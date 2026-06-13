Mới đây, hình ảnh Nam Anh - cậu bé từng gây ấn tượng với khán giả trong vai Phan Hưng, con trai của Phan Hải trong bộ phim đình đám Người phán xử xuất hiện tại điểm thi tốt nghiệp THPT đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nhiều khán giả bất ngờ khi thấy cậu bé ngày nào nay đã trở thành một nam sinh cao ráo, chững chạc. Sau gần 10 năm kể từ khi Người phán xử lên sóng, Nam Anh có nhiều thay đổi về ngoại hình, gương mặt trưởng thành và phong thái tự tin hơn hẳn.

Trong phim, Phan Hưng là con trai của Phan Hải (Việt Anh đóng) và Diễm My (Đan Lê đóng), đồng thời là cháu đích tôn của tập đoàn Phan Thị quyền lực. Dù sinh ra trong gia đình giàu có và được cưng chiều hết mực, đây lại là nhân vật có số phận nhiều biến cố và khiến khán giả không ít lần xót xa.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nam Anh cho biết em cảm thấy đề thi Ngữ văn khá vừa sức. Theo nam sinh, đề có một số điểm mới nhưng không quá khó với học sinh đã ôn tập kỹ. "Em thấy đề khá dễ, vừa sức. Có một vài điểm mới nhưng em làm được. Em viết khoảng gần hết hai tờ giấy thi", Nam Anh chia sẻ sau khi hoàn thành bài làm.

Khi được hỏi về kết quả dự đoán, nam sinh tự tin cho rằng mình có thể đạt khoảng 8 điểm môn Văn.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình ngày càng sáng và phong thái tự tin, Nam Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với thành tích học tập đáng nể. Được biết, nam sinh đã nhận được thư mời nhập học từ một số trường đại học tại châu Âu.

Trong số đó có những lựa chọn như University of Europe for Applied Sciences (Đức) và Toulouse School of Management (Pháp). Ngoài ra, Nam Anh cũng có cơ hội du học tại Hungary.

Dù đã có những phương án du học khá thuận lợi, nam sinh vẫn không giấu được sự hồi hộp với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nam Anh hài hước cho biết em vẫn mong đạt điểm cao hơn một chút để có thể "sĩ với mọi người".

Sự tự nhiên, chân thành cùng những thành tích học tập đáng ghi nhận của Nam Anh đang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ khi cậu bé từng xuất hiện trong Người phán xử nay đã bước vào ngưỡng cửa đại học với nhiều cơ hội rộng mở phía trước.

Sau ánh hào quang của một bộ phim nổi tiếng, Nam Anh dường như đang lựa chọn con đường riêng của mình bằng việc đầu tư nghiêm túc cho học tập. Và với những gì đã thể hiện, nam sinh được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trong tương lai.