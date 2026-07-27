Quý tử giấu mặt 17 năm của tài tử hạng A xứ Hàn vừa lộ diện: Cao 1m82, đẹp đến mức bố ruột phải thốt lên "giống hệt Leonardo DiCaprio"

Những ngày qua, hình ảnh gia đình nam diễn viên Kwon Sang Woo dạo phố New York liên tục được chia sẻ lại trên mạng xã hội, và nhân vật hút mọi ánh nhìn không phải hai vợ chồng nghệ sĩ mà là Kwon Rook Hee, con trai cả 17 tuổi của họ. Trong khung hình, cậu nổi bật với chiều cao vượt trội, gương mặt sắc nét cùng phong cách đường phố rất hợp thời, khác hẳn hình ảnh cậu nhóc chỉ lộ nửa sau gáy trong các bài đăng của mẹ nhiều năm trước.

Sức nóng được đẩy lên cao hơn khi ngày 19/7, kênh YouTube "Mrs. New Jersey Son Tae Young" đăng vlog ghi lại cảnh cả nhà đi dạo và mua sắm ở New York. Trong lúc dắt chó cưng đi bộ, anh Kwon Sang Woo nhìn con trai rồi buột miệng khen "tóc thằng Rook Hee trông cứ như DiCaprio ấy nhỉ", còn tấm tắc thêm rằng con hợp kiểu tóc và hình như đã cao thêm chút nữa. Đáp lại lời khen có phần "thiên vị" của chồng, cô Son Tae Young cười trêu "chỉ mỗi kiểu tóc thôi", đồng thời nói vui rằng kiểu tóc đúng là rất quan trọng với một người.

Cơn sốt quanh Kwon Rook Hee thực chất đã bắt đầu từ đầu tháng 3, khi cậu lần đầu lập tài khoản mạng xã hội riêng và đăng vài bức ảnh chụp cùng bố mà không kèm chú thích. Theo Star News và allkpop, chỉ với vài tấm hình, cậu lập tức được cư dân mạng ví như một thần tượng "sẵn sàng debut", nổi bật với chiều cao 182cm, gương mặt nhỏ và đường nét được nhận xét là còn điển trai hơn cả người bố vốn là tài tử đình đám. Bản thân cô Son Tae Young cũng vào thả tim bài đăng của con, còn tài khoản của cậu nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi tăng vọt.

Độ nổi bật của cậu con trai từng nhiều lần được chính bố mẹ kể lại như một câu chuyện vui. Trên sóng, anh Kwon Sang Woo tiết lộ có người mách rằng Rook Hee vừa bị một cô gái xin số điện thoại ngay trên phố, và một người bạn của gia đình xác nhận cậu vốn thuộc kiểu "đi đâu cũng dễ lọt vào tầm mắt". Loạt vlog gia đình ở khu SoHo hồi tháng 6 cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt: cậu bé quen mặc đồ thể thao thoải mái nay bắt đầu để tâm đến thời trang, ngỏ ý muốn thử quần jeans thay vì quần trainining, và được bố trực tiếp chọn đồ, khen "chân dài nên dáng nào cũng hợp".

Dù con trai sở hữu ngoại hình được ví ngang thần tượng, cô Son Tae Young nhiều lần khẳng định vợ chồng cô không có ý định cho con theo nghệ thuật. Nữ diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ rằng chuyện công khai hình ảnh con không nhằm mục đích lăng xê, bởi bản thân cậu không hứng thú và gia đình cũng thấy con "không có tố chất" theo nghề diễn. Thay vào đó, cô mong con được đi con đường mình yêu thích.

Vì việc học của các con, cô Son Tae Young cùng hai bé chuyển sang sinh sống tại New Jersey (Mỹ) từ năm 2019, trong khi anh Kwon Sang Woo qua lại giữa hai nước. Theo báo chí Hàn, Rook Hee hiện tham gia câu lạc bộ bóng đá của Mỹ và còn nhận được lời mời từ đội điền kinh, cho thấy năng khiếu thể thao bên cạnh chiều cao lý tưởng. Cậu cũng vừa đủ tuổi tập lái xe, cột mốc từng được bố mẹ hào hứng ghi lại trong một vlog trước đó.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young về chung một nhà năm 2008, sau khi cô đăng quang tại đấu trường nhan sắc và anh đã là ngôi sao hàng đầu nhờ loạt phim như Nấc Thang Lên Thiên Đường. Cặp đôi có hai người con, con trai Kwon Rook Hee sinh năm 2009 và con gái Kwon Ri Ho sinh năm 2015. Sau gần hai thập kỷ, gia đình vẫn giữ được sự kín tiếng nhất định, và giờ đây chính cậu con trai đang trở thành tâm điểm chú ý mới mỗi lần xuất hiện.