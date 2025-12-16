Rà soát hiệu quả chương trình 'Nuôi em' tại các cơ sở giáo dục vùng khó Đắk Lắk

Một bữa ăn của học sinh vùng khó ở Đắk Lắk.

Để có đầy đủ cơ sở đánh giá thực chất hiệu quả hỗ trợ học sinh khó khăn, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn báo cáo tình hình triển khai Chương trình “Nuôi em” trong năm học 2025 - 2026 và các năm học trước (nếu có).

Đây là bước rà soát quan trọng để kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn

Văn bản cũng nêu rõ, chương trình “Nuôi em” do Nhóm tình nguyện Niềm tin - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Chương trình hướng đến bảo đảm bữa ăn hằng ngày cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Tại Đắk Lắk, việc triển khai chương trình được giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường phối hợp thực hiện tại các trường học trên địa bàn.

Do đó, Sở GD&ĐT đề nghị, nội dung báo cáo tập trung làm rõ số lượng học sinh được thụ hưởng theo từng năm học; số giáo viên được hỗ trợ tham gia nấu ăn cho học sinh; tổng kinh phí hỗ trợ theo từng giai đoạn, đồng thời xác định rõ phần kinh phí đã nhận và chưa nhận tính đến giữa tháng 12/2025.

Các địa phương được yêu cầu tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng cho biết thêm, việc rà soát, đánh giá lần này không chỉ nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ, mà còn là cơ sở để ngành Giáo dục và chính quyền địa phương phối hợp hiệu quả hơn với các tổ chức thiện nguyện, nhà tài trợ đối với giáo dục vùng khó.