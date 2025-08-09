Quỹ học cho con, quỹ nghỉ hưu sớm, quỹ cho mẹ: Phụ nữ U40 cần chia tiền thế nào cho hợp lý?

Giai đoạn “kẹt giữa 3 thế hệ” – và bài toán tiền bạc không ai dạy phụ nữ

Ở tuổi 38–45, phụ nữ thường rơi vào giai đoạn:

- Con đang bước vào cấp 2, cấp 3 → học phí, học thêm, định hướng du học.

- Mẹ (hoặc bố mẹ) bắt đầu già yếu → viện phí, thuốc men, chăm sóc định kỳ.

Còn chính mình? Nhiều người chưa có sổ hưu, chưa có bảo hiểm tử tế, chưa từng nghĩ về nghỉ hưu.

Tôi từng không dám mua gì cho bản thân suốt 2 năm, vì mỗi tháng đều có chi cho mẹ, đóng học cho con. Nhưng rồi tôi nhận ra: không thể sống mãi kiểu hy sinh mà không có kế hoạch” – Chị Thảo (42 tuổi, TP.HCM)

Vậy, phụ nữ U40 nên chia tiền như thế nào?

Dưới đây là cách phân bổ thực tế, dành cho người có thu nhập từ 15–25 triệu/tháng, đang phải gánh cả gia đình nhỏ và chăm sóc cha mẹ già:

Quỹ học cho con (30–35%)

Gồm: học phí, học thêm, sinh hoạt học đường, tài liệu, học kỹ năng… → Nếu con học cấp 2–3, cần chuẩn bị cho 3–5 năm tới (đại học, du học, học nghề…).

Cách làm hợp lý:

- Mỗi tháng chia nhỏ chi phí, không để dồn một lúc mới lo.

- Dùng tài khoản riêng hoặc ví điện tử chỉ để thanh toán học.

- Có thể gửi tiết kiệm hoặc đầu tư nhẹ để tích lũy cho kỳ thi lớn.

Nếu thu nhập 20 triệu → nên trích 6–7 triệu cho phần học của con.

Quỹ chăm sóc cha mẹ (10–15%)

Gồm: viện phí định kỳ, thuốc men, hỗ trợ sinh hoạt, quà tặng, phụ tiền lặt vặt…

Cách làm hợp lý:

- Gộp cả anh chị em (nếu có) để chia đều – đừng ôm hết.

- Mỗi tháng trích trước 1 khoản cố định (1–2 triệu) để không bị động khi có việc gấp.

- Có thể mua bảo hiểm y tế tốt hơn cho mẹ nếu điều kiện cho phép.

Chi cho cha mẹ không cần lớn – nhưng cần đều và có kế hoạch.

Quỹ nghỉ hưu sớm / quỹ cho chính mình (20–25%)

Gồm: tiết kiệm dài hạn, bảo hiểm nhân thọ hoàn lại, quỹ hưu trí, tài sản đầu tư tích lũy (vàng, chứng chỉ quỹ…).

Cách làm hợp lý:

- Đừng nghĩ "để sau con lớn rồi lo" – quá muộn.

- Dù chỉ trích 3–5 triệu/tháng, bạn vẫn có thể tạo được nền tảng tài chính riêng sau 5 năm.

Ưu tiên: bảo hiểm có yếu tố hoàn lại + tài khoản tiết kiệm dài hạn + quỹ cổ phiếu tăng trưởng nếu hiểu rõ.

“Tôi bắt đầu lập quỹ hưu trí từ tuổi 40. Mỗi tháng trích 3 triệu, đến giờ đã có gần 100 triệu – và tôi thấy mình an tâm hơn rất nhiều” – Chị Ngọc, 44 tuổi.

Bảng gợi ý phân bổ thu nhập hàng tháng

Mục đích Tỷ lệ (%) Gợi ý với thu nhập 20 triệu Chi tiêu sinh hoạt – thiết yếu 30% 6 triệu Quỹ học cho con 35% 7 triệu Quỹ chăm sóc cha mẹ 10% 2 triệu Quỹ nghỉ hưu / cho bản thân 20% 4 triệu Dự phòng – linh hoạt khác 5% 1 triệu

Mẹo nhỏ giúp bạn kiểm soát tiền tốt hơn:

- Dùng app chia tài khoản theo mục tiêu: Timo Goal Save, Cake by VPBank, MoMo Goal.

- Mỗi tháng tự kiểm tra dòng tiền: Bạn có đang dồn quá nhiều cho một mục? Có đang quên bản thân không?

- Cân nhắc tăng tỷ lệ cho bản thân khi thu nhập tăng – đừng để mọi phần dư đều “rót” cho người khác.

Kết luận: Chăm con, hiếu với mẹ – nhưng đừng quên chính bạn

Bạn không cần chọn giữa con – mẹ – chính mình. Bạn chỉ cần biết cách chia.

Một người phụ nữ U40 sống chủ động không phải vì giàu có, mà vì họ có kế hoạch rõ ràng cho từng đồng tiền họ làm ra.

Hãy bắt đầu ngay từ tháng này:

- Dành một phần cho con học,

- Một phần cho mẹ an yên,

- Và nhất định – một phần cho chính bạn, để sống không nợ chính mình khi về già.