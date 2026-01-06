Những ngày đầu năm showbiz Việt rộn ràng thông tin hỷ sự, người báo cưới, người khoe thiên thần nhí. Thời gian qua, mạng xã hội đã rần rần tin đồn Quyên Qui có tin vui, lộ nhiều dấu hiệu bỉm sữa nhưng cô chỉ úp úp mở mở chứ không lên tiếng. Không nằm ngoài "trend" cực hot đầu năm 2026 này, diễn viên Quyên Qui cũng vừa xác nhận đã bí mật sinh con.

Trong livestream tối muộn 5/1, nữ diễn viên khoe cận dung mạo chồng, cô cho biết vì ông xã ít dùng mạng xã hội chứ không có ý giấu. Đáng nói nhất, khi netizen mong Quyên Qui công khai con thì cô thẳng thắn nói: "Đợi em bé lớn tí rồi chị show em bé nha, giờ em còn nhỏ quá. Nhưng mọi người tò mò bé trai hay gái để làm gì ta, nếu mọi người có tặng quà thì tôi nói không thì thôi nha".

Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên chính thức thừa nhận tin đồn đã chào đón nhóc tỳ đầu lòng.

Quyên Qui xác nhận đã sinh con, chưa công khai vì em bé còn nhỏ (Nguồn: @Vnetizen)

Vào dịp Noel, Quyên Qui đã công khai bạn trai, cô cho biết không có ý giấu kín chuyện yêu đương (Ảnh: FBNV)

Quyên Qui từng lộ vóc dáng tròn trịa khi tham gia sự kiện cuối năm 2025 (ảnh: FBNV)

Quyên Qui tên đầy đủ của cô là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai. Năm 2023, cô tham gia Miss Earth Vietnam và xuất sắc lọt vào Top 11 chung cuộc. Sau cuộc thi, Quyên Qui tiếp tục thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Quyên Qui từng gây chú ý khi tham gia chương trình Đảo Thiên Đường. Sau chương trình, cô và DJ Wukong liên tục để lộ hint hẹn hò, đến tháng 2/2025, nữ diễn viên xác nhận đã chia tay.

Vào tháng 11/2025, Quyên Qui gây chú ý khi tham gia một sự kiện giải trí. Vóc dáng của nữ diễn viên sinh năm 1998 được nhận xét khác lạ hơn trước. Đây cũng là giai đoạn Quyên Qui vướng nghi vấn bầu bí và sinh con đầu lòng. Đến dịp Giáng sinh 2025 vừa qua, Quyên Qui đã chính thức công khai bạn trai.