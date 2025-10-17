Quy định mới nhất về tuyển dụng nhà giáo, áp dụng từ năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Thông tư dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Theo dự thảo, văn bản này quy định cụ thể thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, đồng thời hướng dẫn cách xác định cơ sở giáo dục đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng. Đối tượng áp dụng gồm Chủ tịch UBND các cấp, Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục công lập (mầm non, phổ thông, thường xuyên, chuyên biệt, dự bị đại học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phân định rõ thẩm quyền tuyển dụng

Dự thảo nêu rõ, Sở GD-ĐT chủ trì tổ chức tuyển dụng đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp cao nhất là THCS. Trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng cho cơ quan hoặc đơn vị khác thì việc phân cấp phải được Sở GD-ĐT tham mưu, thực hiện. Nếu phân cấp cho chính cơ sở giáo dục, đơn vị này phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Tương tự, với trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THPT), trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục thường xuyên, Sở GD-ĐT vẫn là đơn vị chủ trì tuyển dụng. Tuy nhiên, hiệu trưởng hoặc giám đốc cơ sở có thể trực tiếp tuyển dụng nếu được UBND tỉnh phân cấp và cơ sở đáp ứng điều kiện theo quy định.

Riêng với trường dự bị đại học hoặc các trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền tuyển dụng trong phạm vi quản lý.

Sở GD-ĐT là cơ quan chủ trì tổ chức tuyển dụng giáo viên các cấp

Điều kiện để cơ sở giáo dục được phân cấp tuyển dụng

Cơ sở giáo dục chỉ được thực hiện tuyển dụng nếu đạt đủ cả 2 nhóm điều kiện:

Đội ngũ nhà giáo: Mỗi môn học có ít nhất 2 giáo viên trở lên đang giảng dạy và không trong thời gian bị kỷ luật; trong đó có ít nhất 1 giáo viên giữ chức danh giáo viên chính hoặc giảng viên chính, đã từng tham gia ra đề thi giáo viên dạy giỏi hoặc đề thi tuyển dụng.

Cơ sở vật chất: Đảm bảo đầy đủ phòng thi, thiết bị, khu cách ly an toàn, bảo mật; nếu tổ chức thi trên máy tính, phải có đủ máy cho tất cả thí sinh và phòng thi dự phòng.

Quy trình phân cấp tuyển dụng

Cơ sở giáo dục có nhu cầu được phân cấp tuyển dụng phải gửi hồ sơ về Sở GD-ĐT để thẩm định, gồm tờ trình, minh chứng về điều kiện và dự thảo kế hoạch tuyển dụng. Trong vòng 5 ngày làm việc, Sở GD-ĐT phải thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Căn cứ kết quả thẩm định và nhu cầu thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định phân cấp hoặc không phân cấp quyền tuyển dụng cho cơ sở giáo dục.