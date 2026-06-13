Khi đưa trẻ nhỏ cùng tham gia các phương tiện giao thông công cộng, một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của hành khách xung quanh chính là sự hiếu động của các bé và thái độ thờ ơ từ phía người lớn. Nhiều bậc phụ huynh hay người giám sát thường có tâm lý nuông chiều, vô tư để con em mình đùa nghịch, chạy nhảy hoặc tự do dẫm cả giày dép bẩn lên ghế ngồi mà không hề có sự nhắc nhở.

Thế nhưng mới đây, một khoảnh khắc vô cùng văn minh được ghi lại trên một chuyến tàu điện ngầm tại Trung Quốc đã lập tức gây bão mạng xã hội, chứng minh rằng sự tử tế và ý thức cộng đồng luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Hành động gây bão của một người ông trên tàu điện ngầm

Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh một người ông tóc đã điểm bạc đang đưa đứa cháu nhỏ của mình di chuyển bằng tàu điện ngầm. Vì tò mò với cảnh vật chuyển động bên ngoài, đứa trẻ tha thiết muốn đứng lên ghế ngồi để nhìn ra cửa sổ. Thay vì lập tức để cháu trèo lên như nhiều gia đình khác, người ông đã có một hành động khiến tất cả hành khách xung quanh phải bất ngờ.

Ông cụ đã cẩn thận cúi người xuống, lấy hai chiếc bọc nilon chuyên dụng ra và tỉ mỉ bọc kín lại đôi giày nhỏ của cháu mình. Chỉ sau khi chắc chắn rằng lớp nilon đã che chắn hoàn toàn phần đế giày có thể bám bẩn, người ông mới nhẹ nhàng đỡ cháu đứng lên băng ghế màu xanh của tàu điện ngầm.

Hành động này vừa thỏa mãn được sự hiếu kỳ của đứa trẻ, vừa bảo đảm giữ gìn vệ sinh chung cho các hành khách sử dụng chuyến tàu sau. Sự chu đáo và ý thức tự giác tột độ của ông cụ đã nhanh chóng được một người đi đường chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội với sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bức ảnh và câu chuyện đã nhận về lượng tương tác khổng lồ. Cư dân mạng đồng loạt để lại những bình luận ca ngợi lối sống văn minh của người ông, đồng thời thẳng thắn chỉ trích tư duy bao biện "trẻ con có biết gì đâu" của một bộ phận phụ huynh hiện nay.

Nhiều người lên tiếng khẳng định đứa trẻ được giáo dục trong môi trường này chắc chắn sẽ thành tài: "Được giáo dục bởi một người ông như thế này, đứa trẻ lớn lên chắc chắn không thể tồi được" . Một tài khoản khác đồng tình: "Tôi thực sự nghĩ đế giày của trẻ con còn bẩn hơn người lớn vì chúng chưa biết thế nào là dơ, cứ chỗ nào có bùn đất là dẫm vào. Vậy mà nhiều phụ huynh cứ như mù, coi con mình là sạch sẽ nhất rồi để mặc chúng dẫm lên ghế. Người ông này thực sự đã đánh bại 90% các bậc phụ huynh bây giờ" .

Nhiều netizen cũng chia sẻ rằng khi người lớn biết cư xử văn minh, sự bao dung của xã hội dành cho những đứa trẻ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều: "Thực ra chỉ cần người nhà có ý thức, người đi đường sẽ cực kỳ bao dung và thoải mái. Con nít có nghịch ngợm một chút mọi người cũng dễ dàng bỏ qua, chẳng ai vô cớ đi chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì" .

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tranh thủ chia sẻ những câu chuyện tương tự và cả những tình huống "dở khóc dở cười" mà họ từng phải chịu đựng tại nơi công cộng. Một tài khoản kể lại trải nghiệm đầy xúc động: "Tôi là một người khá ghét trẻ con, nhưng có lần đi tàu gặp hai đứa bé ngồi đối diện, từ đầu đến cuối ngoài việc đi lại một vòng cho đỡ cuồng chân thì không hề ho he một tiếng nào. Tự nhiên tôi thấy thương quá, liền lôi gói bánh trong túi ra thưởng cho mỗi đứa một bao" .

Những bài học ứng xử thiết yếu cần dạy trẻ khi đến nơi công cộng

Hành động bọc giày cho cháu của người ông trong câu chuyện trên không chỉ là một cử chỉ văn minh, mà còn là bài học trực quan sinh động nhất về cách giáo dục con trẻ. Để giúp trẻ hình thành ý thức công dân từ sớm, các bậc cha mẹ cần lưu ý dạy con những nguyên tắc ứng xử cơ bản sau khi đến nơi công cộng:

1. Tôn trọng không gian và tài sản chung

Cha mẹ cần dạy trẻ hiểu rằng những vật dụng tại nơi công cộng như ghế ngồi trên tàu xe, công viên hay bàn ghế trong quán ăn là tài sản chung của mọi người. Tuyệt đối không được dẫm giày dép bẩn lên ghế, không vẽ bậy, không bôi bẩn hay phá hoại cảnh quan chung xung quanh.

2. Giữ trật tự và hạn chế tiếng ồn

Nơi công cộng là không gian đa văn hóa, cần sự yên tĩnh tối thiểu để tránh làm phiền đến người khác. Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ cách nói chuyện vừa đủ nghe, không la hét, chạy nhảy náo loạn hoặc khóc lóc ăn vạ. Hãy dạy con cách kiềm chế cảm xúc và biết tôn trọng quyền được yên tĩnh của những người xung quanh.

3. Học cách quan sát và giúp đỡ mọi người

Giáo dục công cộng không chỉ là việc "không làm phiền", mà còn là việc biết quan tâm. Cha mẹ có thể khích lệ con thực hiện những hành động nhỏ như biết đứng nép vào khi đi thang máy để nhường đường, giữ cửa cho người đi sau, hoặc biết giữ trật tự khi thấy có người xung quanh đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi.