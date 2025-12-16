Điều "BẤT THƯỜNG" của vợ chồng Tăng Thanh Hà hé lộ 1 quy tắc nuôi dạy con bất ngờ!

Sự xuất hiện của vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn trong hôn lễ đình đám của Tiên Nguyễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh những lời khen về ngoại hình hay khí chất, một chi tiết khác lại khiến nhiều người không khỏi để ý: ba con của họ tiếp tục không xuất hiện trong một sự kiện quan trọng của gia đình.

Với người theo dõi Tăng Thanh Hà lâu năm, điều này không hề xa lạ. Suốt hơn một thập kỷ qua, nữ diễn viên và chồng doanh nhân vẫn âm thầm giữ một nguyên tắc bất di bất dịch: con cái không trở thành tâm điểm của công chúng.

Trong bối cảnh mạng xã hội len lỏi vào từng khoảnh khắc đời sống, việc giữ kín hình ảnh con cái là lựa chọn không dễ, đặc biệt với những gia đình nổi tiếng. Nhưng Tăng Thanh Hà lại chọn con đường khác. Trên trang cá nhân, cô hiếm khi đăng tải hình ảnh rõ mặt các con. Thay vào đó là căn bếp nhỏ ấm áp, khu vườn xanh mát, hay những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường với gương mặt các con được chụp nghiên, xa xa.

Không khoe khoang cuộc sống đủ đầy, cũng không tạo dựng hình ảnh gia đình kiểu "lung linh", nữ diễn viên sinh năm 1986 chọn cách lùi lại phía sau để các con được lớn lên trong sự bình yên, tránh khỏi những ánh nhìn soi xét từ bên ngoài.

Song song với cách nuôi dạy con kín tiếng, hôn nhân của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cũng được gìn giữ theo tinh thần tương tự. Kết hôn từ năm 2012, cặp đôi hiếm khi phô trương đời sống riêng tư, nhưng lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bền bỉ và gắn bó.

Sự xuất hiện của vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn trong hôn lễ đình đám của Tiên Nguyễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Cách nuôi dạy con đáng khen!

Không thường xuyên xuất hiện cùng con trước công chúng, nhưng trong những chia sẻ hiếm hoi, Tăng Thanh Hà vẫn để lộ một đời sống gia đình ấm áp. Trên trang cá nhân, cô từng khoe những mẩu giấy nhỏ, những tấm thiệp nguệch ngoạc chữ trẻ con do hai con lớn tự tay viết, với những dòng đơn giản nhưng đầy yêu thương như: "I love you, mommy", hay "Rikki yêu mẹ". Có lần, cậu cả Richard còn khiến nhiều người tan chảy khi thủ thỉ với mẹ: "Do you know I love you so much, mommy?".

Đằng sau những khoảnh khắc ấy là một lựa chọn nuôi dạy con khá rõ ràng của Tăng Thanh Hà. Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ quan điểm hạn chế để con sa đà vào các thiết bị công nghệ. Thay vào đó, mỗi khi có thời gian rảnh, cô ưu tiên đưa các con ra ngoài, tham gia những hoạt động vận động, khám phá thiên nhiên và thế giới xung quanh để trẻ được học hỏi bằng trải nghiệm thật.

Những chuyến đi bảo tàng cũng là một phần quen thuộc trong đời sống gia đình của Tăng Thanh Hà. Cô từng đăng tải hình ảnh Richard chạy nhảy đầy hào hứng tại Bảo tàng Thiếu nhi ở San Jose (California, Mỹ), hay khoảnh khắc cô bé Chloe chăm chú quan sát các bộ xương khủng long với ánh mắt tò mò. Với nữ diễn viên, đó không chỉ là chuyến đi chơi, mà còn là cách gieo mầm tri thức, khơi gợi sự ham hiểu biết cho con từ sớm.

Sinh ra trong một gia đình đủ đầy, nhưng các con của Tăng Thanh Hà lại không lớn lên cùng những món đồ chơi xa xỉ như nhiều người vẫn hình dung. Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ hình ảnh hai con ngồi chơi cùng nhau say sưa, bên cạnh chỉ là vài tấm bìa carton cũ, bút màu và những vật dụng quen thuộc trong nhà.

Cách nuôi dạy con của Tăng Thanh Hà, vì thế, không nằm ở sự giàu có hay điều kiện vật chất, mà ở việc tạo ra một môi trường đủ an toàn, đủ yêu thương và đủ khoảng trống để trẻ được lớn lên tự nhiên. Trong sự lặng lẽ và kiên định ấy, nữ diễn viên dường như đang chọn cho các con một tuổi thơ bình thường.