Theo đó, Công an TP. Hà Nội thông báo khởi tố Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư nhằm kinh doanh các sản phẩm từ rau má.

Trước khi bị khởi tố, Trang từng xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt cùng khả năng diễn thuyết cuốn hút. Bà thường xuyên đưa ra những thông điệp về khát vọng làm giàu và cơ hội đầu tư. Câu nói quen thuộc “Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người ” từng được bà sử dụng trong nhiều buổi thuyết trình.

Bà Trang thường xuyên nhấn mạnh các giá trị đạo đức trong kinh doanh, đề cập đến “chữ Tâm”, khẳng định sự minh bạch và cam kết rằng doanh nghiệp sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng phá sản.

Trả lời báo chí, Mai Hà Trang từng nói: Mục tiêu công ty là biến nông sản thành dược liệu, dược liệu thành nông sản trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người dân. Doanh nghiệp này quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn trong việc tạo ra sản phẩm, thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất lượng, thân thiện, an toàn cho sức khỏe cộng đồng và cuộc sống thế hệ tương lai.

Từ đầu năm 2022, để tạo niềm tin nhằm thu hút vốn từ nhà đầu tư, bà Mai Hà Trang đã yêu cầu bộ phận kinh doanh của công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, thuyết trình các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh và lợi nhuận từ mô hình này. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất 5-8% mỗi tháng.

Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo. (Ảnh: CCV).

Nhóm của bà Trang còn đưa ra mức lợi nhuận rất cao nhằm thu hút dòng vốn mới liên tục đổ vào hệ thống. Một mạng lưới môi giới được xây dựng với cơ chế hoa hồng nhiều tầng, trong đó người giới thiệu càng nhiều nhà đầu tư mới sẽ nhận được khoản chiết khấu càng lớn.

Những người góp vốn từ vài tỷ đồng trở lên được hứa hẹn cơ hội gặp gỡ trực tiếp ban lãnh đạo, tham gia các cuộc họp định kỳ và hưởng ưu đãi mua cổ phần với mức chiết khấu lớn nếu doanh nghiệp thực hiện kế hoạch niêm yết trong tương lai.

Để chứng minh cho việc sử dụng vốn huy động vào mục đích sản xuất kinh doanh, công ty này trưng ra 8 hợp đồng thuê đất nông nghiệp của người dân ở tỉnh Long An với tổng diện tích là khoảng 18ha, giá thuê là từ 12 - 13 triệu đồng/ha/năm. Thời hạn thuê là 5 năm từ 2022 - 2027.

Dù số tiền huy động theo thống kê ban đầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng doanh nghiệp cho hay, vốn đầu tư vào Long An chiếm 50% tỷ trọng vốn đầu tư. Toàn bộ diện tích trồng rau má tại đây đã bị mất trắng do ảnh hưởng thời tiết. Thiệt hại nặng nên không có tiền chi trả cho nhà đầu tư.

Đến tháng 3/2023, doanh nghiệp ngừng chi trả lợi nhuận theo cam kết, không hoàn trả vốn góp cho nhà đầu tư, đồng thời gỡ bỏ các thông tin liên quan và đóng website của công ty.

Hiện tại, nhiều địa chỉ của công ty đều không còn hoạt động, người dân liên hệ với người đại diện pháp luật của công ty đều không được.

CCV Group được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, tên ban đầu là CTCP Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long. Ngành nghề kinh doanh chính khi đó là hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đến tháng 10/2020, công ty đổi tên thành CTCP Xúc tiến Thương mại CCV Group, đồng thời ngành nghề kinh doanh chính được chuyển sang hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Bước ngoặt đáng chú ý diễn ra vào tháng 3/2022 khi CCV Group tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, tương đương gấp 10 lần chỉ trong thời gian ngắn. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu triển khai mạnh các chương trình huy động vốn gắn với mô hình đầu tư sản phẩm từ rau má.