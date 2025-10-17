Một phường ở TP HCM quy định cụ thể về dịch vụ sử dụng máy lạnh ở các trường học

Phường Cầu Ông Lãnh (TP HCM) vừa có văn bản hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác, thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Theo đó, đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục thực hiện theo Nghị quyết 18/2025 của HĐND TP HCM, các nhà trường căn cứ tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục tổ chức thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2024 - 2025. Các nội dung và mức thu bảo đảm có tính kế thừa đã được tổ chức hướng dẫn thực hiện theo quy định từ năm học 2024-2025.

Trường hợp cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức cung cấp thêm dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục mới (chưa phát sinh trong năm học 2024-2025) thì các khoản thu này phải được khảo sát, lấy ý kiến thống nhất với cha mẹ học sinh trước khi triển khai thực hiện.

Chương trình khám sức khỏe đầu năm học của Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh-TP HCM)

Các cơ sở giáo dục thực hiện đúng tên gọi các khoản thu theo quy định tại Nghị quyết số 18/2025. Phân biệt đúng khoản thu "Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn) với khoản thu "Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghĩ, không bao gồm các ngày lễ, tết, không bao gồm tiền ăn) .

Đặc biệt, đối với khoản thu "Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh – Đối với lớp có nhu cầu sử dụng nhưng chưa có máy lạnh, phải đi thuê": Các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện cơ sở vật chất thực tế tại đơn vị và nhu cầu sử dụng máy lạnh của cha mẹ học sinh, đơn giá cung cấp dịch vụ để tính toán mức thu cụ thể nhưng không được vượt quá mức thu quy định. Việc thuê máy lạnh phải có sự thống nhất của cha mẹ học sinh và thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phường Cầu Ông Lãnh cũng quy định đối với các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh: Khoản thu này được các cơ sở GD-ĐT công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo đúng quy định và mua sắm phục vụ trực tiếp cho từng cá nhân học sinh học tập, sinh hoạt như: Thiết bị, vật dụng phục vụ học bán trú, quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phẩm - học cụ, ấn chỉ đề kiểm tra, tiền suất ăn bán trú, suất ăn sáng và nước uống. Mức thu nội dung này phải phù hợp với thực tế tại cơ sở giáo dục, nếu có điều chỉnh tăng so với năm trước liền kề thì phải giải trình, công khai minh bạch và có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Nhà trường mời cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp giám sát theo dõi để có cơ sở điều chỉnh cho phù hợp.

Khoản thu "Dịch vụ nhân viên nuôi dưỡng": Các cơ sở giáo dục mầm non công lập tại khu vực 1 (TP HCM cũ) tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 04/2021 của HĐND. Ngân sách TP hỗ trợ hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố, còn lại chỉ từ nguồn xã hội hóa (tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị), thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm.

UBND phường Cầu Ông Lãnh yêu cầu: Trên cơ sở danh mục các khoản thu được quy định các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của học sinh để xây dựng dự toán thu - chỉ cho từng nội dung thu, làm cơ sở cho việc xác định mức thu cụ thể bảo đảm nguyên tắc thu thu đủ chỉ đủ, phù hợp với tình hình thực tế năm học và các quy định hiện hành. Đề nghị các cơ sở giáo dục công lập không được thay đổi tên và phát sinh bất kỳ nội dung thu nào ngoài các danh mục được quy định.

Về thanh toán không dùng tiền mặt: Yêu cầu 100% các cơ sở giáo dục thực hiện kết nối với các hệ thống thanh toán được cấp phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Yêu cầu phải đa dạng hóa các kênh thanh toán, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào; tạo mọi điều kiện để cha mẹ học sinh, người học có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục khác. Đặc biệt lưu ý lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán có mức phí thấp nhất hoặc không thu phí để giới thiệu đến cha mẹ học sinh, người học; thực hiện công khai bằng nhiều hình thức về mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hướng dẫn cách thức thực hiện trên bảng hướng dẫn của nhà trường, phiếu thông báo các khoản thu hàng tháng...