Theo Luật BHXH số 41/2024/QH15 và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tối đa hiện nay vẫn là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Tuy nhiên, số năm đóng để chạm mức 75% không giống nhau giữa lao động nam và nữ.

Nữ đóng 30 năm, nam đóng 35 năm để đạt tỷ lệ tối đa 75%

Điều 66 Luật BHXH 2024 quy định, đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm một năm đóng, tỷ lệ hưởng được cộng thêm 2 điểm phần trăm và tối đa bằng 75%.

Theo đó, lao động nữ đóng 20 năm BHXH được tính tỷ lệ 55%; 25 năm là 65% và đủ 30 năm sẽ đạt 75%. Đây cũng là mức trần, do đó việc tiếp tục đóng sau mốc 30 năm không làm tỷ lệ lương hưu tăng lên 77%, 79% hay cao hơn.

Đối với lao động nam, công thức có sự khác biệt. Người có đủ 20 năm đóng BHXH được tính tỷ lệ 45%; từ đó trở đi, mỗi năm đóng thêm được cộng 2 điểm phần trăm. Như vậy, 25 năm tương ứng 55%, 30 năm là 65%, 34 năm là 73% và 35 năm đóng BHXH sẽ đạt mức tối đa 75%.

Đáng chú ý, riêng lao động nam có thời gian đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm được áp dụng cách tính mới: 15 năm tương ứng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, sau đó mỗi năm thêm được cộng 1 điểm phần trăm. Vì vậy, người đóng 16 năm được tính 41%, 17 năm là 42%, 18 năm là 43%, 19 năm là 44% và đến 20 năm đạt 45%.

Đóng 15 năm đã có thể đủ điều kiện về thời gian để hưởng lương hưu

Mốc 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam không đồng nghĩa người lao động phải chờ đủ số năm này mới có lương hưu.

Một thay đổi đáng chú ý của Luật BHXH 2024 là giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm đối với trường hợp đáp ứng các điều kiện nghỉ hưu thông thường. Điều 64 quy định người lao động thuộc nhóm tương ứng, khi nghỉ việc và có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên, đồng thời đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, có thể được hưởng lương hưu.

BHXH Việt Nam cho biết việc thay đổi này mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho những người tham gia BHXH muộn hoặc có quá trình tham gia bị gián đoạn. So với quy định cũ yêu cầu phổ biến phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH, người chỉ tích lũy được từ 15 đến dưới 20 năm nay có thêm cơ hội hưởng chế độ hưu trí khi đáp ứng điều kiện về tuổi.

Cùng đạt 75%, số tiền lương hưu thực nhận vẫn có thể khác nhau

Một điểm người lao động cần lưu ý là con số 75% không phải 75% mức lương tháng cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Theo luật, mức lương hưu hằng tháng được xác định dựa trên tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Bởi vậy, hai người cùng đóng đủ số năm và cùng đạt tỷ lệ 75% vẫn có thể nhận số tiền lương hưu khác nhau nếu mức bình quân tiền lương đóng BHXH khác nhau.

Chẳng hạn, với một lao động nữ đủ điều kiện hưởng tỷ lệ 75% và có mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là 10 triệu đồng/tháng, phép tính minh họa cho mức lương hưu là 7,5 triệu đồng/tháng. Nếu một lao động nam có 30 năm đóng BHXH, tỷ lệ theo công thức thông thường là 65%; với cùng mức bình quân 10 triệu đồng, phép tính tương ứng là 6,5 triệu đồng/tháng. Mức thực tế của từng người sẽ do cơ quan BHXH xác định trên cơ sở hồ sơ và quá trình đóng.

Với những người tiếp tục đóng vượt mốc để đạt 75%, quyền lợi cũng không mất đi. Điều 68 Luật BHXH 2024 quy định lao động nam đóng trên 35 năm, nữ đóng trên 30 năm, khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mỗi năm đóng vượt đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu được tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Nếu đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục đóng BHXH, phần thời gian vượt sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu được tính trợ cấp theo mức 2 lần mức bình quân tiền lương cho mỗi năm theo quy định.