào năm 2024. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mối quan hệ của họ chủ yếu được biết đến chỉ là bạn bè, đồng nghiệp.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải hình ảnh cầu hôn Khả Ngân kèm dòng trạng thái "She said yes" (Cô ấy đã đồng ý). Cùng thời điểm, nữ diễn viên cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi bước sang một hành trình mới, cảm ơn bạn đời vì đã đến và cùng cô xây dựng mái ấm riêng. Màn công khai tình cảm của cặp đôi khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi, từ đó soi lại loạt hint kín bưng của cả hai.

Hồi đầu năm 2026, hai diễn viên bắt đầu xuất hiện cùng nhau nhiều hơn tại các sự kiện, thoải mái tương tác và chụp ảnh bên nhau. Đến tháng 7 vừa qua, Nhan Phúc Vinh tiếp tục có mặt trong buổi tiệc sinh nhật Khả Ngân bên nhóm bạn thân của nữ diễn viên. Những dấu hiệu rõ ràng của cặp đôi lại ít được chú ý, mãi đến khi người trong cuộc công khai.

Nhan Phúc Vinh xuất hiện tại Hội An, cùng hội bạn tổ chức sinh nhật cho Khả Ngân

Khoảng thời gian cặp đôi hẹn hò được giữ kín bưng, thế nên khi người trong cuộc công khai thì dân tình được phen xôn xao

Nhan Phúc Vinh đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để cầu hôn Khả Ngân. Ai cũng đang trông ngóng ngày cả hai bước lên lễ đường

Ảnh: FBNV