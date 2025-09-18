Từng vắng bóng một thời gian, Quỳnh Kool (SN 1995) mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên khung giờ vàng VTV. Lần này, cô đảm nhiệm nhân vật một cô gái 31 tuổi, đã kết hôn nhưng tính cách thì vẫn trẻ con, hồn nhiên và có phần nhõng nhẽo trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Ban đầu, Quỳnh Kool nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi diện mạo khác lạ. Chưa kể, diễn xuất của cô ở những phân cảnh tâm lý, cần nhiều trải nghiệm và tinh tế lại được nhận xét chưa lột tả được rõ.

Tuy nhiên trong tập 17 mới đây, một đoạn diễn xuất của Quỳnh Kool viral khắp cõi mạng, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Theo đó, khi hai vợ chồng đi khám thai định kỳ, Trúc Lam (nhân vật do Quỳnh Kool thủ vai) nhận tin dữ, bác sĩ thông báo thai bị lưu. Điều này khiến cô sốc tới mức hoảng loạn, không tin đây là sự thật.

Sau khi nghe tin, Lam (Quỳnh Kool) vẫn không tin đó là sự thật

Cô hét lên khi nghe thấy bác sĩ thông báo

Trong cảnh quay này, Quỳnh Kool thể hiện rõ sự hoảng loạn, không biết phải làm gì khi đối mặt với tin buồn. Cô liên tục cho rằng bác sĩ đã có sự nhầm lẫn, liên tục nói với chồng rằng tim thai của con vẫn đang đập và hoàn toàn không muốn chấp nhận rằng mình đã mất con.

Điều này khiến không ít người xem cảm thấy đau lòng. Thậm chí, nhiều khán giả còn chia sẻ họ cảm thấy như tim mình cũng bị bóp nghẹt khi chứng kiến những chuyển biến tâm lý của Quỳnh Kool. Mọi thứ vừa sốc, vừa hoảng loạn, vừa đau đớn nhưng lại không thể làm gì để thay đổi sự thật.

Với những ai đã từng trải qua khoảnh khắc này, họ bày tỏ rằng bản thân đã không thể xem hết vì Quỳnh Kool diễn quá thật. Nhiều người cũng đã mạnh mẽ để lại bình luận, chia sẻ về câu chuyện của mình trong tình cảnh ấy. Ai nấy đều cho rằng là phụ nữ, nhất là những ai đã từng mang thai, làm mẹ, hẳn đều không kìm được nước mắt với cảnh phim này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mình khóc như mưa khi biết thai lưu, thật sự có thể ngất đi luôn... Mình đi khám bác sĩ bảo thai không phát triển, chuyển viện khám lại lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Nghe tin thai ngừng phát triển, mình khóc hết nước mắt. Nỗi đau đó khó mà có thể nói ra được, chỉ ai đã từng mất con mới hiểu được”. - “Lúc đó chân mình không đứng vững, cơ thể không còn sức nữa. Bởi cách đó ít hôm mình cũng từng mơ đến điều đó nhưng choàng tỉnh giấc, không ngờ sau đó lại là sự thật. Cảm xúc của mình cũng như Quỳnh Kool, luôn không muốn tin đó là sự thật”. - “Cái cảm giác đó mình không bao giờ quên được. Nước mắt cứ thế lã chã tuôn, tủi thân vô cùng. Tự trách mình rồi lại chỉ mong đó là kết quả sai”. - “Chắc không có nỗi đau nào lớn hơn nữa… Mình không dám xem hết, sợ sẽ khóc nấc lên vì Quỳnh Kool diễn xuất thật quá”. - “Mình cũng thật sự nể phục vì Quỳnh Kool đã diễn tả lại thật sự chính xác cảm xúc, nỗi đau của những người làm mẹ. Phải có bầu rồi mới hiểu tâm trạng người phụ nữ, lúc nào cũng lo lắng, hồi hộp, bất an. Đi siêu âm phải nghe thấy tim con đập mới nhẹ nhõm. Nên xem cảnh này, tim mình cũng như thắt lại, rơi nước mắt vô thức luôn”.

Diễn xuất của Quỳnh Kool khiến nhiều người đau lòng rơi nước mắt

Không chỉ Quỳnh Kool, tâm trạng của người chồng do Tô Dũng đảm nhận cũng nhận nhiều lời khen ngợi. Cộng đồng mạng bày tỏ cả hai đều làm rõ được tâm trạng, cảm xúc của những người bố, người mẹ mất con. Từ gương mắt, ánh mắt đến từng thần thái, cử chỉ dù chỉ đứng yên thôi cũng đủ thấy đau lòng.

Nhiều người bày tỏ, nỗi đau mất con không chỉ là sự trống rỗng của một người mẹ, mà còn là vết thương tinh thần khó lành trong cả một gia đình. Với phụ nữ, việc mang thai không đơn thuần là thiên chức, mà còn là quá trình dồn hết tình yêu thương, niềm hy vọng vào một mầm sống đang lớn lên từng ngày. Chỉ cần một cú sốc nhỏ thôi cũng đủ khiến người mẹ cảm thấy mình bất lực, đổ vỡ, như đánh mất cả một phần cơ thể và tâm hồn.

Người chồng cũng không tránh khỏi cảm giác đau đớn, bởi bên cạnh sự mất mát, anh còn phải trở thành điểm tựa tinh thần cho vợ, dù trong lòng cũng đang rối bời. Chính vì vậy, cảnh phim của Quỳnh Kool và Tô Dũng không chỉ gợi lại ký ức đau thương của những người từng trải qua, mà còn khiến khán giả cảm nhận rõ sự mong manh của hạnh phúc gia đình. Nó chạm đến trái tim của những ai đang và sẽ làm cha, làm mẹ, để thêm trân trọng hành trình làm cha mẹ vốn nhiều hy sinh và thử thách.

Cú sốc tinh thần khiến Quỳnh Kool khóc nức nở, hoảng loạn cũng là điều mà nhiều người từng trải qua

Ngoài màn ảnh, thực tế cũng cho thấy sảy thai hay thai lưu là cú sốc tâm lý cực lớn đối với phụ nữ. Nhiều người sau khi mất con phải đối diện với hội chứng trầm cảm, tự trách bản thân và rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần kéo dài.

Đây không chỉ là hành trình của riêng người mẹ mà là thử thách chung của cả gia đình. Bởi trong lúc người phụ nữ đang vật lộn với nỗi đau, sự thấu hiểu và đồng hành của chồng, người thân chính là điểm tựa để họ có thể đứng dậy.

Ở khía cạnh xã hội, việc chia sẻ câu chuyện thật, bày tỏ sự đồng cảm như những bình luận dưới cảnh phim của Quỳnh Kool cũng góp phần xoa dịu phần nào, nhắc nhở mọi người rằng phụ nữ cần nhiều hơn sự quan tâm và chăm sóc tinh thần trong những giai đoạn dễ tổn thương như thế này.