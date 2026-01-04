Sau khi tham gia bộ phim Mai, Quý cô thừa kế 2, tên tuổi của Quyên Qui được khán giả biết đến nhiều hơn. Không chỉ có gương mặt cân đối, nữ diễn viên sinh năm 1998 còn sở hữu body vòng nào ra vòng nấy. Thời gian qua, chuyện tình cảm của Quyên Qui được quan tâm sau khi thừa nhận đang hẹn hò với bạn trai là Phó Chủ tịch.

Mới đây, đoạn clip có sự xuất hiện của Quyên Qui trên TikTok đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nữ diễn viên sinh năm 1998 thực hiện cân chỉnh gương mặt bằng cách tiêm filler. Ngoài ra, Quyên Qui được cho là tiêm thon gọn bắp tay.

Cô chia sẻ lý do thực hiện chỉnh sửa gương mặt do tự ti vì tăng cân, muốn bản thân đẹp hơn. Quyên Qui cho hay: "Dạo này tôi bị tăng cân lên nên ít ra đường. Tôi tự ti lắm, bởi vì trên mạng người ta nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ hết mặt luôn rồi đó. Tôi mang tiếng nhưng mà chưa được miếng, muốn đẹp hơn bây giờ".

Nữ diễn viên sinh năm 1998 cho biết cô tự ti vì tăng cân nên đã thực hiện phương pháp này. Nguồn: Sưu tầm

Vào dịp Giáng sinh, Quyên Qui bất ngờ công khai diện mạo bạn trai trên mạng xã hội. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên không ngần ngại thể hiện tình cảm khi ôm chặt nửa kia. Thời gian qua, Quyên Qui cũng thường xuyên đăng tải khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống sang chảnh như đi ăn nhà hàng cao cấp, du lịch nhiều nơi, khiến dân mạng không khỏi tò mò về cuộc sống riêng tư của cô.

Đáng chú ý, trong một đoạn clip trên TikTok, Quyên Qui còn lên tiếng về chuyện sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, thay vì trả lời thẳng, nữ diễn viên sinh năm 1998 lại đưa ra phản hồi đầy ẩn ý, càng khiến cộng đồng mạng thêm phần bàn luận. Quyên Qui không phủ nhận cũng không xác nhận việc đã lên chức: "Ví dụ như là mẹ bỉm mà như vậy thì đẹp quá không. Mẹ bỉm như vậy thì đẻ mấy lứa cũng được nhỉ. Đẹp như vậy thì đẻ mấy cũng được".

Quyên Qui trả lời đầy ẩn ý về chuyện sinh con đầu lòng. Nguồn: Sưu tầm

Chuyện tình cảm của Quyên Qui đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Quyên Qui còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành nha khoa. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Lê Diệp Quyên, quê Gia Lai. Năm 2023, người đẹp gây chú ý khi tham gia Miss Earth Vietnam và ghi dấu ấn với thành tích Top 11 chung cuộc. Sau cuộc thi, Quyên Qui tiếp tục mở rộng hướng đi khi thử sức với điện ảnh và dần khẳng định hình ảnh trong mắt công chúng.

Năm 2023, nữ diễn viên từng tham gia Miss Earth Vietnam. Ảnh: FBNV