Quỹ “thử cho vui”: 90% phụ nữ lập rồi bỏ xó, chỉ tốn tiền vô ích

Câu chuyện của chị không hiếm – khi nhiều phụ nữ lập quỹ theo cảm hứng, nhưng rồi bỏ quên, chỉ tốn tiền mà không mang lại giá trị.

1. Quỹ “thử cho vui” là gì?

Đây là khoản tiền mà nhiều người tách ra với ý định thử một thú vui, trải nghiệm hoặc dự án cá nhân nào đó:

- Học một bộ môn mới (đánh đàn, vẽ, làm gốm…)

- Mua thiết bị để theo đuổi sở thích (máy ảnh, máy làm bánh, đồ cắm trại…)

- Thử đầu tư vào một lĩnh vực lạ (mua cổ phiếu một công ty vừa nghe tên)

Vấn đề là phần lớn các “quỹ thử cho vui” này được lập mà không có kế hoạch sử dụng rõ ràng, dẫn tới bỏ xó sau một thời gian ngắn.

2. Vì sao 90% phụ nữ lập rồi bỏ xó?

- Quá cảm hứng, thiếu tính toán: Quyết định lập quỹ thường xuất phát từ một buổi nói chuyện, một clip trên mạng hoặc một lời rủ rê.

- Thiếu thời gian duy trì: Công việc, gia đình, con cái… khiến việc duy trì sở thích mới trở nên khó khăn.

- Không đánh giá chi phí cơ hội: Số tiền này lẽ ra có thể dùng cho quỹ khẩn cấp, quỹ hưu trí hoặc quỹ học cho con.

- Sở thích “chết yểu”: Nhiều thú vui chỉ kéo dài vài tuần trước khi bị thay thế bởi mối quan tâm khác.

3. Cái giá phải trả

- Mất tiền đầu tư ban đầu: Mua dụng cụ, trả phí khóa học, thuê không gian…

- Mất cơ hội sinh lời: Nếu số tiền này gửi tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn, có thể sinh lãi ổn định.

- Mất diện tích và thời gian: Đồ dùng mua về nhưng không dùng vừa chiếm chỗ vừa tốn công bảo quản.

4. Làm gì khi đã lỡ lập quỹ này?

- Đánh giá lại sau 3–6 tháng: Nếu không dùng, hãy mạnh dạn giải tán quỹ.

- Chuyển hướng sang quỹ hữu ích: Dồn số tiền còn lại vào quỹ khẩn cấp, quỹ chăm sóc bản thân hoặc quỹ hưu trí.

- Bán hoặc cho tặng đồ dư thừa: Lấy lại một phần chi phí và giải phóng không gian sống.

5. Bài học rút ra

“Quỹ thử cho vui” không xấu – nhưng chỉ hiệu quả khi:

- Bạn thực sự đam mê và có kế hoạch dài hạn.

- Khoản tiền chiếm tỷ lệ nhỏ (dưới 5% tổng thu nhập).

- Được quản lý riêng, không ảnh hưởng tới các quỹ tài chính cốt lõi.