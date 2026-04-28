UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Đề án vùng phát thải thấp (LEZ). Theo đó, từ ngày 1/7/2026, khu vực lõi quận Hoàn Kiếm sẽ là nơi đầu tiên áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện phát thải cao, kết hợp với hệ thống giám sát tự động hiện đại.

Lộ trình và khu vực thực hiện

Trong giai đoạn đầu (từ 1/7 đến 31/12/2026), Hà Nội chọn phường Hoàn Kiếm làm địa bàn thí điểm. Vùng hạn chế bao gồm mạng lưới 11 tuyến phố huyết mạch: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả thực tế trước khi xem xét mở rộng mô hình này ra toàn bộ khu vực phía trong Vành đai 1.

Dự thảo đưa ra khung giờ và loại phương tiện bị hạn chế lưu thông trong vùng LEZ như sau:

Công nghệ ANPR: "Mắt thần" giám sát tự động

Điểm mấu chốt để vận hành vùng phát thải thấp là hệ thống camera nhận diện biển số xe tự động (ANPR). Đây là công nghệ lõi được Hà Nội ưu tiên lắp đặt tại các cửa ngõ ra vào vùng LEZ để kiểm soát phương tiện theo thời gian thực.

Hệ thống ANPR sẽ tự động đối soát biển số với cơ sở dữ liệu đăng kiểm để phân loại xe theo tiêu chuẩn khí thải. Nếu phát hiện phương tiện vi phạm khung giờ hoặc không đủ chuẩn lưu thông, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hình ảnh, thời gian và vị trí. Thông báo vi phạm sau đó được gửi trực tiếp đến chủ xe qua các ứng dụng số như VNeID hoặc VNeTraffic.

Để chuẩn bị cho ngày 1/7, Công an TP. Hà Nội được giao chủ trì lắp đặt hạ tầng giám sát, xây dựng quy trình vận hành và chia sẻ dữ liệu. Song song đó, thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông đặc thù để người dân dễ dàng nhận diện ranh giới vùng phát thải thấp.

Việc áp dụng LEZ kết hợp với công nghệ giám sát tự động được kỳ vọng sẽ giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy người dân chuyển dịch sang các phương tiện giao thông xanh bền vững hơn.