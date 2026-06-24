Ra mắt bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus Flash Glucose Monitoring System thế hệ mới

Abbott, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, chính thức giới thiệu tại Việt Nam bộ cảm biến theo dõi đường huyết liên tục FreeStyle Libre 2 Plus Flash Glucose Monitoring System, giúp đọc chỉ số đường huyết mỗi phút theo thời gian thực. Người mắc đái tháo đường có thể theo dõi dao động đường huyết và nhận cảnh báo tự động trên thiết bị đầu đọc cầm tay khi mức đường huyết xuống thấp hoặc tăng cao.

FreeStyle Libre 2 Plus giúp quản lý đái tháo đường mà không cần trích máu ngón tay.

FreeStyle Libre được chứng minh giúp giảm chỉ số HbA1C và tỉ lệ nhập viện.

"Công nghệ tiên phong của FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp dựa trên dữ liệu,” ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand phát biểu. “Với khả năng cung cấp chỉ số đường huyết theo thời gian thực và cài đặt cảnh báo tùy chọn, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus giúp đơn giản hóa việc quản lý đái tháo đường. Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian để tận hưởng những điều họ yêu thích".

Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, và ngày càng nhiều người sử dụng công nghệ theo dõi đường huyết liên tục để quản lý đái tháo đường tốt hơn mỗi ngày. Điều này thúc đẩy các công nghệ theo dõi đường huyết liên tục như bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus mang những lợi ích đột phá đến với nhiều người dùng hơn. FreeStyle Libre 2 Plus đạt tiêu chuẩn chính xác cao, cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho người dùng. Thông qua dữ liệu hiển thị trên đầu đọc cầm tay, người sử dụng có thể hiểu rõ ảnh hưởng của chế độ ăn, thuốc và vận động đến chỉ số đường huyết và điều chỉnh phù hợp.

Các nghiên cứu cho thấy công nghệ FreeStyle Libre giúp giảm tình trạng hạ đường huyết và giảm chỉ số HbA1c gần 1%. Hệ thống này cũng được chứng minh giúp giảm 2/3 tỉ lệ nhập viện và giảm gần 60% tỉ lệ nghỉ phép do bệnh.

CGM giúp đưa ra quyết định điều trị phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị.

Cơ chế hoạt động của cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus

Ứng dụng công nghệ Bluetooth cùng tính năng cảnh báo tùy chọn, cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus cung cấp dữ liệu đường huyết liên tục đến đầu đọc cầm tay. Sau khi quét cảm biến đeo ở mặt sau cánh tay với thời gian sử dụng lên đến 15 ngày, người dùng có thể theo dõi mức đường huyết theo thời gian thực, xu hướng biến động và lịch sử đường huyết, cùng các mũi tên chỉ hướng tăng giảm đường huyết mà không cần trích máu ngón tay.

Tiêu chuẩn iCGM cho dữ liệu chính xác và đảm bảo an toàn trong chăm sóc đái tháo đường.

Hệ thống gồm bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus và đầu đọc cầm tay FreeStyle Libre 2, dành cho người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên mắc hoặc không mắc đái tháo đường, bao gồm phụ nữ mang thai. Sản phẩm được phân phối tại gian hàng chính hãng của Abbott trên các nền tảng thương mại điện tử, tổng đài chăm sóc khách hàng của Abbott 19001519 và chuỗi nhà thuốc Pharmacity.

Abbott không ngừng tiên phong trong việc phát triển các công nghệ đột phá hỗ trợ người mắc đái tháo đường. 10 năm trước, Abbott đã mở ra hướng tiếp cận mới mang tính cách mạng trong chăm sóc đái tháo đường với danh mục hệ thống theo dõi đường huyết liên tục FreeStyle Libre tiên tiến thế giới, hiện đang được khoảng 8 triệu người sử dụng tại hơn 60 quốc gia.

Công nghệ Libre giúp người sử dụng theo dõi chỉ số đường huyết theo thời gian thực, hiểu về ảnh hưởng của chế độ ăn, vận động và insulin đối với đường huyết, từ đó hỗ trợ họ đạt mục tiêu chăm sóc sức khỏe. Hệ thống Libre hiện đã được hỗ trợ thanh toán toàn bộ hoặc một phần chi phí sử dụng hệ thống tại hơn 40 quốc gia.

Có mặt ở Việt Nam trong hơn 30 năm, Abbott luôn tập trung giúp người dân Việt Nam có cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn nhất.