Một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Thái Lan vừa chia sẻ trường hợp y khoa gây chú ý khi một người đàn ông 54 tuổi rơi vào tình trạng chết não sau khi được vợ mát-xa vùng cổ để giảm đau.

Ngày 22/6, bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh mạch máu cho biết, ông từng tiếp nhận một bệnh nhân nam 54 tuổi nhập viện trong tình trạng liệt nửa người bên phải và mất khả năng nói. Theo lời kể của gia đình, trước đó người đàn ông này bị đau cổ sau bữa tối nên được vợ xoa bóp để thư giãn.

Tuy nhiên, sau khi được mát-xa, cơn đau không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Người đàn ông sau đó đi ngủ như bình thường. Đến sáng hôm sau, ông thức dậy với tình trạng yếu tay chân bên phải, nói khó và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được vợ mát-xa vì đau cổ, người đàn ông 54 tuổi rơi vào chết não, bác sĩ cảnh báo vị trí "cực độc" không nên tác động. Ảnh: Khaosod.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng do bóc tách động mạch cảnh, tình trạng thành mạch máu ở cổ bị rách, tạo điều kiện hình thành cục máu đông. Cục máu này sau đó làm tắc nghẽn dòng máu lên não, dẫn đến đột quỵ diện rộng.

Các bác sĩ cho biết, khi bệnh nhân được chuyển đến cơ sở chuyên khoa, tổn thương não đã xảy ra từ nhiều giờ trước. Dù được can thiệp tích cực, tình trạng tiến triển nặng và cuối cùng dẫn đến chết não.

Theo chuyên gia, vùng động mạch cảnh nằm ở phía trước cổ là khu vực đặc biệt nhạy cảm. Việc tác động mạnh, xoa bóp sai kỹ thuật hoặc ấn trực tiếp vào mạch máu có thể gây tổn thương thành mạch, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và dẫn đến đột quỵ.

Vị bác sĩ nhấn mạnh đây là lời cảnh báo đối với những người thường xuyên tự mát-xa hoặc nhờ người thân xoa bóp vùng cổ. Các kỹ thuật mát-xa cần được thực hiện đúng cách, tránh tác động trực tiếp lên những vị trí có mạch máu quan trọng để hạn chế nguy cơ xảy ra biến chứng nghiêm trọng.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau cổ bất thường sau khi mát-xa, yếu tay chân, méo miệng, nói khó hoặc mất thăng bằng, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt vì đây có thể là những triệu chứng cảnh báo đột quỵ.