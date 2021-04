Quỳnh Anh Shyn - An Vy (FAPtv) bị đào lại loạt ảnh bikini với sao biển giữa lúc con vật này đang chết khô hàng loạt ở Phú Quốc

Từ tối 7/4 đến nay, netizen ai nấy đều sốc trước hình ảnh hàng loạt con sao biển chết khô ở Rạch Vẹm, Phú Quốc đã gây phẫn nộ khắp cõi mạng. Hình ảnh được chị H.A - một du khách từ Hà Nội đến Phú Quốc đã chụp lại kèm dòng caption: "Trái tim của các bác sáng nay đến trưa là thành tim sao nướng rồi... Tội chúng!" khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Như đã đưa tin trước đó, việc chụp ảnh cùng sao biển là chuyện tuyệt đối không nên làm, không chỉ ở Rạch Vẹm (Phú Quốc) mà cả ở những vùng biển khác có sao biển sinh sống cũng như vậy. Đây là loài chỉ sống dưới nước, nếu bạn đưa nó ra khỏi môi trường này thì chỉ tồn tại được 10 giây. Vậy mà đã có nhiều người thiếu ý thức đến nỗi lôi chúng lên bờ chỉ để... chụp vài kiểu ảnh check in?

Sao biển chỉ có thể sống được dưới nước

Sau khi bức hình của chị H.A đăng tải, đồng loạt netizen đã lên án hành vi phá hoại môi trường này. Trong số những du khách từng check in với sao biển, An Vy - diễn viên của FAPtv là người bị cư dân mạng gọi tên nhiều nhất vì bộ ảnh bikini cô nàng chụp với sao biển cách đây không lâu.

Hình ảnh của An Vy ở chuyến du lịch Phú Quốc

Nhiều netizen sau khi xem xong loạt ảnh này của An Vy đã lên án mạnh mẽ, ban đầu nhiều fan của cô nàng còn bênh vực cho rằng con vật này... tự bơi lên bờ và ai cũng chụp như thế. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối của netizen, An Vy đã xoá ảnh luôn bộ ảnh check in phản cảm này ra khỏi trang cá nhân.

Tiếp theo đó là Quỳnh Anh Shyn, cô nàng cũng có một bộ ảnh bikini check in với sao biển được đăng lên Instagram vào hồi tháng 6/2019. Motif chung của những cô gái này đó chính là xếp sao biển lên cát, sau đó tạo dáng chụp ảnh. Hành động sống ảo tưởng chừng vô hại nhưng đã vô tình để lại hệ quả xấu cho sinh thái.

Hình ảnh của Quỳnh Anh Shyn check in với sao biển

Một vài bình luận của netizen về vụ việc này:

- Người nổi tiếng thì nên ý thức được tấm ảnh mình đăng lên MXH quan trọng và ảnh hưởng thế nào đến người khác.

- Thất vọng nhất là fan của An Vy, bênh vực một cách mù quáng mà không quan tâm đến môi trường.

- Đi du lịch phải có ý thức mọi người ơi!

- Chắc các nghệ sĩ khác đang nhớ xem mình có chụp ảnh với sao biển không.

Xin nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối không check in với sao biển khi đi du lịch!

Nguồn: Tổng hợp