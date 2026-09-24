Quy trình chụp PET/CT: 6 bước cần biết trước khi thực hiện

Tuy nhiên, để kết quả phản ánh chính xác tình trạng bệnh, người bệnh cần được chỉ định phù hợp, chuẩn bị đúng và thực hiện theo quy trình chuyên môn chặt chẽ.

Thời điểm nào nên chụp PET/CT?

Trong chẩn đoán và điều trị ung thư, thời điểm thực hiện chụp PET/CT có thể ảnh hưởng đến khả năng diễn giải kết quả. Đặc biệt, với người bệnh vừa trải qua phẫu thuật, sinh thiết, đốt u bằng RFA hoặc xạ trị, cơ thể có thể xuất hiện phản ứng viêm và những thay đổi tại vùng can thiệp. Trên hình ảnh chụp PET/CT, các khu vực này đôi khi có thể biểu hiện tăng chuyển hóa, khiến việc phân biệt giữa tổn thương bệnh lý và thay đổi sau điều trị trở nên khó khăn hơn.

Bởi vậy, chụp PET/CT cần được chỉ định đúng thời điểm, phù hợp với mục đích chẩn đoán và tình trạng cụ thể của từng người bệnh. TS. BS Nguyễn Quang Hùng – Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết, việc lựa chọn thời điểm chụp cần được bác sĩ cân nhắc dựa trên loại ung thư, mục đích chụp, phương pháp điều trị hoặc can thiệp trước đó và tình trạng thực tế của người bệnh.

TS. BS Nguyễn Quang Hùng chia sẻ chụp PET/CT cần đúng thời điểm và quy trình

Với những trường hợp vừa trải qua can thiệp, thời điểm chụp có thể được cân nhắc sau sinh thiết ít nhất 1 tuần, sau phẫu thuật ít nhất 6 tuần, sau RFA ít nhất 4 tuần và sau xạ trị khoảng 2–3 tháng. Đây là những mốc tham khảo nhằm hạn chế ảnh hưởng của phản ứng viêm sau can thiệp; thời điểm thực hiện cụ thể vẫn cần được bác sĩ đánh giá và chỉ định cho từng trường hợp.

"Chụp PET/CT cần được đặt trong tổng thể quá trình chẩn đoán và điều trị của người bệnh. Lựa chọn đúng thời điểm không chỉ giúp hình ảnh có giá trị hơn mà còn giúp bác sĩ có thêm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp", TS. BS Nguyễn Quang Hùng chia sẻ.

Từ chuẩn bị đến ghi hình: Quy trình chụp PET/CT được kiểm soát chặt chẽ

Tại PhenikaaMec, quy trình chụp PET/CT được chuẩn hóa nhằm kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả, đồng thời bảo đảm an toàn và sự thuận tiện cho người bệnh. Mỗi giai đoạn đều có hướng dẫn cụ thể, giúp người bệnh chủ động chuẩn bị và yên tâm hơn khi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu, bao gồm các bước:

Bước 1: Thăm khám, đánh giá và xác định chỉ định

Trước khi chụp, người bệnh được thăm khám và đánh giá tình trạng bệnh tại Trung tâm Ung bướu. Bác sĩ xem xét hồ sơ, quá trình điều trị, các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh trước đó để xác định chụp PET/CT có thực sự cần thiết hay không, đồng thời lựa chọn thời điểm chụp phù hợp.

Bác sĩ tư vấn thời gian chụp và giải đáp mọi thắc mắc của người bệnh

Bước 2: Chuẩn bị trước khi chụp

Sau khi có chỉ định, người bệnh được hướng dẫn chuẩn bị trước ngày thực hiện. Trong khoảng 48 giờ trước khi chụp, người bệnh cần lưu ý chế độ ăn ít carbohydrate, ít chất xơ, hạn chế vận động thể lực và giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh.

Trước thời điểm tiêm dược chất, người bệnh cần nhịn ăn ít nhất 6 giờ theo hướng dẫn. Với người bệnh đái tháo đường, việc kiểm soát đường huyết có vai trò đặc biệt quan trọng, do đó cần được bác sĩ đánh giá và hướng dẫn cụ thể trước khi thực hiện.

Người bệnh nên nghỉ ngơi ít nhất 48 giờ trước khi chụp

Bước 3: Tiêm dược chất và nghỉ ngơi trước ghi hình

Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị, người bệnh được kỹ thuật viên thực hiện tiêm 18F-FDG theo chỉ định. Đây là giai đoạn cần sự phối hợp của người bệnh để dược chất phân bố phù hợp trong cơ thể.

Trong thời gian chờ, người bệnh được yêu cầu nghỉ ngơi, hạn chế vận động, nói chuyện và căng thẳng; đồng thời uống nước theo hướng dẫn. Trước khi lên máy, người bệnh được hướng dẫn đi vệ sinh để hạn chế ảnh hưởng đến quá trình ghi hình.

Chuẩn bị tiêm dược chất 18F-FDG trước khi chụp

Bước 4: Ghi hình PET/CT

Khi thực hiện ghi hình, người bệnh nằm ở tư thế phù hợp và giữ yên trong suốt quá trình chụp. Thời gian ghi hình thường khoảng 15–20 phút. Trong quá trình này, bác sĩ và kỹ thuật viên theo dõi người bệnh thông qua hệ thống camera, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Sự phối hợp giữa hệ thống PET/CT hiện đại và quy trình thực hiện bài bản giúp thu nhận đồng thời thông tin về chuyển hóa và hình ảnh giải phẫu, tạo cơ sở để bác sĩ đánh giá tổn thương một cách toàn diện hơn.

Quá trình chụp PET/CT được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ kỹ thuật viên

Bước 5: Phân tích kết quả và tư vấn

Sau khi hoàn tất ghi hình, hình ảnh PET/CT được phân tích bởi đội ngũ chuyên môn và đối chiếu với các thông tin lâm sàng, xét nghiệm, giải phẫu bệnh hoặc kết quả chẩn đoán hình ảnh liên quan khi cần.

Kết quả vì thế không chỉ được nhìn nhận như một bộ hình ảnh riêng lẻ mà được đặt trong toàn bộ diễn biến bệnh của người bệnh. Từ đó, bác sĩ có thêm dữ liệu để đánh giá giai đoạn, tình trạng tổn thương, đáp ứng điều trị hoặc những bất thường cần tiếp tục theo dõi, tùy từng bệnh cảnh.

Bước 6: Hướng dẫn sau chụp và theo dõi

Sau khi hoàn tất chụp PET/CT, người bệnh được hướng dẫn uống nhiều nước trong vòng 24 giờ để hỗ trợ đào thải dược chất ra khỏi cơ thể. Trong thời gian đầu sau chụp, người bệnh cũng cần hạn chế tiếp xúc gần với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Việc chăm sóc không dừng lại ở thời điểm trả kết quả. Với người bệnh đang điều trị ung thư, kết quả chụp PET/CT có thể trở thành một phần trong quá trình theo dõi lâu dài, giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá diễn biến bệnh và xây dựng kế hoạch thăm khám tiếp theo.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng tại Trung tâm Ung bướu PhenikaaMec

Tại PhenikaaMec, dịch vụ chụp PET/CT được triển khai trong hệ thống chẩn đoán và điều trị ung thư với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Trung tâm được đầu tư hệ thống PET/CT Discovery IQ 16 dãy của GE Medical Systems (Hoa Kỳ), hỗ trợ kết hợp thông tin chuyển hóa và hình ảnh giải phẫu trong cùng một lần thăm khám.

Cùng với thiết bị, giá trị của chụp PET/CT còn đến từ khả năng kết nối giữa các chuyên khoa. Kết quả chụp có thể được xem xét cùng thăm khám lâm sàng, xét nghiệm, giải phẫu bệnh và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác khi cần. Với cách tiếp cận này, bác sĩ không chỉ tìm kiếm một tổn thương trên hình ảnh mà hướng tới trả lời những câu hỏi cụ thể trong quá trình chẩn đoán và điều trị của từng người bệnh.

Đáng chú ý, người bệnh thực hiện chụp PET/CT tại PhenikaaMec được hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế theo phạm vi, mức hưởng và quy định hiện hành, góp phần giảm áp lực chi phí trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

Trong hành trình điều trị ung thư, chẩn đoán chính xác là nền tảng để bác sĩ và người bệnh có thêm cơ sở cho những quyết định quan trọng. Tại PhenikaaMec, hệ thống PET/CT hiện đại, quy trình chuyên môn chuẩn hóa cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm được phát huy trong chiến lược chăm sóc cá thể hóa, đồng hành cùng người bệnh từ chẩn đoán, điều trị đến theo dõi lâu dài. Đây cũng là cách PhenikaaMec kế thừa tinh thần "Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững" từ Tập đoàn Phenikaa: không ngừng đổi mới công nghệ, kiến tạo giá trị y khoa và bền bỉ đặt người bệnh ở trung tâm của hành trình chăm sóc.

Nếu được chỉ định chụp PET/CT hoặc cần tìm hiểu về thời điểm chụp, cách chuẩn bị, chi phí và quyền lợi BHYT, vui lòng liên hệ:

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