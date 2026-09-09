Quỳnh Lương đưa con đi vườn thú safari gặp tình huống dở khóc dở cười, nhiều phụ huynh đồng cảm

Dịp 2/9 vừa qua, Quỳnh Lương cùng gia đình đã có một chuyến du lịch đến đảo Phú Quốc. Nữ diễn viên đã có dịp đưa con đi tắm biển, ghé thăm vườn thú safari cũng như tham gia hoạt động diễu hành đường phố (Carnival) rực rỡ sắc màu.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ những câu chuyện đáng yêu liên quan đến chuyến đi của mình. Mới đây, Quỳnh Lương đã đăng tải đoạn clip đưa con gái ghé thăm Vinpearl Safari tại Phú Quốc - công viên bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam.

Tuy vậy, khi vào vườn thú safari, bé Nala chủ yếu chỉ ngủ, còn người đến tham quan công viên lại chính là mẹ của bé. Quỳnh Lương viết: "Trộm vía cho con đi để khám phá thêm nhiều cái mới nhưng người được khám phá thêm là mẹ chứ không phải con ý, hết buổi đi về rồi con mới thức, đáng yêu thế cơ chứ".

Quỳnh Lương đưa con gái đi vườn thú safari nhưng em bé chỉ nằm ngủ.

Chia sẻ của Quỳnh Lương khiến nhiều bậc phụ huynh bật cười vì đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Quả thực, với những em bé hơn 1 tuổi, thời gian ngủ của bé rất nhiều vì vậy dù được đi du lịch hay tham quan, bé vẫn dành nhiều thời gian để ngủ.

Nhiều phụ huynh tỏ ra tiếc nuối vì con đã bỏ lỡ những giây phút thú vị trong chuyến đi với cả gia đình. Ngay trong chuyến đi, sao phim "Đừng làm mẹ cáu" cũng chia sẻ con gái ngủ rất nhiều, ngủ đến mức quên cả lịch đi chơi cùng gia đình.

Nữ diễn viên cho biết thêm dù đi du lịch nhưng bé Nala vẫn ngủ đến 11 giờ sáng.

Trước đó, Quỳnh Lương từng khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ con gái “trộm vía” ngủ rất ngoan, có ngày tổng thời gian ngủ lên tới 15-16 tiếng.

Trước thông tin này, một số cư dân mạng tò mò liệu bé ngủ nhiều có ảnh hưởng đến việc ăn uống và bổ sung dinh dưỡng hay không. Tuy nhiên, nữ diễn viên lựa chọn để con được nghỉ ngơi theo nhu cầu tự nhiên.

Bé Nala vui đùa trên bãi biển.

Con gái của diễn viên Quỳnh Lương có tên thân mật ở nhà là Nala, sinh vào tháng 8/2025. Cái tên đặc biệt này được lấy cảm hứng và viết tắt từ chương trình "Người Ấy Là Ai" – nơi nữ diễn viên và ông xã doanh nhân Tiến Phát gặp gỡ, nên duyên và viết tiếp câu chuyện tình yêu.

Từ khi chào đời, Nala đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt qua những chia sẻ của mẹ về cuộc sống và hành trình chăm sóc con nhỏ.

Quỳnh Lương cho biết cô gần như tự tay chăm sóc Nala mỗi ngày, từ cho con bú, thay bỉm đến quan sát những thay đổi nhỏ trong quá trình bé lớn lên.

Vợ chồng diễn viên Quỳnh Lương và bé Nala.

Nữ diễn viên lựa chọn cách nuôi con khá linh hoạt, được cô gọi vui là “Easy nửa mùa”, tức không quá cứng nhắc theo sách vở mà ưu tiên lắng nghe nhu cầu thực tế của con.

Đặc biệt, Nala được mẹ tạo điều kiện sống gần gũi với thiên nhiên. Gia đình Quỳnh Lương hiện tận hưởng cuộc sống yên bình tại nhà vườn, nơi cô thường đưa con ra ngoài vào buổi sáng và chiều để hít thở không khí trong lành, làm quen với cây cối và không gian xung quanh.

Qua những chia sẻ của nữ diễn viên, có thể thấy cô hướng đến việc mang lại cho con một tuổi thơ nhẹ nhàng, đủ đầy và tràn ngập tình yêu thương từ gia đình.







