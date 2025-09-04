"Quyền lực thầm lặng" của Ngô Mai Nhuệ Giang - vợ kín tiếng của Lương Xuân Trường

Trong làng bóng đá Việt Nam, bên cạnh những cầu thủ tài năng, dàn WAGs cũng luôn được quan tâm. Giữa những cái tên thường xuyên xuất hiện trên truyền thông như Chu Thanh Huyền hay Doãn Hải My, Ngô Mai Nhuệ Giang - vợ Lương Xuân Trường có phần đặc biệt hơn. Cô khá kín tiếng, hiếm khi lộ diện nhưng vẫn luôn gây tò mò.

Xuân Trường và Nhuệ Giang

Ngô Mai Nhuệ Giang sinh năm 1993, hơn Lương Xuân Trường 2 tuổi. Cô nàng là người Hà Nội, dù không tiết lộ nhiều về gia thế nhưng được cư dân mạng gọi là tiểu thư Hà thành khi tốt nghiệp Đại học RMIT - ngôi trường được gọi là trường con nhà giàu.

Trước khi chính thức về chung một nhà với Xuân Trường, Nhuệ Giang từng vướng lùm xùm khi bị cho là thiếu tinh tế với fan của Xuân Trường. Dù cầu thủ người Tuyên Quang lên tiếng bảo vệ, cả hai cũng từng chịu không ít chỉ trích. Sau biến cố đó, họ chọn cách sống kín đáo, hạn chế xuất hiện công khai.

Tháng 4/2021, Xuân Trường - Nhuệ Giang tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội trong phạm vi gia đình thân thiết. Đến năm 2022, cặp đôi đón con gái đầu lòng, đặt tên thân mật là Little Daisy.

Sau khi kết hôn, Xuân Trường có phần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với vợ con. Nhân dịp sinh nhật Nhuệ Giang vào năm 2023, chàng cầu thủ từng công khai nói lời yêu thương vợ trên mạng xã hội bằng lời nhắn ngắn gọn nhưng ngọt ngào: “Birthday girl. I love you”.

Ngoài ra, phần lớn cuộc sống gia đình của vợ chồng Xuân Trường vẫn được giữ kín đáo, ít chia sẻ trên mạng xã hội. Cặp đôi thỉnh thoảng được chụp cùng nhau đi cà phê với phong cách chill chill, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư. Mới nhất, chàng cầu thủ đăng ảnh vợ con là chuyến đi du lịch Đà Lạt hồi tháng 7 vừa qua.

Xuân Trường thể hiện tình cảm với vợ

Hình ảnh gần nhất Xuân Trường đăng tải về vợ con

Không chỉ là người bạn đời, Nhuệ Giang còn đồng hành cùng Xuân Trường trong công việc. Cô giữ vai trò Giám đốc Trung tâm phục hồi chấn thương do nam cầu thủ sáng lập. Với sự hỗ trợ từ vợ, Xuân Trường có thêm hậu thuẫn trong việc quản lý và phát triển sự nghiệp ngoài sân cỏ.

Năm 2023, trong sự kiện khai trương cơ sở mới của trung tâm, Xuân Trường đã chia sẻ về vai trò của gia đình, vợ con trong sự nghiệp bóng đá cũng như kinh doanh của mình.

“Em tin rằng mọi người ở đây đều đồng ý rằng gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất mà mình có được trên chặng đường sự nghiệp.

Bà xã của em luôn là người mà em có thể chia sẻ mọi thứ, công việc trong bóng đá, công việc ở trung tâm phục hồi chấn thương. Không chỉ là một người đứng ở ngoài nhìn vào những gì mà em đang đi mà Giang - vợ của em cũng đang tham gia vận hành trung tâm ở Hà Nội” - Xuân Trường nói.

Ngoài ra, theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Trung tâm phục hồi chấn thương của Xuân Trường thuộc công ty cổ phần IRC. Doanh nghiệp này thành lập vào ngày 14/8/2020, tính đến hiện tại là vừa tròn 5 năm. Người đại diện theo pháp luật chính là Nhuệ Giang.