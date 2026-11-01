Ra mắt OVOffice, ứng dụng văn phòng hoàn toàn miễn phí tích hợp AI cho người Việt

Ngày 01/11/2026, dự án công nghệ OVOffice chính thức giới thiệu hệ sinh thái phần mềm văn phòng chuyên dụng OVOffice (ovoffice.vn) dành cho thị trường Việt Nam, được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho khách hàng cá nhân.

Khác biệt với các xu hướng chạy theo ứng dụng web gọn nhẹ nhưng hạn chế tính năng, OVOffice kiên trì theo đuổi định hướng "desktop-first" - khai thác tối đa sức mạnh phần cứng máy tính để mang tới hiệu năng xử lý cực nhanh, độ ổn định cao và trải nghiệm làm việc khép kín, mượt mà.

Bộ giải pháp mở ra hệ sinh thái toàn diện với bộ ba nền tảng: VietDoc (soạn thảo văn bản), VietCel (bảng tính & phân tích dữ liệu) và VietPresent (thiết kế thuyết trình). Đặc biệt, OVOffice nhúng trực tiếp công nghệ MCP (Model Context Protocol) vào sâu trong nhân ứng dụng, tạo nên sự kết nối ngữ cảnh thông minh với các tác nhân AI (AI Agent) và biến mọi thao tác văn phòng truyền thống thành trải nghiệm tương tác đột phá.

Hệ sinh thái định hình lại trải nghiệm làm việc số

Thay vì phụ thuộc vào các công cụ rời rạc hay trả chi phí bản quyền đắt đỏ, người dùng Việt giờ đây có thể nâng tầm hiệu suất làm việc trọn vẹn trong một giải pháp đồng bộ:

VietDoc (Soạn thảo văn bản): Giao diện mượt và hiện đại, hỗ trợ tương thích với các định dạng phổ biến (.docx, .doc). Ứng dụng được tối ưu hóa chuyên sâu cho xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, hỗ trợ dàn trang, trình bày bảng biểu phức tạp và hiển thị phông chữ chuẩn xác mà không gặp lỗi hiển thị.

VietCel (Bảng tính thông minh): Sở hữu engine tính toán được tối ưu riêng cho kiến trúc desktop, cho phép xử lý các tập dữ liệu lớn hàng trăm nghìn dòng với tốc độ cao. VietCel tích hợp thư viện hàm phong phú, hỗ trợ công cụ trực quan hóa số liệu và biểu đồ chuyên nghiệp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu phân tích tài chính - kế toán khắt khe.

VietPresent (Thuyết trình ấn tượng): Giải pháp thiết kế slide tinh gọn và linh hoạt với thao tác kéo-thả trực quan, tích hợp kho hiệu ứng đồ họa chuyển cảnh bắt mắt, giúp người dùng dễ dàng tạo nên những bài trình bày sinh động và truyền cảm hứng.

OVOffice được tối ưu cho thị trường Việt Nam với bộ cài gọn nhẹ. Đặc biệt, nhờ được tích hợp hoàn chỉnh toàn bộ các nhóm phím tắt quen thuộc, người dùng sẽ không gặp bất kì trở ngại nào trong việc chuyển đổi từ các phần mềm quen thuộc sang OVOffice.

Trong bối cảnh chi phí phần mềm và nhu cầu ứng dụng AI trong công việc ngày càng tăng, OVOffice hướng tới việc cung cấp một nền tảng làm việc hiện đại, dễ tiếp cận cho người dùng Việt Nam.

Sức mạnh AI thế hệ mới: Trợ lý thông minh AI ngay trong tầm tay thông qua giao thức MCP

Bản nâng cấp công nghệ mang tính bước ngoặt của OVOffice chính là sự tích hợp sâu sắc giao thức MCP (Model Context Protocol) , giúp ứng dụng kết nối linh hoạt với các mô hình AI và nguồn dữ liệu bên ngoài.

Thay vì hoạt động như một chatbot độc lập thông thường, MCP được nhúng trực tiếp vào từng tác vụ cốt lõi: thấu hiểu ngữ cảnh để tóm tắt văn bản chuyên sâu, phân tích và đưa ra nhận xét tự động trên bảng tính VietCel, cũng như gợi ý cấu trúc slide và tối ưu hóa nội dung trình bày trong VietPresent chỉ qua vài câu lệnh tự nhiên. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt sử dụng bất kỳ mô hình AI nào (như Claude, Codex...) để tùy biến nội dung mà vẫn duy trì tính đồng nhất và phong cách chuyên nghiệp của toàn bộ tài liệu.

Đội ngũ OVOffice đã xây dựng và tối ưu các lớp ngữ cảnh cho từng tác vụ, giúp người dùng có thể khai thác AI thông qua những câu lệnh ngắn và tự nhiên nhưng vẫn nhận được kết quả phù hợp với nội dung đang xử lý.

Đặc biệt, hệ sinh thái Plugin mở của OVOffice tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng kết nối và đồng bộ kho dữ liệu nội bộ sẵn có vào một nền tảng quản trị duy nhất. Việc tạo lập tài liệu tự động từ nguồn dữ liệu riêng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thao tác thủ công và nâng cao hiệu suất vận hành.

Bản lĩnh người trẻ Việt: Hàng chục triệu dòng code và khát vọng sản phẩm chất lượng quốc tế

OVOffice kế thừa một số nền tảng và thư viện mã nguồn mở, đồng thời đội ngũ đã phát triển mới hàng chục triệu dòng mã nguồn trong hai năm xây dựng sản phẩm. Khởi nguồn từ ý tưởng của nhóm bốn sinh viên, đứng đầu là Nguyễn Duy Phúc (sinh viên xuất sắc nhận học bổng 100% tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - SIU, Quý Quân sinh viên khởi nghiệp công nghệ TECHSEED) và Nguyễn Thành Danh, dự án nhanh chóng thu hút sự đồng hành của anh Phan Thanh Tùng (Đồng sáng lập Hệ sinh thái khởi nghiệp Geneco) cùng kỹ sư người Mỹ gốc Việt Thiện Nguyễn.

Nguyễn Duy Phúc, Co-founder OVOffice

Mặc dù làm việc hoàn toàn theo hình thức từ xa và chưa từng gặp mặt trực tiếp, đội ngũ đã vượt qua rào cản địa lý qua những cuộc họp trực tuyến xuyên đêm để cùng chinh phục các bài toán kỹ thuật phức tạp: từ tối ưu hóa bộ nhớ, tốc độ, xây dựng engine đồ họa riêng cho đến đảm bảo tính tương thích và độ ổn định cao nhất trên môi trường máy tính cá nhân.

Thiện Nguyễn, Co-founder OVOffice

Chia sẻ về quá trình đồng hành cùng đội ngũ, kỹ sư Thiện Nguyễn, từng làm việc tại Meta, Amazon và Audible, hiện là Senior Software Engineer tại Flex cho biết:

“ Một sản phẩm văn phòng nhìn bên ngoài có vẻ quen thuộc, nhưng phía sau là rất nhiều bài toán kỹ thuật khó. Khi người dùng mở một tài liệu lớn, họ không quan tâm hệ thống phía sau phức tạp thế nào, họ chỉ kỳ vọng mọi thứ phải nhanh, ổn định và chính xác. Vì vậy, chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho kiến trúc hệ thống, hiệu năng, quản lý bộ nhớ và độ ổn định của sản phẩm. Với OVOffice, mục tiêu của đội ngũ không chỉ là tạo ra nhiều tính năng, mà là xây dựng một nền tảng đủ tốt để người dùng có thể thực sự sử dụng nó mỗi ngày.”

Chia sẻ về định hướng phát triển, Nguyễn Duy Phúc, Co-founder kiêm Kỹ sư trưởng của OVOffice, khẳng định:

Nguyễn Duy Phúc (Áo trắng) và nhóm cộng sự đều là bạn học cùng trường.

"Chúng tôi tin rằng công nghệ tốt cần phải dễ tiếp cận nhất với cộng đồng. Tuy nhiên, OVOffice không kỳ vọng người dùng lựa chọn sản phẩm chỉ vì yếu tố 'ủng hộ hàng Việt'. Chúng tôi muốn chinh phục người dùng mỗi ngày bằng tốc độ mở tài liệu tức thì, thao tác mượt mà cùng khả năng hỗ trợ từ AI, một trải nghiệm đủ sức đáp ứng những tiêu chuẩn mà người dùng đã quen thuộc từ các giải pháp quốc tế.”

Hướng tới mốc 3-5 năm tiếp theo, OVOffice đặt mục tiêu đồng hành cùng hàng triệu người dùng trên khắp Việt Nam, trở thành công cụ làm việc tiêu chuẩn trên máy tính của học sinh, sinh viên, cán bộ công chức và các doanh nghiệp nội địa.

OVOffice hiện đã chính thức có mặt trên Microsoft Store sau khi vượt qua quy trình kiểm duyệt và chứng nhận ứng dụng (Microsoft App Certification), đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chính sách phát hành của Microsoft. Bộ phần mềm văn phòng OVOffice hiện đã sẵn sàng phục vụ người dùng cá nhân hoàn toàn miễn phí tại website chính thức hoặc Microsoft Store.

Trang chủ: https://ovoffice.vn