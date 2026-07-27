14 năm hôn nhân, Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà hiếm hoi công khai thể hiện tình cảm. Chính sự riêng tư đó mà mỗi lần cặp đôi dành cho nhau những lời tình cảm trên mạng xã hội thì cư dân mạng không khỏi chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Louis Nguyễn đăng tải khoảnh khắc sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà trong chuyến nghỉ dưỡng. Giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, cả hai đứng cạnh nhau với nụ cười rạng rỡ, tạo nên khung hình bình yên đúng như cuộc sống mà họ vẫn theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái của Louis Nguyễn đính kèm: "Sea, sunset, and you" (Biển, hoàng hôn và em). Nam doanh nhắn tag tài khoảnh của vợ cùng biểu tượng trái tim đỏ. Chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng đủ khiến cư dân mạng thích thú bởi sự thể hiện tình cảm nhẹ nhàng mà tinh tế của ông xã Tăng Thanh Hà.

Louis Nguyễn đăng ảnh ngọt ngào bên Tăng Thanh Hà

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi. Không ít người nhận xét Louis Nguyễn là mẫu "chồng nhà người ta" khi hiếm khi thể hiện tình cảm quá phô trương, nhưng mỗi lần nhắc đến vợ đều đủ ngọt ngào để khiến hội chị em phải ghen tị.

Trong suốt 14 năm hôn nhân, Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà khá kín tiếng trong việc thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Mỗi dịp đặc biệt, nam doanh nhân có những dòng trạng thái không dài, cũng không sử dụng lời lẽ hoa mỹ, nhưng luôn cho thấy sự trân trọng mà anh dành cho người bạn đời.

Đơn cử như lần kỷ niệm 12 năm ngày cưới vào cuối năm 2024, Louis Nguyễn nhắn nhủ tới bà xã: "Kỷ niệm 12 năm ngày cưới của người phụ nữ tuyệt vời này. Thật may mắn khi tìm được một người bạn đời lý tưởng như vậy. Cảm ơn em đã luôn chăm sóc anh, các con và luôn là một người phụ nữ ngọt ngào. Chúc em có thêm nhiều kỷ niệm và trải nghiệm tuyệt vời bên anh".

Hay nhân dịp sinh nhật Tăng Thanh Hà, Louis viết: "Gửi vợ Hà xinh đẹp của anh, chúc em một sinh nhật tuyệt vời. Cảm ơn em đã lấp đầy cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu, tiếng cười và ý nghĩa. Anh mãi biết ơn vì có em trong cuộc sống của anh. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh".

Những dòng trạng thái ngắn, không quá hoa mỹ nhưng ngập tràn tình cảm của Louis Nguyễn dành cho Tăng Thanh Hà

Sau hơn một thập kỷ kết hôn, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn được xem là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Việt. Từ khi về chung một nhà, "ngọc nữ" một thời dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình cũng như phát triển công việc kinh doanh. Trong khi đó, Louis Nguyễn luôn là người đồng hành phía sau, ủng hộ mọi lựa chọn của vợ. Gần đây, Tăng Thanh Hà quyết định trở lại showbiz sau 13 năm vắng bóng, và mỗi khi vợ có những cập nhật công việc thì Louis Nguyễn đều xông xáo chia sẻ lại với những dòng trạng thái đầy tự hào.

Điều khiến nhiều người yêu mến cuộc hôn nhân của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn chính là cách cả hai luôn âm thầm đứng sau thành công của đối phương. Tăng Thanh Hà từng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn khi có chồng luôn thấu hiểu, chia sẻ và tạo điều kiện để cô theo đuổi những dự định mới.

Về phía Tăng Thanh Hà, cô từng nhắn nhủ ngọt ngào cho ông xã nhân kỷ niệm 13 năm ngày cưới: "16 năm bên nhau, 13 năm làm vợ chồng. Từ những tiếng cười sảng khoái vào đêm khuya cho đến chương tươi đẹp này của cuộc sống gia đình. Chúng ta vẫn chưa bao giờ hết chuyện để nói và em biết ơn mỗi ngày được ở bên anh, Louis Nguyen".

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đã có hơn một thập kỷ hôn nhân

Ảnh: IGNV