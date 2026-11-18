Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024, người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên đã có cơ hội hưởng lương hưu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, số năm đóng BHXH của lao động nam và lao động nữ là khác nhau.

Nữ đóng 30 năm, nam đóng 35 năm được hưởng tỷ lệ tối đa 75%

Theo Điều 66 Luật BHXH năm 2024, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính trên cơ sở tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

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Lưu ý, riêng lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng; sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng được tính thêm 1%. Theo đó, 16 năm tương ứng 41%, 17 năm là 42%, 18 năm là 43%, 19 năm là 44% và đủ 20 năm là 45%.

Đóng đủ 15 năm đã có cơ hội hưởng lương hưu

Người lao động cần phân biệt giữa số năm đóng BXH tối thiểu để đủ điều kiện về thời gian hưởng lương hưu và số năm đóng để đạt tỷ lệ hưởng tối đa 75%.

Ảnh được tạo bởi AI.

Quy định này tạo thêm cơ hội hưởng lương hưu cho những người bắt đầu tham gia BHXH muộn hoặc có quá trình tham gia không liên tục, giúp người lao động có thêm điều kiện tích lũy thời gian đóng để được bảo đảm thu nhập thường xuyên khi về già.

Như vậy, không phải lao động nữ phải đóng đủ 30 năm hoặc lao động nam phải đóng đủ 35 năm mới được hưởng lương hưu. Đây là số năm đóng để đạt tỷ lệ hưởng tối đa 75%; còn điều kiện tối thiểu về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu là từ đủ 15 năm khi đáp ứng các điều kiện khác theo quy định.

Đóng BHXH vượt số năm để hưởng 75% vẫn được ghi nhận quyền lợi

Khi đã đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, việc tiếp tục đóng BHXH không làm tỷ lệ hưởng lương hưu tăng vượt mức tối đa này. Tuy nhiên, thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính để hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định.

Ảnh được tạo bởi AI.

Mức trợ cấp cho mỗi năm đóng BHXH cao hơn số năm nêu trên đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng BHXH, mức trợ cấp bằng 02 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng cao hơn, kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu.

Như vậy, thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% vẫn được ghi nhận để giải quyết trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định. Đây là một trong những quyền lợi đối với người lao động có thời gian tham gia BHXH dài.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh