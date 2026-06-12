Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 12/6 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang (SN 1988), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2023, Mai Hà Trang đã sử dụng Công ty CCV Group để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao từ 3% đến 7%/tháng.

Để tạo dựng lòng tin, đối tượng quảng bá các dự án trồng rau má, sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Bằng thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ doanh nghiệp, tạo dựng hình ảnh công ty có quy mô lớn trong khi không có vốn thực góp, Công ty CCV đã huy động hơn 2.000 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền khoảng 1.030 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trên cả nước. Tuy nhiên, phần lớn số tiền huy động được không được sử dụng đúng mục đích sản xuất kinh doanh như cam kết.

Đối tượng Mai Hà Trang tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Cơ quan điều tra xác định đối tượng chỉ đầu tư một phần nhỏ vào các hoạt động kinh doanh, số tiền còn lại được sử dụng để trả lãi cho các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng cho các đầu mối huy động vốn và phục vụ mục đích cá nhân.

Đến tháng 4/2023, Công ty CCV mất khả năng chi trả các khoản lợi nhuận đã cam kết. Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia các hình thức hợp tác đầu tư có lãi suất cao bất thường. Trước khi quyết định đầu tư, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, năng lực tài chính và hoạt động thực tế của doanh nghiệp; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tin tưởng tuyệt đối vào những cam kết lợi nhuận hấp dẫn thiếu cơ sở.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.