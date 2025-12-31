Càng gần sát thời khắc Giao thừa Tết Dương lịch, mạng xã hội lại càng sôi động với đủ loại trào lưu chào năm mới. Trong số đó, trend ăn 12 quả nho trước Giao thừa được khá nhiều người hưởng ứng. Từ Facebook, Threads cho đến TikTok, không khó để bắt gặp những bài đăng rủ nhau "chuẩn bị nho", "canh đúng 12 giây" với mong muốn năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Tuy nhiên, bên cạnh không khí hào hứng, không ít cư dân mạng cũng bắt đầu bày tỏ sự lo lắng và đưa ra lời cảnh báo về độ an toàn của trend này, nhất là khi nhiều người có xu hướng làm theo một cách… quá nghiêm túc.

Trend ăn 12 quả nho vào Giao thừa Tết dương lịch rần rần MXH (Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, trend ăn 12 quả nho xuất phát từ một phong tục chào năm mới có nguồn gốc ở Tây Ban Nha. Người tham gia sẽ ăn 12 quả nho tương ứng với 12 tiếng chuông đêm Giao thừa, mỗi quả tượng trưng cho một tháng trong năm mới, với niềm tin rằng nếu ăn trọn vẹn 12 quả nho đúng thời điểm thì cả năm sẽ gặp may mắn. Khi trào lưu này lan sang các quốc gia khác, nó dần được biến tấu thành thử thách ăn 12 quả nho trong vòng 12 giây, nhằm tạo thêm yếu tố kịch tính và vui nhộn.

Chính chi tiết "12 quả trong 12 giây" lại trở thành điểm khiến nhiều người bắt đầu… chùn bước. Không ít cư dân mạng thừa nhận rằng, chỉ đọc qua luật chơi thôi đã thấy "khó nuốt", chưa nói đến việc thực sự thực hiện. Đặc biệt, với những chùm nho to, quả tròn và nhiều nước, việc ăn liên tục trong thời gian ngắn là điều không hề dễ dàng.

Cẩn thận kẻo nho ước hẹn thành "ước nghẹn" (Ảnh chụp màn hình), nguồn: Farmers Market)

Có người đùa rằng nên xay nho thành nước ép uống thì mới kịp (Nguồn: @hangmadxx/ Page Hóng)

Từ đó, nhiều lời cảnh báo đã được đưa ra. Một số ý kiến cho rằng, nếu quá vội vàng cố ăn đủ 12 quả nho trong 12 giây, người tham gia rất dễ gặp tình huống khó nuốt, sặc hoặc nghẹn. Trong khoảnh khắc Giao thừa - thời điểm ai cũng mong muốn an lành, vui vẻ - thì một sự cố như vậy hoàn toàn không đáng có.

Một cư dân mạng còn chia sẻ lại trải nghiệm "đu trend hụt", khi mới ăn được vài quả đã phải dừng lại vì không kịp nuốt, cảm giác nghẹn ở cổ họng nên đành dừng lại. Câu chuyện này nhanh trở thành lời nhắc nhở để mọi người cẩn trọng hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc hoàn thành thử thách cho đúng "luật".

Dẫu vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng trend ăn 12 quả nho vốn dĩ mang tính chất vui vẻ, mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là một thử thách bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá. Nếu muốn tham gia cho có không khí, mọi người hoàn toàn có thể chọn những quả nho nhỏ, dễ ăn, hoặc thậm chí không cần quá khắt khe với mốc thời gian 12 giây. Điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn và cảm giác thoải mái khi bước sang năm mới.

Một siêu thị bán combo 12 quả nho các kích cỡ khác nhau (Ảnh: AEON Vietnam)