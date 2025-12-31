Trend “chui vào gầm bàn ăn 12 trái nho” và ước trước thời khắc giao thừa đã trở lại và được hưởng ứng nhiệt tình như một điều không thể thiếu trong ngày cuối năm. Trào lưu này xuất phát từ một phong tục của đất nước Tây Ban Nha. Người tham gia sẽ ăn đủ 12 trái nho trong 12 tiếng chuông lúc giao thừa, mỗi trái tượng trưng cho một tháng trong năm mới.

Chính vì vậy từ vài ngày trước, nhiều người đã “sốt sắng” đi tìm mua nho để sẵn sàng tinh thần đu trend. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ rằng sợ nho “cháy hàng” nên phải mua từ sớm để không rơi vào tình cảnh “trắng tay”.

Song đáng chú ý so với mọi năm, nhiều siêu thị, hệ thống bán lẻ cũng đã nhanh chóng nhập cuộc, trưng bày nho thành từng hộp 12 trái, kèm bảng ghi chú hài hước như "12 trái nho ước nguyện". Điều này khiến người tiêu dùng cảm thấy vô cùng tiện lợi, phù hợp để đu trend.

Những chiếc hộp "12 quả nho ước nguyện" trở thành mặt hàng hot tại nhiều siêu thị (Clip: Hải My)

2 này cuối năm, cứ 45 phút lại phải đưa thêm nho lên kệ vì khách mua sạch

Để kiểm chứng độ hot của “12 quả nho ước nguyện”, chúng tôi đã ghi nhận tại một số siêu thị có bán mặt hàng này.

Theo đó tại TP.HCM, nhiều siêu thị đã nhanh chóng bày bán những hộp nho xinh xắn, nhỏ gọn và bắt mắt. Những chiếc hộp “12 quả nho ước nguyện” này được xếp ngay cạnh những chùm nho lớn, để người tiêu dùng biết đến và có thêm lựa chọn để đu trend.

Phương Anh - hiện đang là cửa hàng phó của Farmers Market chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP.HCM chia sẻ: “Chúng mình đều biết đến trend này nên năm nay, phía siêu thị đã quyết định bắt trend, tạo ra những chiếc hộp gồm 12 quả nhỏ để khách hàng có thể thuận tiện lựa chọn. Toàn chi nhánh thuộc hệ thống đều đã bày bán mặt hàng này từ ngày 29/12 và ngay khi lên kệ đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến mua. Mọi người cũng đều tỏ ra thích thú với lựa chọn mới mẻ này. Mục tiêu là bán được 2000 hộp như vậy”.

Combo "12 trái nho ước nguyện" được bày bán bắt mắt, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng trẻ

Tương tự với siêu thị Fuji Mart thuộc phường Văn Miếu, Hà Nội, quầy hoa quả có thêm sự xuất hiện của những chiếc cốc nhỏ, ghi biển quảng cáo “12 quả nho ước nguyện”. Mức giá cũng rất hấp dẫn người mua, chỉ 39.000 đồng/hộp.

Theo chia sẻ của các nhân viên tại cửa hàng, chương trình này chỉ chạy duy nhất trong 2 ngày 30 và 31/12 để vừa bắt trend, vừa phục vụ các khách hàng có nhu cầu. Trong 1 ngày, nhân viên liên tục phải xếp lên kệ vì nhu cầu mua tăng mạnh. Chỉ trong vòng khoảng 45 phút, quầy bày bán combo 12 quả nho lại "hết sạch", nhân viên thanh toán thấy ai cũng "bỏ túi" 1 hộp.



“Mình có để ý rằng rất nhiều khách lựa chọn mặt hàng này mua trong 2 ngày cuối năm. Các bạn nhân viên thuộc quầy hoa quả đã phải bày thêm liên tục khoảng 3 - 4 lần trong ngày. Bản thân mình khi tính tiền cho khách cũng có trò chuyện thêm và biết mọi người rất thích vì kể cả dù không đu trend thì mua ăn luôn cũng khá tiện lợi, mức giá phù hợp”, một nhân viên cho hay.

Không chỉ các chuỗi siêu thị lớn nhanh nhạy “bắt trend” mà nhiều người kinh doanh online cũng đã “chạy quảng cáo” rầm rộ mặt hàng này. Chính vì vậy, người mua cũng có vô vàn lựa chọn với nhiều size, mức giá khác nhau, dao động từ 39.000 - 89.000/hộp.

Quầy "nho ước nguyện" trở thành khu vực hot, nhanh chóng hết hàng khiến nhân viên phải liên tục bày lên kệ

So với những chùm nho có giá hàng trăm nghìn đồng, năm nay combo "12 quả nho ước nguyện" được săn đón hơn cả

Người từng ăn 12 trái nho năm trước: Đã có bao nhiêu điều ước thành sự thật?

Ghi nhận tại các siêu thị, quầy hoa quả trở nên thu hút hơn vào những ngày này khi các bạn trẻ liên tục có những khách hàng trẻ ghé mua. Đặc biệt khi thấy bày bán hộp nho 12 quả, nhiều người dù có nhu cầu mua hàng không đều đứng nán lại rất lâu để xem xét, thậm chí chụp ảnh gửi cho bạn bè và bán tán nhiệt tình về trend này.

Chị N. (30 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Mình chưa biết đến trend này nhưng vài ngày gần đây thấy MXH rầm rộ, ra siêu thị cũng thấy bày bán nên mình quyết định mua thử. Cũng không biết về có thực hiện được không nhưng mà cảm giác cũng khá vui vì đây là trend đang hot. Mình cũng chụp ảnh gửi cho bạn bè để ai có nhu cầu có thể thử xem sao, coi như thêm một hoạt động vui vẻ vào thời khắc giao thừa”.

Trong khi đó Phương - cô bạn sinh năm 2000, sống ở Hà Nội bày tỏ đã từng đu trend từ năm ngoái. “Năm ngoái mình cũng đã thực sự chui gầm bàn, vừa ăn 12 quả nho vừa đọc 12 điều ước. Sau đó mình thấy có những điều mình mong muốn đã thành sự thật, kết quả cũng rất khả quan nên mình duy trì như một thói quen và tiếp tục thực hiện vào năm nay”, Phương nói.

Rất nhiều bạn trẻ "dính cứng ngắc" với phiên bản mới này

Vì là người đã có kinh nghiệm cho nên Phương cảm thấy rất hào hứng khi các siêu thị, cửa hàng hoa quả cho ra mắt hộp 12 quả, thuận tiện cho những ai muốn mua để thực hiện trào lưu.

“Mình thấy họ làm thành hộp đúng 12 quả như này rất tiện lợi. Vì đôi khi nếu mua nguyên một chùm nho mình thấy cũng khá nhiều, không phải ai cũng có nhu cầu ăn. Hơn nữa, mua một chùm thì mức giá cũng phải lên tới hàng trăm nghìn. Do vậy nếu ai chỉ mong muốn đu trend, họ sẽ có phần ái ngại khi bỏ ra một số tiền lớn cho một chùm nho. Còn khi làm thành hộp nhỏ như này thì dễ tiếp cận hơn, ai nhìn cũng muốn mua dù có thực hiện trào lưu hay không”, Phương bày tỏ.

Ai cũng cảm thấy một hộp nho 12 quả rất tiện lợi cho cả những người có nhu cầu đu trend lẫn những ai chỉ muốn trải nghiệm thử

Đồng quan điểm, Minh Nguyệt (SN 1996, Hà Nội) chia sẻ cô đã đứng rất lâu ở quầy bán hộp nho 12 quả ước nguyện để ngắm nghía và cập nhật cho bạn bè.

“Bản thân mình cũng có nhu cầu đi mua nho để chuẩn bị cho đêm giao thừa. Năm ngoái vì mình ra trễ nên còn cháy hàng, không mua được vì thế mình rút kinh nghiệm đi sớm hơn. Vì mình ở với gia đình, nên năm nay mình vẫn chọn mua nguyên một chùm nho, ngoài tách 12 quả cho riêng mình thì để cả nhà cùng ăn luôn.

Tuy nhiên, mình vẫn bỏ túi thêm một hộp nho 12 quả để tặng cho bạn thân của mình. Mình nghĩ đây cũng là món quà khá hay dịp cuối năm vì cũng được để vào cốc xinh xắn. Mức giá 39.000 đồng nếu chia ra 12 quả có thể sẽ có người thấy hơi cao nhưng mình thì cảm thấy phù hợp, vừa đủ để đu trend”, Minh Nguyệt chia sẻ.