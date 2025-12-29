Quyền riêng tư bị đe dọa trước điều khoản mới, người dùng kêu gọi tẩy chay Zalo

Trong những ngày qua, nhiều người dùng Zalo chia sẻ sự bức xúc khi ứng dụng này bất ngờ thông báo yêu cầu họ phải "cập nhật điều khoản dịch vụ mới" để tiếp tục sử dụng. Nhiều người lo ngại ảnh hưởng đến công việc đã miễn cưỡng chấp nhận các điều khoản.

Sự việc này gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt khi một số quy định mới được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư. Theo điều khoản dịch vụ mới, Zalo có quyền thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm thông tin cơ bản như số điện thoại, họ tên, giới tính, mối quan hệ gia đình và thông tin căn cước công dân. Nếu không đồng ý với thỏa thuận, người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng ứng dụng, và tài khoản sẽ tự động bị xóa sau 45 ngày nếu không có thay đổi.

Zalo xuất hiện thông báo yêu cầu người dùng phải "cập nhật điều khoản dịch vụ mới" để tiếp tục sử dụng.

Chị Thu Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết các điều khoản mới của Zalo buộc người dùng phải đồng ý cho phép thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân mà không có lựa chọn nào khác.

Do Zalo đang được sử dụng cho công việc nên chị Trang buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, chị Trang cho biết sẽ xoá ứng dụng và chuyển sang một nền tảng khác phù hợp hơn sau khi hoàn thành công việc.

“Tôi không thể kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình sẽ được sử dụng vào mục đích gì, sau đó có được chia sẻ cho ai hay không nên tôi sẽ xoá ứng dụng và chuyển sang nền tảng khác phù hợp hơn như Messenger hay Viber để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân” , chị Trang cho biết.

Anh Phạm Minh (Xuân Đỉnh, Hà Nội) bày tỏ lo ngại về việc ứng dụng Zalo chỉ cung cấp một lựa chọn duy nhất là "đồng ý tất cả" khi yêu cầu người dùng chấp nhận các điều khoản. Theo anh Minh, điều này đã khiến người dùng rơi vào thế khó, buộc phải đồng ý mà không có sự lựa chọn nào khác. "Tôi sẽ xóa ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của mình" , anh Minh cho biết.

Nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay Zalo.

Trên Facebook, đa số người dùng tỏ ý không đồng tình nhưng vẫn phải chấp thuận do đang sử dụng Zalo cho công việc. Nhiều người cho rằng điều này bất cập do các điều khoản của ứng dụng đưa ra không có lợi cho người dùng.

Nhiều ý kiến khác cho biết sẽ xoá App và chuyển sang dùng các nền tảng khác như Viber, Whatapps... do không muốn “bị ép” phải đồng ý với các điều khoản của Zalo đưa ra. Thậm chí nhiều người dùng còn kêu gọi tẩy chay ứng dụng.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều người đã bày tỏ thắc mắc về thời gian lưu trữ dữ liệu, khả năng chia sẻ với bên thứ ba, và tính cần thiết của thông tin căn cước công dân cho mọi tính năng. Nhiều người dùng cảm thấy lúng túng và phân vân trước khi quyết định tiếp tục sử dụng ứng dụng. Đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, Zalo đã trở thành kênh giao tiếp chính, khiến lựa chọn "không đồng ý" gần như không khả thi.

Điểm khác trong điều khoản mới của Zalo

Các điều khoản sử dụng dịch vụ của Zalo được coi là bình thường trong bối cảnh công nghệ hiện nay, vì chúng đều mang tính pháp lý. Trong thời đại mà "dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên mới", thông tin cá nhân và lịch sử sử dụng dịch vụ của người dùng được xem như "mỏ vàng" cho các nhà cung cấp. Tuy nhiên, việc một nền tảng tuyên bố sẽ xóa tài khoản của người dùng nếu họ không đồng ý với các điều khoản là điều hiếm gặp.

Việc một nền tảng tuyên bố sẽ xóa tài khoản của người dùng nếu không đồng ý với các điều khoản là điều hiếm gặp.

Lấy ví dụ Meta, công ty mẹ của Facebook, cho biết người dùng đồng ý nhận quảng cáo dựa trên dữ liệu và sở thích cá nhân khi sử dụng dịch vụ.

Meta khẳng định rằng họ không bán dữ liệu cá nhân cho nhà quảng cáo và không chia sẻ thông tin như tên hay email trừ khi có sự cho phép của người dùng. Dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để cải thiện toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của Meta, bao gồm Facebook, Messenger, Instagram và các công cụ dành cho doanh nghiệp.

Đối với những người dùng không đồng ý với các điều khoản của Meta, tài khoản của họ sẽ không bị xóa mà chỉ bị tạm dừng quyền truy cập. Người dùng sẽ cần nhấn "Đồng ý" hoặc sẽ bị tạm ngưng tài khoản nếu không sử dụng trong một thời gian dài.

WhatsApp, một nền tảng nhắn tin khác thuộc Meta, cũng thu thập thông tin cơ bản như tên, số điện thoại, dữ liệu kết nối internet và thông tin từ danh bạ. Dù vậy, WhatsApp cam kết bảo vệ toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh và tài liệu bằng mã hóa đầu cuối, đảm bảo chỉ người gửi và người nhận mới có thể đọc được nội dung.

Tương tự, Viber cũng thu thập dữ liệu người dùng để cải thiện dịch vụ, bao gồm thông tin hoạt động, sở thích và vị trí. Nền tảng này cũng khẳng định rằng các cuộc trò chuyện và cuộc gọi đều được mã hóa đầu cuối, ngay cả Viber cũng không thể truy cập vào nội dung này.